Военкор Андрей Коц: Россия создала плацдарм в форме квадрата, который позволит выбить ВСУ из Орехова

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру

2026-01-21T13:46

2026-01-21T13:46

2026-01-21T14:41

эксклюзив

спецоперация

россия

красный лиман

купянск

вооруженные силы украины

минобороны

орехов

запорожская область

константиновка

Некоторое время назад армия России взяла под контроль Павловку в Запорожской области. Ее освобождение позволило нам сформировать к востоку от Днепра плацдарм в форме квадрата: Каменское, Степногорск, Павловка, Малые Щербаки. Этот плацдарм площадью в 70 квадратных километров позволяет развивать наступление как на Орехов, на так и на само Запорожье, до которого от того же Степногорска всего 20 километров по прямой.Это раздергивает силы Украины. Противник вынужден для затыкания этой дыры использовать войска с других участков, а это осложняет ему жить.В Донбассе у нас тоже идет продвижение. Помимо Новопавловки, несколько дней назад мы заняли Софиевку. Сейчас мы наступаем на северо-восток в сторону Дружковки. Это важно, поскольку основные укрепления ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации направлены на отражение ударов с востока и с юга, а с севера и с запада они укрепления не готовили. Поэтому у нас есть возможность выйти в тыл Дружковке, до которой осталось 15 километров от Новопавловки.Кроме того, мы таким образом отрезаем Константиновку от Дружковки, чтобы потом начинать давить с юга на Краматорск.Одновременно на Славянск идет продвижение со стороны Северска и Красного Лимана. При этом в сам Красный Лиман наши пытаются заходить с севера и с востока.Что касается Харьковской области, то сейчас группировка "Север" будет пытаться заходить из Белгородской области на Великий Бурлук, откуда ВСУ все еще перебрасывают подкрепления под Купянск. Параллельно с этим идут бои за Купянск-Узловой на восточном берегу Оскола. Ситуация осложняется тем, что там местность равнинная. В зимних условиях негде укрыться и проводить активные наступательные действия.Киевский режим утверждает, что до сих пор контролирует часть самого Купянска. Минобороны и бойцы с мест это опровергают. И поскольку ВСУ нужна хоть какая-то перемога, они будут продолжать оказывать давление на Купянск. Нам это выгодно, потому что ради этого противник вынужден снимать резервы с других участков фронта.Что касается ударов по стратегическим украинским тылам, то нам надо продолжать выносить энергетику Киева.Во-первых, там находится много предприятий украинской оборонки.Во-вторых, противник вынужден стягивать на защиту столицы средства ПВО, оголяя другие районы.В-третьих, уж извините за цинизм, нам выгодно сделать Киев непригодным для жизни. Если люди будут вынуждены бежать из города, они будут забивать железнодорожный транспорт и ключевые автомагистрали, тем самым нарушая передвижение военных.Такая работа ведется. Надо ее продолжать, пока не наступит блэкаут. А если наступит блэкаут в тылу, фронт посыплется очень быстро.Восстановление Украины было отложено из-за спора президента США Дональда Трампа с Европой. Подробнее — в материале Скандал вокруг Гренландии похоронил украинский "план процветания". Хроника событий на утро 21 января.

киев

Кирилл Курбатов

