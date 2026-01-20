https://ukraina.ru/20260120/god-nachalsya-burno---lavrov-1074546755.html

Год начался бурно - Лавров

Год начался бурно - Лавров - 20.01.2026 Украина.ру

Год начался бурно - Лавров

Министр иностранных дел России 20 января встретился с журналистами, чтобы подвести итоги работы МИД и обозначить ключевые направления дипломатии на 2026 год, он отметил что год начался бурно

2026-01-20T11:12

2026-01-20T11:12

2026-01-20T11:21

новости

венесуэла

россия

сша

сергей лавров

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073846962_48:0:752:396_1920x0_80_0_0_514d895dcf00a90e94a3f912c22640b4.jpg

"Мы стали свидетелями беспрецедентного события: грубого вторжения США в Венесуэлу, захвата и вывоза из страны законного президента Никроласа Мадуро. Наблюдаем угрозы в адрес Кубы и других стран. <...> И, конечно же, глубокое беспокойство вызывают попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию в Иране. <...> Я уже не говорю о стремлении большинства стран Запада продолжать использовать киевский режим для вооруженного противостояния России", - сказал Лавров.На мероприятии министр обсудит итоги работы российской дипломатии за 2025 год и ключевые направления на 2026-й. Среди ожидаемых тем — российско-американский диалог, ситуация вокруг Украины и Венесуэлы, события на Ближнем Востоке, перспективы отношений с недружественными странами и странами глобального большинства, а также вопросы, связанные с Гренландией.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 января.

венесуэла

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венесуэла, россия, сша, сергей лавров, мид