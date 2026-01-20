Лавров рассказал о пользе БРИКС - 20.01.2026 Украина.ру
Лавров рассказал о пользе БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году рассказал о пользе БРИКС
2026-01-20T11:54
2026-01-20T12:04
новости
россия
сергей лавров
украина
брикс
оон
"Мы отмечаем задачу объединения БРИКС, растущий интерес к этому направлению. Мы всячески содействовали бразильскому председательству в БРИКС в прошлом году. &lt;...&gt; По нашей инициативе, которую поддержали страны группы друзей, Генассамблея ООН приняла важные решения об объявлении Международного дня колониализма во всех его формах, и также о провозглашении Международного дня по противодействию односторонним санкциям", - сказал министр. Он также напомнил, что по инициативе РФ в Ханое была подписана конвенция ООН по противодействию киберпреступности (первый документ в сфере обеспечения международной информационной безопасности).Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, россия, сергей лавров, украина, брикс, оон, украина.ру
Новости, Россия, Сергей Лавров, Украина, БРИКС, ООН, Украина.ру

11:54 20.01.2026 (обновлено: 12:04 20.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году рассказал о пользе БРИКС
"Мы отмечаем задачу объединения БРИКС, растущий интерес к этому направлению. Мы всячески содействовали бразильскому председательству в БРИКС в прошлом году. <...> По нашей инициативе, которую поддержали страны группы друзей, Генассамблея ООН приняла важные решения об объявлении Международного дня колониализма во всех его формах, и также о провозглашении Международного дня по противодействию односторонним санкциям", - сказал министр.
Он также напомнил, что по инициативе РФ в Ханое была подписана конвенция ООН по противодействию киберпреступности (первый документ в сфере обеспечения международной информационной безопасности).
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиРоссияСергей ЛавровУкраинаБРИКСООНУкраина.ру
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
