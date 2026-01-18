О реальном ущербе для США от "Орешника" и походе России на Одессу через Запорожье — Леонков - 18.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260118/o-realnom-uscherbe-dlya-ssha-ot-oreshnika-i-pokhode-rossii-na-odessu-cherez-zaporozhe--leonkov-1074463768.html
О реальном ущербе для США от "Орешника" и походе России на Одессу через Запорожье — Леонков
О реальном ущербе для США от "Орешника" и походе России на Одессу через Запорожье — Леонков - 18.01.2026 Украина.ру
О реальном ущербе для США от "Орешника" и походе России на Одессу через Запорожье — Леонков
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах гиперзвуковой ракеты второго поколения "Орешника", а... Украина.ру, 18.01.2026
2026-01-18T16:39
2026-01-18T16:39
новости
россия
украина
одесса
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/12/1074463462_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e2bfb1339c1c10de24e183ae7fbb1c3.png
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах гиперзвуковой ракеты второго поколения "Орешника", а также о вероятности применения жёстких мер со стороны России для пресечения атак в Чёрном море: 00:53 - Перспективы применения "Орешника"; 08:49 – О состоянии энергетики Украины и результатах обменов ударами по украинским и российским энергетическим объектам; 12:59 – О возможностях "Гераней" и применении беспилотников для минирования; 17:34 - Способы освобождения Одессы и Николаева; 20:52 - Обороноспособность России.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/12/1074463462_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c114b3787ef7cfbfa7048d8be18b3906.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, одесса, украина.ру, видео, видео
Новости, Россия, Украина, Одесса, Украина.ру, Видео

О реальном ущербе для США от "Орешника" и походе России на Одессу через Запорожье — Леонков

16:39 18.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах гиперзвуковой ракеты второго поколения "Орешника", а также о вероятности применения жёстких мер со стороны России для пресечения атак в Чёрном море:
00:53 - Перспективы применения "Орешника";
08:49 – О состоянии энергетики Украины и результатах обменов ударами по украинским и российским энергетическим объектам;
12:59 – О возможностях "Гераней" и применении беспилотников для минирования;
17:34 - Способы освобождения Одессы и Николаева;
20:52 - Обороноспособность России.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаОдессаУкраина.руВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:44В Запорожской области отключено электроснабжение в 23 населённых пунктах
16:39О реальном ущербе для США от "Орешника" и походе России на Одессу через Запорожье — Леонков
16:35На Ореховском направлении в Запорожской области штурмовые группы ГрВ "Днепр" начали продвижение восточнее Щербаков, сообщает "DivGen"
16:30Немецкие солдаты покинули Гренландию без объяснения причин. Главное к этому часу
16:18Международное беззаконие. В Болгарии по запросу США задержали двух российских граждан за помощь ЛДНР
16:00Броненосец Потёмкин: 100 лет легенде советского немого кино
15:58Позывной "Малхас": Я - армянин и казак. Пошел на СВО, потому считаю Россию Родиной, родным надо помогать
15:33Великобритания в этом году планирует открыть в Киеве "бизнес-центр"
15:30‼ Основные регламентные работы, направленные на обеспечение стабильной подачи электроэнергии в Белгородской области, практически завершены, сообщил губернатор Гладков
14:33ВС РФ ведут бои на нескольких участках Дружковского направления
14:24Бербок заявила, что покупка Гренландии была бы так же незаконна, как и её захват. Главное к этому часу
13:35Миллионы долларов для одноклассника Зеленского, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 января
13:14Глава ДНР сообщил о более чем 280 предотвращённых атаках дронов за неделю благодаря "Куполу Донбасса"
13:01Орбан заявил, что бюджет ЕС не должен финансировать "сказки" о поражении России. Главное к этому часу
12:06ВС РФ успешно продвигаются на Константиновском направлении
12:00"Вокруг Булгакова": Никанор Босой и модификации его истории
11:50Матвиенко призвала передать новым поколениям память о блокаде Ленинграда. Главное к этому часу
11:40Не украли, а отсудили: новая попытка США "отжать" активы России
11:17Более 200 тысяч абонентов и почти 400 населённых пунктов остаются без света в Запорожской области
11:05Дмитриев в ответ на заявление Каллас о пошлинах посоветовал ей не пить перед тем, как писать посты
Лента новостейМолния