Апокалипсис в Киеве и грызня власть имущих. Эксперты и политики Украины о ситуации в стране

В экспертном сообществе обсуждают, чем вызвана политическая турбулентность последних дней и когда "зелёный проект" отнесут на политическое кладбище.

Об обреченности "зелёного проекта" и о ждущем его политическом кладбище говорит украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, напомнивший, что до кончины монобольшинства в Раде "осталось пять мандатов".По его мнению, депутаты это прекрасно понимают, ощущают, что "зелёному проекту конец". А недавние встречи Зеленского с разными деятелями вроде Стерненко* - это подготовка к формированию замены "Слугам" в парламенте.Многие в связи с этим говорят о пришествии "политического хама", но - "мы заслужили таких депутатов, как Притула*, Стерненко*", сказал эксперт, предположив, что такие люди "будут в топах списков". Хотя, удастся ли реализовать новый проект или нет — это большой вопрос.По большому счёту, это будет зависеть от исхода спора между Лондоном и Вашингтоном на предмет того, кто будет пользовать Украину, отметил Золотарёв. Он также отметил, что "антизеленская" оппозиция сейчас торгуется с Зеленским за "вкусные" места (назначение Фёдорова и пр.).И подоплёка событий с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко всё же политическая — её "сбивают", чтобы не путалась под ногами.Правда, она всё равно путается. Тимошенко, голосовавшая вместе со "Слугами", вдруг обнаружила, что режим-то в стране фашистский. О чём и заявила в суде. Политтехнолог напомнил, что лидера "Батькивщины" не раз уже "хоронили" политически, но она в политику возвращалась — не исключено, что так будет и в этот раз.По крайней мере, Тимошенко всю эту историю будет вовсю использовать как информационный повод, будет клеймить режим как фашистский и так далее — в ситуации конфликта "она чувствует себя как рыба в воде… и отыграет по полной программе". И вряд ли многие избиратели вспомнят, что она всё это время голосовала в унисон с властью, сказал Золотарёв в беседе с журналистом Александром Шелестом*.А вот покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий считает, что на этот раз Тимошенко не выкрутиться - чтобы она ни провозглашала и чтобы ни объясняла своему электорату, а у НАБУ всё хорошо задокументировано.Блогер поставил логичный вопрос - а как же быть с голосованиями в Раде, которые были за деньги? Ведь надо отменять их результаты? Пока никто об этом и не вспоминает. А ведь такие купленные голосования были по серьёзным вопросам.Тем временем боевые действия продолжаются, киевский режим несёт серьёзные потери и на фронте, и в тылу.Тяжёлая ситуация сложилась в Киеве. "100-150 тысяч киевлян, у которых дома лопнули трубы, останутся без тепла этой зимой, заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Попенко. По его словам, для восстановления необходимо провести полный технический аудит каждого дома, а речь идет ориентировочно о 50–100 объектах.Далее требуется бюджетное финансирование, закупки, проектно-сметная документация, поиск подрядчиков через систему Prozorro и выполнение капитальных работ. Даже при оптимистическом сценарии этот процесс может длиться 8–10 месяцев, при наличии средств" - сообщает издание "Страна".Не лучше обстоят дела и в ряде других городов (например, в Одессе и в Днепропетровске), и в целых регионах.По мнению блогера, известного нам как "Колобок из Одессы", удивляться тут нечему, в руководстве киевского режима прекрасно понимали последствия своих ударов по энергообъектам на территории РФ, но сознательно шли на такой риск.Блогер отметил, что Киев рассчитывает дотянуть до весны. А что тогда? Возможно пополнение. Уже сейчас США и Европа начинают депортировать на Украину беженцев призывного возраста. Если добавить усилия ТЦК на территории самой страны, то удастся набрать тысяч 150 бедолаг, а это позволит продлить войну. Зачем? Да затем, чтобы прослойка хорошо зарабатывающих на войне продолжала на ней зарабатывать — сами они на фронт, конечно, не попадут."Колобок" добавил, что если люди начнут по ночам выходить из заледеневших квартир в пункты обогрева, для чего сейчас отменяют комендантский час, то ТЦКашники будут отлавливать их и там.Одновременно нарастает сопротивление беспределу военкомов и полицаев, но пока оно больше стихийное. Взаимопомощи людям надо ещё поучиться, подчеркнул блогер, рассказав о том, что никто из его подписчиков не откликнулся на призыв помочь одной оказавшейся в беде семье в Киеве.В комментариях к видео зрители напомнили ему, что когда-то киевский режим намеренно пытался, скажем так, осложнить жизнь и крымчанам, и жителям Донбасса — тех просто начали убивать. Напомнили, что в Донецке воды нет и сейчас, но какой-то солидарности от киевлян и обитателей других "правильных" городов жители этих регионов не видели.Впрочем, радоваться проблемам рядовых граждан на подконтрольной Киеву части Украины совсем не стоит, надо понимать, что страдают простые люди, и вовсе не обязательно все они поголовно являются поклонниками Бандеры. А вот у представителей нацистской "элитки" никаких проблем с теплом и со светом до сих пор почему-то нет.Что касается простых людей, то организовать их эвакуацию из больших городов будет крайне тяжело, вероятно, каждая семья будет самостоятельно принимать решение, выезжать ли из Киева или из другого крупного города в случае возникновения чрезвычайной ситуации, считает украинский эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.Он напомнил, что эвакуация города Припять после аварии на ЧАЭС длилась почти две недели, а ведь это сравнительно небольшой город. В нынешних же условиях даже две недели - это слишком большой срок, считает эксперт, чьё мнение приводит канал "Киев24".На фоне энергокризиса в украинской столице нарастает противостояние между мэром Киева Виталием Кличко и Зеленским, который обвиняет в проблемах киевлян городские власти. По мнению бывшего депутата Рады, политического эксперта Александра Черненко, вызвано это тем, что центральная власть намерена снизить рейтинг Кличко перед возможными будущими выборами.Но это лишь вершина айсберга, есть глобальный институциональный конфликт между центральной украинской властью и местным самоуправлением, которое "имеет ресурс и имеет популярность", считает эксперт. Он добавил, что эта относительная самостоятельность некоторых мэров и местных советов и беспокоит центральную власть.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Егора Леева "Украина разная: пока в Киеве сливают воду, в Карпатах катаются на лыжах и строят отели" Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Сгинет ли фашистский режим Зеленского вместе со старым миропорядком?" Эксперты и политики о происходящем

