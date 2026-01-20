Год начался бурно - Лавров - 20.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260120/god-nachalsya-burno---lavrov-1074546755.html
Год начался бурно - Лавров
Год начался бурно - Лавров - 20.01.2026 Украина.ру
Год начался бурно - Лавров
Министр иностранных дел России 20 января встретился с журналистами, чтобы подвести итоги работы МИД и обозначить ключевые направления дипломатии на 2026 год, он отметил что год начался бурно
2026-01-20T11:12
2026-01-20T11:21
новости
венесуэла
россия
сша
сергей лавров
мид
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073846962_48:0:752:396_1920x0_80_0_0_514d895dcf00a90e94a3f912c22640b4.jpg
"Мы стали свидетелями беспрецедентного события: грубого вторжения США в Венесуэлу, захвата и вывоза из страны законного президента Никроласа Мадуро. Наблюдаем угрозы в адрес Кубы и других стран. &lt;...&gt; И, конечно же, глубокое беспокойство вызывают попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию в Иране. &lt;...&gt; Я уже не говорю о стремлении большинства стран Запада продолжать использовать киевский режим для вооруженного противостояния России", - сказал Лавров.На мероприятии министр обсудит итоги работы российской дипломатии за 2025 год и ключевые направления на 2026-й. Среди ожидаемых тем — российско-американский диалог, ситуация вокруг Украины и Венесуэлы, события на Ближнем Востоке, перспективы отношений с недружественными странами и странами глобального большинства, а также вопросы, связанные с Гренландией.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 января.
венесуэла
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073846962_136:0:664:396_1920x0_80_0_0_d00abd4a7bbd96061de5c235610dce42.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венесуэла, россия, сша, сергей лавров, мид
Новости, Венесуэла, Россия, США, Сергей Лавров, МИД

Год начался бурно - Лавров

11:12 20.01.2026 (обновлено: 11:21 20.01.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Атака Киева на резиденцию президента РФ еще раз подтвердила террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
‼ Атака Киева на резиденцию президента РФ еще раз подтвердила террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Министр иностранных дел России 20 января встретился с журналистами, чтобы подвести итоги работы МИД и обозначить ключевые направления дипломатии на 2026 год, он отметил что год начался бурно
"Мы стали свидетелями беспрецедентного события: грубого вторжения США в Венесуэлу, захвата и вывоза из страны законного президента Никроласа Мадуро. Наблюдаем угрозы в адрес Кубы и других стран. <...> И, конечно же, глубокое беспокойство вызывают попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию в Иране. <...> Я уже не говорю о стремлении большинства стран Запада продолжать использовать киевский режим для вооруженного противостояния России", - сказал Лавров.
На мероприятии министр обсудит итоги работы российской дипломатии за 2025 год и ключевые направления на 2026-й. Среди ожидаемых тем — российско-американский диалог, ситуация вокруг Украины и Венесуэлы, события на Ближнем Востоке, перспективы отношений с недружественными странами и странами глобального большинства, а также вопросы, связанные с Гренландией.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 января.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Лента новостейМолния