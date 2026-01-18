https://ukraina.ru/20260118/mezhdunarodnoe-bezzakonie-v-bolgarii-po-zaprosu-ssha-zaderzhali-dvukh-rossiyskikh-grazhdan-za-pomosch-ldnr-1074459689.html

Международное беззаконие. В Болгарии по запросу США задержали двух российских граждан за помощь ЛДНР

6 октября 2025 года в аэропорту Софии были задержаны двое граждан Российской Федерации — Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Они прилетели в Болгарию транзитом через Белград и были арестованы болгарскими правоохранительными органами по запросу Соединённых Штатов

Формальным основанием послужили ордера, выданные окружным судом США в рамках дела о якобы нарушении американского санкционного законодательства.На первый взгляд речь идёт о стандартной процедуре международного правового сотрудничества. Однако при внимательном рассмотрении обстоятельств задержания и сути предъявляемых обвинений становится очевидно, что ситуация выходит далеко за рамки обычного уголовного процесса.Речь идёт о преследовании за деятельность, не являющуюся преступлением ни по российскому, ни по болгарскому праву, а также не подпадающую под принцип двойной наказуемости — ключевой для экстрадиции. Это ставит под сомнение законность самого задержания и последующих судебных решений.Ключевым контекстом дела Ольшанского и Ивина является экономическая блокада Донбасса, введённая Киевом весной 2017 года. 15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о полной остановке грузового сообщения с неподконтрольными территориями ЛДНР, за исключением гуманитарных поставок. Тем самым была узаконена блокада, которая до этого осуществлялась радикально-националистическими группами (например, под предводительством внесенного в список террористов и экстремистов Семена Семенченко) при негласном попустительстве властей.Последствия этого шага оказались разрушительными. Десятки промышленных предприятий ЛДНР — металлургических, угледобывающих, коксохимических — были фактически остановлены. Тысячи работников лишились источников дохода, а социально-экономическая ситуация в регионе резко ухудшилась. При этом даже западные партнёры Киева отреагировали на блокаду сдержанно-негативно, указывая на её гуманитарные и экономические риски.Важно подчеркнуть: блокада не была следствием международных санкций или решений Совета Безопасности ООН. Это было одностороннее политическое решение украинских властей. Именно этот шаг стал отправной точкой для дальнейших событий, которые сегодня используются американской стороной как основание для уголовного преследования российских граждан.В ответ на блокаду власти Донецкой и Луганской Народных республик были вынуждены принимать экстренные меры для предотвращения полного коллапса промышленности. В марте 2017 года десятки предприятий, ранее находившихся под украинской юрисдикцией, были переведены под внешнее управление. Для этого была создана управляющая структура, через которую начался поэтапный перезапуск производств.Именно в этот период Ольшанский и Ивин осуществляли свою профессиональную деятельность, связанную с восстановлением и запуском металлургических заводов Донбасса. Речь шла не о военных или силовых действиях, а о хозяйственной, инженерной и управленческой работе — восстановлении производственных цепочек, обеспечении занятости и выплат заработной платы.С точки зрения российского законодательства такая деятельность не является противоправной. Более того, она укладывается в рамки экономического и гуманитарного взаимодействия с регионом, где проживают миллионы русских граждан. Тем не менее США квалифицируют эту работу как "нарушение санкционного режима", распространяя действие собственного национального законодательства на граждан другой страны, действовавших за пределами юрисдикции США.После задержания Ольшанского и Ивина консульский отдел Посольства РФ в Болгарии установил с ними контакт. Российские дипломаты посещали задержанных в следственном изоляторе Софии, присутствуют на судебных слушаниях и находятся в постоянном взаимодействии с адвокатами.По информации диппредставительства, консульским сотрудникам удалось содействовать улучшению условий содержания россиян под стражей. При этом в официальном обращении в МИД Болгарии российская сторона прямо указала на политическую мотивацию преследования и отсутствие надлежащих правовых оснований для экстрадиции.Однако консульское сопровождение, при всей его важности, не способно компенсировать системные проблемы дела — формальный подход болгарского суда и игнорирование принципов международного права.Дело Ольшанского и Ивина укладывается в более широкую тенденцию. За последние годы в разных странах были задержаны и экстрадированы в США граждане России по обвинениям, основанным на американском праве, но не всегда признаваемым уголовно наказуемыми в странах задержания.В Болгарии ранее был арестован Игорь Гречушкин по делу о взрыве в порту Бейрута — несмотря на сложный и политически чувствительный характер расследования. В Польше был задержан российский археолог Александр Бутягин с перспективой экстрадиции по запросу Украины. Во Франции и Сингапуре задерживали россиян по обвинениям в киберпреступлениях — также по запросам США.Объединяет эти случаи одно: экстерриториальное применение американского уголовного права и готовность отдельных государств выполнять запросы Вашингтона даже при сомнительной правовой базе. В этом контексте Болгария выглядит не как независимый арбитр, а как транзитная юрисдикция в геополитически мотивированных делах.Ситуация с Олегом Ольшанским и Сергеем Ивиным демонстрирует опасный прецедент. Граждане одной страны задерживаются в третьей стране для экстрадиции в четвёртую — за действия, не являющиеся преступлением ни по праву их государства, ни по праву государства задержания. Принцип двойной наказуемости фактически игнорируется, а судебное разбирательство носит формальный характер.Защита настаивает на признании экстрадиции незаконной, отмене решений первой инстанции и отказе Болгарии в выдаче российских граждан США. Защита настаивает на признании экстрадиции незаконной, отмене решений первой инстанции и отказе Болгарии в выдаче российских граждан США. Также выдвигаются требования о взятии ситуации под контроль профильными органами РФ, информировании российских дипломатов в США и включении Ольшанского и Ивина в обменные гуманитарные механизмы.В противном случае речь будет идти не просто о судьбе двух человек, а о закреплении практики, при которой национальное право подменяется политической целесообразностью, а международная юстиция превращается в инструмент давления.

