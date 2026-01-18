Международное беззаконие. В Болгарии по запросу США задержали двух российских граждан за помощь ЛДНР - 18.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260118/mezhdunarodnoe-bezzakonie-v-bolgarii-po-zaprosu-ssha-zaderzhali-dvukh-rossiyskikh-grazhdan-za-pomosch-ldnr-1074459689.html
Международное беззаконие. В Болгарии по запросу США задержали двух российских граждан за помощь ЛДНР
Международное беззаконие. В Болгарии по запросу США задержали двух российских граждан за помощь ЛДНР - 18.01.2026 Украина.ру
Международное беззаконие. В Болгарии по запросу США задержали двух российских граждан за помощь ЛДНР
6 октября 2025 года в аэропорту Софии были задержаны двое граждан Российской Федерации — Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Они прилетели в Болгарию транзитом через Белград и были арестованы болгарскими правоохранительными органами по запросу Соединённых Штатов
2026-01-18T16:18
2026-01-18T16:19
эксклюзив
болгария
сша
блокада
днр
лнр
петр порошенко
семен семенченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102187/16/1021871685_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d283cfccf29d5eac7b694a3f36fdcde0.jpg
Формальным основанием послужили ордера, выданные окружным судом США в рамках дела о якобы нарушении американского санкционного законодательства.На первый взгляд речь идёт о стандартной процедуре международного правового сотрудничества. Однако при внимательном рассмотрении обстоятельств задержания и сути предъявляемых обвинений становится очевидно, что ситуация выходит далеко за рамки обычного уголовного процесса.Речь идёт о преследовании за деятельность, не являющуюся преступлением ни по российскому, ни по болгарскому праву, а также не подпадающую под принцип двойной наказуемости — ключевой для экстрадиции. Это ставит под сомнение законность самого задержания и последующих судебных решений.Ключевым контекстом дела Ольшанского и Ивина является экономическая блокада Донбасса, введённая Киевом весной 2017 года. 15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о полной остановке грузового сообщения с неподконтрольными территориями ЛДНР, за исключением гуманитарных поставок. Тем самым была узаконена блокада, которая до этого осуществлялась радикально-националистическими группами (например, под предводительством внесенного в список террористов и экстремистов Семена Семенченко) при негласном попустительстве властей.Последствия этого шага оказались разрушительными. Десятки промышленных предприятий ЛДНР — металлургических, угледобывающих, коксохимических — были фактически остановлены. Тысячи работников лишились источников дохода, а социально-экономическая ситуация в регионе резко ухудшилась. При этом даже западные партнёры Киева отреагировали на блокаду сдержанно-негативно, указывая на её гуманитарные и экономические риски.Важно подчеркнуть: блокада не была следствием международных санкций или решений Совета Безопасности ООН. Это было одностороннее политическое решение украинских властей. Именно этот шаг стал отправной точкой для дальнейших событий, которые сегодня используются американской стороной как основание для уголовного преследования российских граждан.В ответ на блокаду власти Донецкой и Луганской Народных республик были вынуждены принимать экстренные меры для предотвращения полного коллапса промышленности. В марте 2017 года десятки предприятий, ранее находившихся под украинской юрисдикцией, были переведены под внешнее управление. Для этого была создана управляющая структура, через которую начался поэтапный перезапуск производств.Именно в этот период Ольшанский и Ивин осуществляли свою профессиональную деятельность, связанную с восстановлением и запуском металлургических заводов Донбасса. Речь шла не о военных или силовых действиях, а о хозяйственной, инженерной и управленческой работе — восстановлении производственных цепочек, обеспечении занятости и выплат заработной платы.С точки зрения российского законодательства такая деятельность не является противоправной. Более того, она укладывается в рамки экономического и гуманитарного взаимодействия с регионом, где проживают миллионы русских граждан. Тем не менее США квалифицируют эту работу как "нарушение санкционного режима", распространяя действие собственного национального законодательства на граждан другой страны, действовавших за пределами юрисдикции США.После задержания Ольшанского и Ивина консульский отдел Посольства РФ в Болгарии установил с ними контакт. Российские дипломаты посещали задержанных в следственном изоляторе Софии, присутствуют на судебных слушаниях и находятся в постоянном взаимодействии с адвокатами.По информации диппредставительства, консульским сотрудникам удалось содействовать улучшению условий содержания россиян под стражей. При этом в официальном обращении в МИД Болгарии российская сторона прямо указала на политическую мотивацию преследования и отсутствие надлежащих правовых оснований для экстрадиции.Однако консульское сопровождение, при всей его важности, не способно компенсировать системные проблемы дела — формальный подход болгарского суда и игнорирование принципов международного права.Дело Ольшанского и Ивина укладывается в более широкую тенденцию. За последние годы в разных странах были задержаны и экстрадированы в США граждане России по обвинениям, основанным на американском праве, но не всегда признаваемым уголовно наказуемыми в странах задержания.В Болгарии ранее был арестован Игорь Гречушкин по делу о взрыве в порту Бейрута — несмотря на сложный и политически чувствительный характер расследования. В Польше был задержан российский археолог Александр Бутягин с перспективой экстрадиции по запросу Украины. Во Франции и Сингапуре задерживали россиян по обвинениям в киберпреступлениях — также по запросам США.Объединяет эти случаи одно: экстерриториальное применение американского уголовного права и готовность отдельных государств выполнять запросы Вашингтона даже при сомнительной правовой базе. В этом контексте Болгария выглядит не как независимый арбитр, а как транзитная юрисдикция в геополитически мотивированных делах.Ситуация с Олегом Ольшанским и Сергеем Ивиным демонстрирует опасный прецедент. Граждане одной страны задерживаются в третьей стране для экстрадиции в четвёртую — за действия, не являющиеся преступлением ни по праву их государства, ни по праву государства задержания. Принцип двойной наказуемости фактически игнорируется, а судебное разбирательство носит формальный характер.Защита настаивает на признании экстрадиции незаконной, отмене решений первой инстанции и отказе Болгарии в выдаче российских граждан США. Также выдвигаются требования о взятии ситуации под контроль профильными органами РФ, информировании российских дипломатов в США и включении Ольшанского и Ивина в обменные гуманитарные механизмы.В противном случае речь будет идти не просто о судьбе двух человек, а о закреплении практики, при которой национальное право подменяется политической целесообразностью, а международная юстиция превращается в инструмент давления.Читайте также материал о возрождении гражданской жизни в освобожденном Донбассе В Мариуполе прошло торжественное открытие драмтеатра, взорванного неонацистами при бегстве
https://ukraina.ru/20260113/1074248215.html
https://ukraina.ru/20260112/1074193060.html
болгария
сша
днр
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102187/16/1021871685_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a754136ffeebefba58efc685ce40cfa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, болгария, сша, блокада, днр, лнр, петр порошенко, семен семенченко
Эксклюзив, Болгария, США, блокада, ДНР, ЛНР, Петр Порошенко, Семен Семенченко

Международное беззаконие. В Болгарии по запросу США задержали двух российских граждан за помощь ЛДНР

16:18 18.01.2026 (обновлено: 16:19 18.01.2026)
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЕнакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости . Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
6 октября 2025 года в аэропорту Софии были задержаны двое граждан Российской Федерации — Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Они прилетели в Болгарию транзитом через Белград и были арестованы болгарскими правоохранительными органами по запросу Соединённых Штатов
Формальным основанием послужили ордера, выданные окружным судом США в рамках дела о якобы нарушении американского санкционного законодательства.
На первый взгляд речь идёт о стандартной процедуре международного правового сотрудничества. Однако при внимательном рассмотрении обстоятельств задержания и сути предъявляемых обвинений становится очевидно, что ситуация выходит далеко за рамки обычного уголовного процесса.
Речь идёт о преследовании за деятельность, не являющуюся преступлением ни по российскому, ни по болгарскому праву, а также не подпадающую под принцип двойной наказуемости — ключевой для экстрадиции. Это ставит под сомнение законность самого задержания и последующих судебных решений.
Ключевым контекстом дела Ольшанского и Ивина является экономическая блокада Донбасса, введённая Киевом весной 2017 года. 15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о полной остановке грузового сообщения с неподконтрольными территориями ЛДНР, за исключением гуманитарных поставок. Тем самым была узаконена блокада, которая до этого осуществлялась радикально-националистическими группами (например, под предводительством внесенного в список террористов и экстремистов Семена Семенченко) при негласном попустительстве властей.
Одна из крупнейших продуктовых сетей Магнит может начать развивать свои магазины на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
13 января, 17:30
"Магнит" может начать развивать свои магазины на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областейОдна из крупнейших продуктовых сетей "Магнит" может начать развивать свои магазины на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом 13 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
Последствия этого шага оказались разрушительными. Десятки промышленных предприятий ЛДНР — металлургических, угледобывающих, коксохимических — были фактически остановлены. Тысячи работников лишились источников дохода, а социально-экономическая ситуация в регионе резко ухудшилась. При этом даже западные партнёры Киева отреагировали на блокаду сдержанно-негативно, указывая на её гуманитарные и экономические риски.
Важно подчеркнуть: блокада не была следствием международных санкций или решений Совета Безопасности ООН. Это было одностороннее политическое решение украинских властей. Именно этот шаг стал отправной точкой для дальнейших событий, которые сегодня используются американской стороной как основание для уголовного преследования российских граждан.
В ответ на блокаду власти Донецкой и Луганской Народных республик были вынуждены принимать экстренные меры для предотвращения полного коллапса промышленности. В марте 2017 года десятки предприятий, ранее находившихся под украинской юрисдикцией, были переведены под внешнее управление. Для этого была создана управляющая структура, через которую начался поэтапный перезапуск производств.
Именно в этот период Ольшанский и Ивин осуществляли свою профессиональную деятельность, связанную с восстановлением и запуском металлургических заводов Донбасса. Речь шла не о военных или силовых действиях, а о хозяйственной, инженерной и управленческой работе — восстановлении производственных цепочек, обеспечении занятости и выплат заработной платы.
С точки зрения российского законодательства такая деятельность не является противоправной. Более того, она укладывается в рамки экономического и гуманитарного взаимодействия с регионом, где проживают миллионы русских граждан. Тем не менее США квалифицируют эту работу как "нарушение санкционного режима", распространяя действие собственного национального законодательства на граждан другой страны, действовавших за пределами юрисдикции США.
После задержания Ольшанского и Ивина консульский отдел Посольства РФ в Болгарии установил с ними контакт. Российские дипломаты посещали задержанных в следственном изоляторе Софии, присутствуют на судебных слушаниях и находятся в постоянном взаимодействии с адвокатами.
По информации диппредставительства, консульским сотрудникам удалось содействовать улучшению условий содержания россиян под стражей. При этом в официальном обращении в МИД Болгарии российская сторона прямо указала на политическую мотивацию преследования и отсутствие надлежащих правовых оснований для экстрадиции.
‼ В ДНР за 2025 год восстановили почти 800 зданий - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
12 января, 19:59
Восстановление Донбасса: за год в ДНР отремонтировано почти 800 зданий, большая часть – жилые домаДонецкая Народная Республика уверенно идёт по пути восстановления мирной жизни: в 2025 году ремонтно-восстановительные работы завершены почти на 800 объектах, большую часть из которых составляют многоквартирные дома, возвращая жителям кров над головой и социальную инфраструктуру
Однако консульское сопровождение, при всей его важности, не способно компенсировать системные проблемы дела — формальный подход болгарского суда и игнорирование принципов международного права.
Дело Ольшанского и Ивина укладывается в более широкую тенденцию. За последние годы в разных странах были задержаны и экстрадированы в США граждане России по обвинениям, основанным на американском праве, но не всегда признаваемым уголовно наказуемыми в странах задержания.
В Болгарии ранее был арестован Игорь Гречушкин по делу о взрыве в порту Бейрута — несмотря на сложный и политически чувствительный характер расследования. В Польше был задержан российский археолог Александр Бутягин с перспективой экстрадиции по запросу Украины. Во Франции и Сингапуре задерживали россиян по обвинениям в киберпреступлениях — также по запросам США.
Объединяет эти случаи одно: экстерриториальное применение американского уголовного права и готовность отдельных государств выполнять запросы Вашингтона даже при сомнительной правовой базе. В этом контексте Болгария выглядит не как независимый арбитр, а как транзитная юрисдикция в геополитически мотивированных делах.
Ситуация с Олегом Ольшанским и Сергеем Ивиным демонстрирует опасный прецедент. Граждане одной страны задерживаются в третьей стране для экстрадиции в четвёртую — за действия, не являющиеся преступлением ни по праву их государства, ни по праву государства задержания. Принцип двойной наказуемости фактически игнорируется, а судебное разбирательство носит формальный характер.
Защита настаивает на признании экстрадиции незаконной, отмене решений первой инстанции и отказе Болгарии в выдаче российских граждан США. Также выдвигаются требования о взятии ситуации под контроль профильными органами РФ, информировании российских дипломатов в США и включении Ольшанского и Ивина в обменные гуманитарные механизмы.
В противном случае речь будет идти не просто о судьбе двух человек, а о закреплении практики, при которой национальное право подменяется политической целесообразностью, а международная юстиция превращается в инструмент давления.
Читайте также материал о возрождении гражданской жизни в освобожденном Донбассе В Мариуполе прошло торжественное открытие драмтеатра, взорванного неонацистами при бегстве
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивБолгарияСШАблокадаДНРЛНРПетр ПорошенкоСемен Семенченко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:44В Запорожской области отключено электроснабжение в 23 населённых пунктах
16:39О реальном ущербе для США от "Орешника" и походе России на Одессу через Запорожье — Леонков
16:35На Ореховском направлении в Запорожской области штурмовые группы ГрВ "Днепр" начали продвижение восточнее Щербаков, сообщает "DivGen"
16:30Немецкие солдаты покинули Гренландию без объяснения причин. Главное к этому часу
16:18Международное беззаконие. В Болгарии по запросу США задержали двух российских граждан за помощь ЛДНР
16:00Броненосец Потёмкин: 100 лет легенде советского немого кино
15:58Позывной "Малхас": Я - армянин и казак. Пошел на СВО, потому считаю Россию Родиной, родным надо помогать
15:33Великобритания в этом году планирует открыть в Киеве "бизнес-центр"
15:30‼ Основные регламентные работы, направленные на обеспечение стабильной подачи электроэнергии в Белгородской области, практически завершены, сообщил губернатор Гладков
14:33ВС РФ ведут бои на нескольких участках Дружковского направления
14:24Бербок заявила, что покупка Гренландии была бы так же незаконна, как и её захват. Главное к этому часу
13:35Миллионы долларов для одноклассника Зеленского, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 января
13:14Глава ДНР сообщил о более чем 280 предотвращённых атаках дронов за неделю благодаря "Куполу Донбасса"
13:01Орбан заявил, что бюджет ЕС не должен финансировать "сказки" о поражении России. Главное к этому часу
12:06ВС РФ успешно продвигаются на Константиновском направлении
12:00"Вокруг Булгакова": Никанор Босой и модификации его истории
11:50Матвиенко призвала передать новым поколениям память о блокаде Ленинграда. Главное к этому часу
11:40Не украли, а отсудили: новая попытка США "отжать" активы России
11:17Более 200 тысяч абонентов и почти 400 населённых пунктов остаются без света в Запорожской области
11:05Дмитриев в ответ на заявление Каллас о пошлинах посоветовал ей не пить перед тем, как писать посты
Лента новостейМолния