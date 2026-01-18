О реальном ущербе для США от "Орешника" и походе России на Одессу через Запорожье — Леонков
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах гиперзвуковой ракеты второго поколения "Орешника", а также о вероятности применения жёстких мер со стороны России для пресечения атак в Чёрном море:
00:53 - Перспективы применения "Орешника";
08:49 – О состоянии энергетики Украины и результатах обменов ударами по украинским и российским энергетическим объектам;
12:59 – О возможностях "Гераней" и применении беспилотников для минирования;
17:34 - Способы освобождения Одессы и Николаева;
20:52 - Обороноспособность России.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на