"Война с Европой — это другая война": Яков Кедми о трёх задачах военно-политического руководства РФ
Сейчас Россия решает сразу три военные задачи, что требует разных форм организации армии. Москва готовит войска для стратегических прорывов на Украине и отдельно — для гипотетического конфликта с объединенной Европой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми
2026-01-19T04:20
2026-01-19T04:20
В одном из недавних выступлений Кедми сказал, что у России сейчас есть "три армии". Первая ведет позиционные сражения в Донбассе. Вторая армия может быть использована для решения стратегических задач на Украине, таких как контроль над Одессой и Черным морем. Третья будет предназначаться на случай войны с НАТО.Комментируя свой тезис, эксперт уточнил, что это условное разграничение. "Это мое личное впечатление, основанное на том, какие процессы происходят в российских вооруженных силах и на полях сражений. При этом я не имел в виду, что у России есть три отдельные армии. Это условное разграничение", — заявил эксперт.Он объяснил первую задачу. "Сейчас армия России ведет боевые действия на Украине традиционными способами. Ее цель определяется целями СВО", — сказал Кедми. Вторая задача, по его словам, — подготовка к смене формы боевых действий. "Одновременно с этим в России идет подготовка к тому, чтобы нынешняя форма боевых действий видоизменилась и перешла к маневренной войне с концентрацией войск и огня, чтобы бы привести к глубоким прорывам на фронте и вынудила киевский режим принять российские условия", — пояснил аналитик.Третья задача связана с нарастающей угрозой со стороны Европы. "Кроме того, поскольку с каждым днем становится все более реальной идея о создании европейской армии НАТО для войны с Россией, то Россия к такой войне тоже готовится", — констатировал Кедми. "Потому-то я и сказал, что перед российским военно-политическим руководством есть три задачи", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Михаила Мягкова: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники".
Сейчас Россия решает сразу три военные задачи, что требует разных форм организации армии. Москва готовит войска для стратегических прорывов на Украине и отдельно — для гипотетического конфликта с объединенной Европой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми
В одном из недавних выступлений Кедми сказал, что у России сейчас есть "три армии". Первая ведет позиционные сражения в Донбассе. Вторая армия может быть использована для решения стратегических задач на Украине, таких как контроль над Одессой и Черным морем. Третья будет предназначаться на случай войны с НАТО.
Комментируя свой тезис, эксперт уточнил, что это условное разграничение. "Это мое личное впечатление, основанное на том, какие процессы происходят в российских вооруженных силах и на полях сражений. При этом я не имел в виду, что у России есть три отдельные армии. Это условное разграничение", — заявил эксперт.
Он объяснил первую задачу. "Сейчас армия России ведет боевые действия на Украине традиционными способами. Ее цель определяется целями СВО", — сказал Кедми. Вторая задача, по его словам, — подготовка к смене формы боевых действий.
"Одновременно с этим в России идет подготовка к тому, чтобы нынешняя форма боевых действий видоизменилась и перешла к маневренной войне с концентрацией войск и огня, чтобы бы привести к глубоким прорывам на фронте и вынудила киевский режим принять российские условия", — пояснил аналитик.
Третья задача связана с нарастающей угрозой со стороны Европы. "Кроме того, поскольку с каждым днем становится все более реальной идея о создании европейской армии НАТО для войны с Россией, то Россия к такой войне тоже готовится", — констатировал Кедми.
"Потому-то я и сказал, что перед российским военно-политическим руководством есть три задачи", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Михаила Мягкова: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники".
