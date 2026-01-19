https://ukraina.ru/20260119/voyna-s-evropoy--eto-drugaya-voyna-yakov-kedmi-o-trkh-zadachakh-voenno-politicheskogo-rukovodstva-rf-1074457981.html
"Война с Европой — это другая война": Яков Кедми о трёх задачах военно-политического руководства РФ
Сейчас Россия решает сразу три военные задачи, что требует разных форм организации армии. Москва готовит войска для стратегических прорывов на Украине и отдельно — для гипотетического конфликта с объединенной Европой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми
В одном из недавних выступлений Кедми сказал, что у России сейчас есть "три армии". Первая ведет позиционные сражения в Донбассе. Вторая армия может быть использована для решения стратегических задач на Украине, таких как контроль над Одессой и Черным морем. Третья будет предназначаться на случай войны с НАТО.Комментируя свой тезис, эксперт уточнил, что это условное разграничение. "Это мое личное впечатление, основанное на том, какие процессы происходят в российских вооруженных силах и на полях сражений. При этом я не имел в виду, что у России есть три отдельные армии. Это условное разграничение", — заявил эксперт.Он объяснил первую задачу. "Сейчас армия России ведет боевые действия на Украине традиционными способами. Ее цель определяется целями СВО", — сказал Кедми. Вторая задача, по его словам, — подготовка к смене формы боевых действий. "Одновременно с этим в России идет подготовка к тому, чтобы нынешняя форма боевых действий видоизменилась и перешла к маневренной войне с концентрацией войск и огня, чтобы бы привести к глубоким прорывам на фронте и вынудила киевский режим принять российские условия", — пояснил аналитик.Третья задача связана с нарастающей угрозой со стороны Европы. "Кроме того, поскольку с каждым днем становится все более реальной идея о создании европейской армии НАТО для войны с Россией, то Россия к такой войне тоже готовится", — констатировал Кедми. "Потому-то я и сказал, что перед российским военно-политическим руководством есть три задачи", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Михаила Мягкова: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники".
