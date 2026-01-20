https://ukraina.ru/20260120/lavrov-rasskazal-o-polze-briks-1074549791.html

Лавров рассказал о пользе БРИКС

Лавров рассказал о пользе БРИКС - 20.01.2026 Украина.ру

Лавров рассказал о пользе БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году рассказал о пользе БРИКС

2026-01-20T11:54

2026-01-20T11:54

2026-01-20T12:04

новости

россия

сергей лавров

украина

брикс

оон

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074548145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43a414fccd32e3c29e178acfb647d2ea.jpg

"Мы отмечаем задачу объединения БРИКС, растущий интерес к этому направлению. Мы всячески содействовали бразильскому председательству в БРИКС в прошлом году. <...> По нашей инициативе, которую поддержали страны группы друзей, Генассамблея ООН приняла важные решения об объявлении Международного дня колониализма во всех его формах, и также о провозглашении Международного дня по противодействию односторонним санкциям", - сказал министр. Он также напомнил, что по инициативе РФ в Ханое была подписана конвенция ООН по противодействию киберпреступности (первый документ в сфере обеспечения международной информационной безопасности).Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сергей лавров, украина, брикс, оон, украина.ру