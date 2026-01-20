https://ukraina.ru/20260120/posol-rossii-konstatiroval-nevozmozhnost-normalnykh-otnosheniy-s-daniey-1074539965.html
Посол России констатировал невозможность "нормальных отношений с Данией"
Москва и Копенгаген лишены возможности поддержания нормальных отношений. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин
"Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией", — заявил Барбин. Издание gazeta.ru процитировало дипломата и напомнило, что в декабре 2025 года в датском городе Войенсе стартовало строительство производственного комплекса по выпуску твердого ракетного топлива, принадлежащего украинской оборонной компании Fire Point. Торжественная церемония закладки первого камня прошла с участием датского министра промышленности Мортена Бёдскова, мэра муниципалитета Хадерслев Мадса Скау и директора датского филиала Fire Point Вячеслава Бондарчука.Дания также выделяла многомиллионные пакеты военной помощи киевскому режиму.По данным Кильского института, общий объем ассигнований Дании в пользу киевского режима превысил 10 млрд евро, из которых на военную помощи пришлось около 9.6 млрд.Тем временем Губернатор Калининградской области предупредил о последствиях попыток блокады со стороны НАТОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
