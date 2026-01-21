Военкор Андрей Коц: Россия создала плацдарм в форме квадрата, который позволит выбить ВСУ из Орехова - 21.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260121/1074614038.html
Военкор Андрей Коц: Россия создала плацдарм в форме квадрата, который позволит выбить ВСУ из Орехова
Военкор Андрей Коц: Россия создала плацдарм в форме квадрата, который позволит выбить ВСУ из Орехова - 21.01.2026 Украина.ру
Военкор Андрей Коц: Россия создала плацдарм в форме квадрата, который позволит выбить ВСУ из Орехова
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру
2026-01-21T13:46
2026-01-21T14:41
эксклюзив
спецоперация
россия
красный лиман
купянск
вооруженные силы украины
минобороны
орехов
запорожская область
константиновка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074613836_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_15e47eb1402f28497841e65623ac60b4.jpg
Некоторое время назад армия России взяла под контроль Павловку в Запорожской области. Ее освобождение позволило нам сформировать к востоку от Днепра плацдарм в форме квадрата: Каменское, Степногорск, Павловка, Малые Щербаки. Этот плацдарм площадью в 70 квадратных километров позволяет развивать наступление как на Орехов, на так и на само Запорожье, до которого от того же Степногорска всего 20 километров по прямой.Это раздергивает силы Украины. Противник вынужден для затыкания этой дыры использовать войска с других участков, а это осложняет ему жить.В Донбассе у нас тоже идет продвижение. Помимо Новопавловки, несколько дней назад мы заняли Софиевку. Сейчас мы наступаем на северо-восток в сторону Дружковки. Это важно, поскольку основные укрепления ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации направлены на отражение ударов с востока и с юга, а с севера и с запада они укрепления не готовили. Поэтому у нас есть возможность выйти в тыл Дружковке, до которой осталось 15 километров от Новопавловки.Кроме того, мы таким образом отрезаем Константиновку от Дружковки, чтобы потом начинать давить с юга на Краматорск.Одновременно на Славянск идет продвижение со стороны Северска и Красного Лимана. При этом в сам Красный Лиман наши пытаются заходить с севера и с востока.Что касается Харьковской области, то сейчас группировка "Север" будет пытаться заходить из Белгородской области на Великий Бурлук, откуда ВСУ все еще перебрасывают подкрепления под Купянск. Параллельно с этим идут бои за Купянск-Узловой на восточном берегу Оскола. Ситуация осложняется тем, что там местность равнинная. В зимних условиях негде укрыться и проводить активные наступательные действия.Киевский режим утверждает, что до сих пор контролирует часть самого Купянска. Минобороны и бойцы с мест это опровергают. И поскольку ВСУ нужна хоть какая-то перемога, они будут продолжать оказывать давление на Купянск. Нам это выгодно, потому что ради этого противник вынужден снимать резервы с других участков фронта.Что касается ударов по стратегическим украинским тылам, то нам надо продолжать выносить энергетику Киева.Во-первых, там находится много предприятий украинской оборонки.Во-вторых, противник вынужден стягивать на защиту столицы средства ПВО, оголяя другие районы.В-третьих, уж извините за цинизм, нам выгодно сделать Киев непригодным для жизни. Если люди будут вынуждены бежать из города, они будут забивать железнодорожный транспорт и ключевые автомагистрали, тем самым нарушая передвижение военных.Такая работа ведется. Надо ее продолжать, пока не наступит блэкаут. А если наступит блэкаут в тылу, фронт посыплется очень быстро.Восстановление Украины было отложено из-за спора президента США Дональда Трампа с Европой. Подробнее — в материале Скандал вокруг Гренландии похоронил украинский "план процветания". Хроника событий на утро 21 января.
https://ukraina.ru/20260120/1074523274.html
https://ukraina.ru/20260120/1074557941.html
россия
красный лиман
купянск
орехов
запорожская область
константиновка
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074613836_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c039c9e5a40530604209316b451305cc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, красный лиман, купянск, вооруженные силы украины, минобороны, орехов, запорожская область, константиновка, энергетика, киев, украина.ру, украина.ру, дональд трамп, всу, вс рф, фронт
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Красный Лиман, Купянск, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Орехов, Запорожская область, Константиновка, энергетика, Киев, Украина.ру, Украина.ру, Дональд Трамп, ВСУ, ВС РФ, фронт

Военкор Андрей Коц: Россия создала плацдарм в форме квадрата, который позволит выбить ВСУ из Орехова

13:46 21.01.2026 (обновлено: 14:41 21.01.2026)
 
© Украина.руАндрей Коц (СВО)
Андрей Коц (СВО) - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру
Некоторое время назад армия России взяла под контроль Павловку в Запорожской области. Ее освобождение позволило нам сформировать к востоку от Днепра плацдарм в форме квадрата: Каменское, Степногорск, Павловка, Малые Щербаки. Этот плацдарм площадью в 70 квадратных километров позволяет развивать наступление как на Орехов, на так и на само Запорожье, до которого от того же Степногорска всего 20 километров по прямой.
Андрей Коц - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Вчера, 07:00
Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срокТолько сейчас с конца 2025 года стала видна системная работа по энергетике Украины. Либо в политических верхах было принято принципиальное решение на этот счет, либо мы накопили достаточный запас дронов и ракет, которые позволяют долбить ее в ежедневном режиме. Эту работу надо продолжать
Это раздергивает силы Украины. Противник вынужден для затыкания этой дыры использовать войска с других участков, а это осложняет ему жить.
В Донбассе у нас тоже идет продвижение. Помимо Новопавловки, несколько дней назад мы заняли Софиевку. Сейчас мы наступаем на северо-восток в сторону Дружковки. Это важно, поскольку основные укрепления ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации направлены на отражение ударов с востока и с юга, а с севера и с запада они укрепления не готовили. Поэтому у нас есть возможность выйти в тыл Дружковке, до которой осталось 15 километров от Новопавловки.
Кроме того, мы таким образом отрезаем Константиновку от Дружковки, чтобы потом начинать давить с юга на Краматорск.
Одновременно на Славянск идет продвижение со стороны Северска и Красного Лимана. При этом в сам Красный Лиман наши пытаются заходить с севера и с востока.
Что касается Харьковской области, то сейчас группировка "Север" будет пытаться заходить из Белгородской области на Великий Бурлук, откуда ВСУ все еще перебрасывают подкрепления под Купянск. Параллельно с этим идут бои за Купянск-Узловой на восточном берегу Оскола. Ситуация осложняется тем, что там местность равнинная. В зимних условиях негде укрыться и проводить активные наступательные действия.
Киевский режим утверждает, что до сих пор контролирует часть самого Купянска. Минобороны и бойцы с мест это опровергают. И поскольку ВСУ нужна хоть какая-то перемога, они будут продолжать оказывать давление на Купянск. Нам это выгодно, потому что ради этого противник вынужден снимать резервы с других участков фронта.
Что касается ударов по стратегическим украинским тылам, то нам надо продолжать выносить энергетику Киева.
Во-первых, там находится много предприятий украинской оборонки.
Во-вторых, противник вынужден стягивать на защиту столицы средства ПВО, оголяя другие районы.
В-третьих, уж извините за цинизм, нам выгодно сделать Киев непригодным для жизни. Если люди будут вынуждены бежать из города, они будут забивать железнодорожный транспорт и ключевые автомагистрали, тем самым нарушая передвижение военных.
Такая работа ведется. Надо ее продолжать, пока не наступит блэкаут. А если наступит блэкаут в тылу, фронт посыплется очень быстро.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Вчера, 14:15
Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской областиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Восстановление Украины было отложено из-за спора президента США Дональда Трампа с Европой. Подробнее — в материале Скандал вокруг Гренландии похоронил украинский "план процветания". Хроника событий на утро 21 января.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияКрасный ЛиманКупянскВооруженные силы УкраиныМинобороныОреховЗапорожская областьКонстантиновкаэнергетикаКиевУкраина.руУкраина.руДональд ТрампВСУВС РФфронт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Зеленский ввел caнкции против Паралимпийского комитета России
15:08Уиткофф отказался осудить удары ВС РФ по энергетическим объектам Украины
15:01Потери ВСУ и успехи ПВО РФ: главное из нового брифинга Минобороны России
14:57Что со светом и теплом на Украине
14:51Зеленский прячет Коломойского* от преследований
14:39Почему попытки отстоять Гренландию убьют ЕС и что будет с рынком нефти из-за Венесуэлы – Митрахович
14:38Париж ввязался в драку за раздел "украинского наследства". Но не учел интересов России
14:20Шесть телефонов, компьютер, деньги: СМИ перечислили, что могут конфисковать у Тимошенко
13:53Обыски в мэрии и охота на людей с применением оружия. Что происходит в Днепре
13:52Уиткофф анонсировал встречу с Путиным
13:51Киевские власти традиционно затыкают собственные промахи жизнями простых украинцев
13:46Военкор Андрей Коц: Россия создала плацдарм в форме квадрата, который позволит выбить ВСУ из Орехова
13:3821 января 2026 года, утренний эфир
13:27Песков предложил дождаться разъяснений о неизвестном оружии, заявленном Трампом
13:18Политика Трампа стала подарком для Путина - Die Welt
13:16Украинский тупик и молдавский зондаж
13:02Память о трагедиях, смена мировых площадок и новые угрозы суверенитету. Хроника событий к 13:00 21 января
13:00Одесских врачей обвинили в "подрыве мобилизации"
12:5820 января 2026 года, вечерний эфир
12:45Славянско-Краматорское направление: ВС РФ наращивают давления на ВСУ
Лента новостейМолния