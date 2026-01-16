https://ukraina.ru/20260116/1074416340.html

Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение

России в случае войны с европейской частью НАТО надо будет лишить противника возможности вести глубокую разведку и сокрушить его вооруженные силы. Все остальное зависит от целей, которые поставит Москва. Она может просто нейтрализовать Европу, а может добиться ее капитуляции

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми- Яков Иосифович, в одном из ваших недавних выступлений вы сказали, что у России сейчас есть три армии. Первая армия ведет позиционные сражения в Донбассе. Вторая армия может быть использована для решения стратегических задач на Украине, таких как контроль над Одессой и Черным морем. Третья армия будет предназначаться на случай войны с НАТО. Это ваше личное впечатление? Или эта оценка основывается на неких статистических данных?— Это мое личное впечатление, основанное на том, какие процессы происходят в российских вооруженных силах и на полях сражений. При этом я не имел в виду, что у России есть три отдельные армии. Это условное разграничение.Сейчас армия России ведет боевые действия на Украине традиционными способами. Ее цель определяется целями СВО. Одновременно с этим в России идет подготовка к тому, чтобы нынешняя форма боевых действий видоизменилась и перешла к маневренной войне с концентрацией войск и огня, чтобы бы привести к глубоким прорывам на фронте и вынудила киевский режим принять российские условия.Я пока не знаю, происходит ли это на уровне планирования и организации или в виде конкретных частей и соединений, предназначенных для этого. Но в любом случае для этого требуется другая организация войск и другая тактика.Кроме того, поскольку с каждым днем становится все более реальной идея о создании европейской армии НАТО для войны с Россией, то Россия к такой войне тоже готовится. Война с Европой – это совсем другая война. Эта война потребует захвата тех или иных территорий и столиц. Она будет вестись на уничтожение армии НАТО, которая будет представлять серьезную угрозу для России.Для этого Россия будет использовать не танковые армии, а наносить серьезные ракетные удары. Также это будет электронная и компьютерная война. И в этой войне России не обойтись без применения тактического ядерного оружия, в котором у России есть огромное преимущество. Этот тип войны тоже требует другой организации армии.Потому-то я и сказал, что перед российским военно-политическим руководством есть три задачи.Первое. Продолжать СВО прежними методами.Второе. Готовить войска для глубоких прорывов на каком-то участке фронта или высадки десанта на черноморском побережье, как это принято в классической войне.Третье. Готовить армию на случай гипотетической войны с Европой.- Насчет армии, предназначенной для глубоких прорывов. Где Россия может взять производственные мощности, чтобы резко нарастить выпуск бронетехники и усилить свой огневой контур?- У России серьезно развивается военно-промышленный комплекс на базе тех предприятий, которые производят классическую военную технику. Не только самолеты и вертолеты, а танки и артиллерию. Беспилотники – это тоже непосредственная часть этого.Как сейчас ведутся боевые действия? Небольшие штурмовые группы соединяются в более крупные штурмовые группы. А для прорыва требуется армия с танковыми войсками, воздушно-десантными войсками и морской пехотой.Кстати, в России уже начался перевод морской пехоты на дивизионный стандарт. То есть в таких операциях могут участвовать как морские, так и воздушно-десантные дивизии.- Черноморский флот может решить свои застарелые проблемы, которые проявились за четыре года СВО?- В России достаточно адмиралов и морских офицеров, которые могут квалифицированно решить все проблемы флота. Но это требует другой организации, другой системы командования и других способов ведения морских сражений, как это привыкли делать на Черноморском флоте.- Если между Россией и европейской части НАТО начнется война с применением тактического ядерного оружия, куда Россия будет бить в первую очередь: скопление войск, стратегические тылы или политические центры принятия решений?- Основной удар должен быть направлен на самую опасную европейскую часть НАТО – Францию. У нее есть свое тактическое ядерное оружие: ракеты, подводные лодки и авиация. Поэтому России надо будет бить по центрам хранения и производства ядерного оружия, ВВС и флоту. Она будет наносить удары с помощью самолетов, ракетами типа "Орешник", а также с помощью подводных лодок и надводных кораблей.Французская армия как таковая не может принимать участия в боевых действиях на суше из-за больших расстояний.Что касается всех остальных, то удары будут наноситься по военным базам и местам концентрации техники, которые находятся в непосредственной близости от российской границы и могут нанести России ущерб. Они должны быть уничтожены.Стратегические заводы и политические центры принятия решений – это не на первый этап войны. Сначала России надо будет лишить противника возможности вести глубокую разведку и сокрушить его вооруженные силы. Все остальное зависит от целей, которые поставит Москва. Она может просто нейтрализовать Европу, а может добиться ее капитуляции.Если Россия решит добиться капитуляции Европы, то будет применять более серьезные средства для ударов по ключевым объектам на ее территории. Скажем, если энергетическая инфраструктура какой-то из стран будет уничтожена, эта страна перестанет существовать.Обесточить Германию можно. Более того, бундесвер не обладает оперативно-стратегическим возможностями. Обесточить Францию будет сложнее. Ее энергетика построена на атомных станциях, а уничтожить атомные станции затруднительно. Эта проблема будет решаться более сложным путем. Но в любом случае, лишившись инфраструктуры и армий, страны Европы будут вынуждены пойти на фактическую или юридическую капитуляцию.- Какой максимальный ущерб европейские страны НАТО успеют нанести России в случае такой войны?- Небольшой. У них нет серьезных средств поражения на глубину российской территории. Поэтому они старались подтащить эти средства поближе. Российская система ПВО/ПРО в совокупности с постоянными ударами по местам концентрации ударных средств противника относительно быстро нейтрализует эту угрозу.Французское ядерное оружие (ракеты с самолетов и подводных лодок) не сможет достичь российской территории. Ракеты наземного базирования во Франции законсервированы. Там таких войск фактически нет.Если она будет их восстанавливать в течение полугода-года, это надо будет принять во внимание. Но пока их ракеты наземного базирования небоеспособны.- А если говорить о гипотетическом столкновении России и США. Можем ли мы быть уверены, что по стратегическому ядерному оружию Россия опережает Америку? Насколько стратегической безопасности России будет угрожать захват американцами Гренландии, за счет которого они могут усилить контроль над Арктикой?- Гренландия – это не контроль США над Арктикой. Это позиции США в Арктике. Трамп может резко усилить свои позиции в Арктике, если захватит Канаду. Это более серьезный аспект. Гренландия находится всего в 50 километров от американского континента. Расстояние от Гренландии до России примерно такое же.И потом, в Гренландии нет баз для размещения ядерного оружия. Там может быть поставлена ПРО, система разведки и система поражения морских судов.Гренландия даст возможность США контролировать выход из Баренцева моря и Тихого океана. Им будет легче контролировать российские подводные лодки со стратегическим ядерным оружием и их выход на более удобные боевые позиции. Хотя сегодня России необязательно выходить в Тихий океан для поражения США с помощью стратегического ядерного оружия.- Как бы вы оценили второе применение "Орешника" на Украине? Удалось ли этой ракете залатать разрыв между ядерными и неядерными средствами поражения?- "Орешник" — это довольно успешное развитие ракетной промышленности в России. Для военных действий в Европе он будет иметь большое значение. Он может использоваться в качестве носителя тактического ядерного оружия.Тактические ядерные заряды были созданы и в США, и в России. Мощность у них примерно такая: 300 тонн, 500 тонн, килотонна, 5 килотонн, 10 килотонн, 20 килотонн. Но в США это так не развивалось, как в России. И если оснастить даже 36 ракет боезарядами в килотонну, сами понимаете, во что превратится пораженная территория.- Какого максимума на Украине сможет достичь армия России, если она продолжит проводить СВО прежними методами?- Это зависит от силы России и от готовности украинской армии к дальнейшему сопротивлению. Если у Украины произойдет надлом в одном месте, рухнет весь фронт. Тем более, Россия может перейти к использованию некоторых элементов второй армии и перейти к более активным наступательным средствам. Это вопрос политического решения.

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

