https://ukraina.ru/20260118/o-realnom-uscherbe-dlya-ssha-ot-oreshnika-i-pokhode-rossii-na-odessu-cherez-zaporozhe--leonkov-1074463768.html

О реальном ущербе для США от "Орешника" и походе России на Одессу через Запорожье — Леонков

О реальном ущербе для США от "Орешника" и походе России на Одессу через Запорожье — Леонков - 18.01.2026 Украина.ру

О реальном ущербе для США от "Орешника" и походе России на Одессу через Запорожье — Леонков

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах гиперзвуковой ракеты второго поколения "Орешника", а... Украина.ру, 18.01.2026

2026-01-18T16:39

2026-01-18T16:39

2026-01-18T16:39

новости

россия

украина

одесса

украина.ру

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/12/1074463462_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e2bfb1339c1c10de24e183ae7fbb1c3.png

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах гиперзвуковой ракеты второго поколения "Орешника", а также о вероятности применения жёстких мер со стороны России для пресечения атак в Чёрном море: 00:53 - Перспективы применения "Орешника"; 08:49 – О состоянии энергетики Украины и результатах обменов ударами по украинским и российским энергетическим объектам; 12:59 – О возможностях "Гераней" и применении беспилотников для минирования; 17:34 - Способы освобождения Одессы и Николаева; 20:52 - Обороноспособность России.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, одесса, украина.ру, видео, видео