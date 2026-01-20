https://ukraina.ru/20260120/gubernator-kaliningradskoy-oblasti-predupredil-o-posledstviyakh-popytok-blokady-so-storony-nato-1074539193.html

Губернатор Калининградской области предупредил о последствиях попыток блокады со стороны НАТО

Попытка НАТО установить блокаду Калининградской области получит противодействие. Об этом предупредил губернатор российского региона Алексей Беспрозванных

Поводом для заявления губернатора Калининградской области стало высказывание бывшего заместителя главы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о готовящейся операции НАТО по блокаде. При этом прибалтийский комментатор поставил под сомнение российский суверенитет над регионом."Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской области", - заявил Юргелявичус.Беспрозванных назвал заявление экс-замглавы МИД Литвы необдуманным и часть ответа дал на литовском, процитировав Александра Невского из одноименного советского кинофильма Сергея Эйзенштейна."Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет", - эту часть ответа Беспрозванных дал на литовском.Российское издание lenta.ru приводит эти высказывания и главы российского региона и бывшего дипломата из постсоветской прибалтийской республики, а также мнение экспертов.В частности, военный эксперт Василий Дандыкин считает, что война между Россией и Евросоюзом могла бы начаться из-за блокады Калининграда странами ЕС. "Россия не хочет ни с кем воевать. Но мы будем вынуждены начать боевые действия, если Калининградская область окажется в полной блокаде", - заявил Дандыкин.Он напомнил, что НАТО на сентябрьских учениях Neptune Strike ("Удар Нептуна"), которые проходили на Балтийском море, отрабатывали элементы блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области. "Его точку зрения поддержал военный эксперт Виктор Литовкин, согласно словам которого, в ходе маневров силы НАТО отработают перекрытие торговых путей в Балтийском море", - отметило издание. Оно также привело мнение политолога Горраиса Лопеса, который в ноябре отметил, что возможная морская блокада Калининградской области странами НАТО может обернуться повторением сценария, схожего с Карибским кризисом 1962 года и началом полномасштабного военного конфликта в Европе.Лопес считает, что НАТО рассматривает Калининград как одну из приоритетных целей для возможного превентивного удара в случае начала конфликта, так как регион представляет собой идеальную стратегическую площадку для электронного наблюдения и размещения ракетных комплексов.Российский депутат Государственной Думы Андрей Колесник заявил, что в случае блокады Калининграда со стороны НАТО Россия может жестко ответить и при таком сценарии есть риск эскалации, вплоть до третьей мировой войны."При необходимости будет нанесен упреждающий удар, если они сумеют нас убедить в том, что они действительно собираются блокировать Калининградскую область. Военная доктрина говорит о том, что блокировка любого субъекта Российской Федерации приводит к войне", - сказал Колесник.Ранее на эту тему: Депутат Госдумы заявил о нагнетании эскалации возле Калининградской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

