Лавров рассказал о пользе БРИКС
11:54 20.01.2026 (обновлено: 12:04 20.01.2026)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году рассказал о пользе БРИКС
"Мы отмечаем задачу объединения БРИКС, растущий интерес к этому направлению. Мы всячески содействовали бразильскому председательству в БРИКС в прошлом году. <...> По нашей инициативе, которую поддержали страны группы друзей, Генассамблея ООН приняла важные решения об объявлении Международного дня колониализма во всех его формах, и также о провозглашении Международного дня по противодействию односторонним санкциям", - сказал министр.
Он также напомнил, что по инициативе РФ в Ханое была подписана конвенция ООН по противодействию киберпреступности (первый документ в сфере обеспечения международной информационной безопасности).
