Никаких "если", Украина обречена: кто хочет жить, должен "сдаваться или разбегаться", уверен Ищенко - 20.01.2026
Никаких "если", Украина обречена: кто хочет жить, должен "сдаваться или разбегаться", уверен Ищенко
Никаких "если", Украина обречена: кто хочет жить, должен "сдаваться или разбегаться", уверен Ищенко - 20.01.2026 Украина.ру
Никаких "если", Украина обречена: кто хочет жить, должен "сдаваться или разбегаться", уверен Ищенко
Рассказы о миллионах мобилизованных в ряды ВСУ и новых миллиардах помощи Запада — это лишь попытка отсрочить неизбежное. Простая арифметика потерь и пополнения не оставляет Киеву шансов на чудо. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2026-01-20T05:30
2026-01-20T05:30
Подводя итог своему анализу, автор не оставляет места для иллюзий. "Так что никаких "если". Украина обречена. Чуда не будет, ждать бессмысленно, кто хочет жить – должен сдаваться или разбегаться в разные стороны", — категорично заявляет Ищенко. Он отмечает, что даже возможные финансовые вливания уже не изменят ход событий для ВСУ.Ищенко рассматривает даже гипотетический сценарий тотальной мобилизации. "Потенциально Украина действительно может поймать и отправить на фронт ещё миллиона три-четыре своих граждан, а если вместе с женщинами, то все десять", — пишет автор. Однако он сразу задаёт риторический вопрос о последствиях: "Не будем спрашивать не окажется ли так, что после подобного "пополнения", количество дезертиров вместо двухсот тысяч перевалит за два миллиона?"Автор также напоминает о другой неразрешимой проблеме ВСУ, которую новый министр обороны Украины даже не упоминает. "О параллельном сокращении технического потенциала и обеспеченности ВСУ боеприпасами я даже говорить не буду (эту проблему новый министр пока не упоминал, может не знает о ней, а может знает, что она нерешаема)", — резюмирует автор материала.
Никаких "если", Украина обречена: кто хочет жить, должен "сдаваться или разбегаться", уверен Ищенко

05:30 20.01.2026
 
Рассказы о миллионах мобилизованных в ряды ВСУ и новых миллиардах помощи Запада — это лишь попытка отсрочить неизбежное. Простая арифметика потерь и пополнения не оставляет Киеву шансов на чудо. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Подводя итог своему анализу, автор не оставляет места для иллюзий. "Так что никаких "если". Украина обречена. Чуда не будет, ждать бессмысленно, кто хочет жить – должен сдаваться или разбегаться в разные стороны", — категорично заявляет Ищенко. Он отмечает, что даже возможные финансовые вливания уже не изменят ход событий для ВСУ.
Ищенко рассматривает даже гипотетический сценарий тотальной мобилизации. "Потенциально Украина действительно может поймать и отправить на фронт ещё миллиона три-четыре своих граждан, а если вместе с женщинами, то все десять", — пишет автор.
Однако он сразу задаёт риторический вопрос о последствиях: "Не будем спрашивать не окажется ли так, что после подобного "пополнения", количество дезертиров вместо двухсот тысяч перевалит за два миллиона?"
Автор также напоминает о другой неразрешимой проблеме ВСУ, которую новый министр обороны Украины даже не упоминает. "О параллельном сокращении технического потенциала и обеспеченности ВСУ боеприпасами я даже говорить не буду (эту проблему новый министр пока не упоминал, может не знает о ней, а может знает, что она нерешаема)", — резюмирует автор материала.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Украина в ожидании чуда" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Украине — в материале "Апокалипсис в Киеве и грызня власть имущих. Эксперты и политики Украины о ситуации в стране" на сайте Украина.ру.
