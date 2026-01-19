https://ukraina.ru/20260119/evropa-v-shoke-ot-planov-trampa-po-grenlandii-ukraina--v-temnote-obzor-sobytiy-19-yanvarya-1074517308.html

Европа в шоке от планов Трампа по Гренландии, Украина — в темноте. Обзор событий 19 января

Европа в шоке от планов Трампа по Гренландии, Украина — в темноте. Обзор событий 19 января - 19.01.2026 Украина.ру

Европа в шоке от планов Трампа по Гренландии, Украина — в темноте. Обзор событий 19 января

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, в мировой повестке Украина отходит на второй план. Ситуация с... Украина.ру, 19.01.2026

2026-01-19T18:30

2026-01-19T18:30

2026-01-19T18:30

сша

украина

дональд трамп

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074517119_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92e494ee74d07871a0293130d6d70924.png

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, в мировой повестке Украина отходит на второй план. Ситуация с украинской энергосистемой остается критической, а украинская пропаганда пробила очередное дно

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, дональд трамп, видео, видео