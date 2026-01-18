https://ukraina.ru/20260118/1052746385.html

Броненосец Потёмкин: 100 лет легенде советского немого кино

Художественный фильм Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потёмкин" вышел на экраны 18 января 1926 года (хотя основной считается дата 21 декабря 1925 года). Снимала его 1-я кинофабрика Госкино (будущий "Мосфильм"), но фильм посвящён событиям в Одессе и снимался там же. Влияние его на мировой кинематограф делает его наднациональным культурным явлением

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074403875_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_3acc2e2f3ad059bfa34dc2a02dad7a93.jpg

В начале 1925 года правительственная комиссия по празднованию 20-летия Революции 1905 года приняла решение поставить несколько спектаклей, а также снять на эту тему фильм. Написать сценарий поручили Нине Агаджановой-Шутко, а режиссёром будущего шедевра назначили молодого 27-летнего режиссера Сергея Эйзенштейна.По первоначальному сценарию, утверждённому комиссией 4 июня 1925 года, фильм должен был состоять из нескольких эпизодов, показывающих события Русско-Японской войны, резню армян, революционные события в Санкт-Петербурге и бои в Москве. Съёмки должны были проходить в Петрограде и ещё нескольких городах. Показ фильма комиссия назначила на 21 декабря 1925 года в Большом театре на торжественном заседании, посвященном 20-летию революции.Как только сценарий утвердили, Эйзенштейн собрал команду, с которой он работал над предыдущим фильмом "Стачка" (1924). Оператором ленты стал Эдуард Тиссэ. Как только началась работа над первым эпизодом киноленты, в Ленинграде зарядили дожди и туманы, который просто срывали съемки… а время истекало.Попав в столь непростую ситуацию, режиссёр, принял решение переписать сценарий и остановиться на освещение лишь одного эпизода – восстания в Одессе на броненосце "Потёмкин", которое в первичном сценарии занимало всего лишь несколько страниц и 41 кадр пленки.В кратчайшие сроки Эйзенштейн и сценарист Сергей Третьяков написали новый сценарий, в основу которого легли события 14 июня 1905 года, имевшие место на броненосце "Князь Потёмкин-Таврический". Режиссеру удалось добиться быстрого утверждения сценария у комиссии, и съёмочная группа в срочном порядке выехала в Одессу, которая была не только местом описываемых исторических событий, но и ведущим центром советской киноиндустрии того времени.На месте выяснилось, что броненосец уже выведен из состава флота, готовится к утилизации и находится в плачевном состоянии. Тогда съёмки решили проводить на броненосце "Двенадцать апостолов", но и тут всё оказалось не так просто. На тот момент корабль уже использовали как склад морских мин, и снимать в его внутренних помещениях не было никакой возможности. Тогда решили действия на палубе снимать на "Апостолах", а съёмки во внутренних помещениях производить на крейсере "Коминтерн".По ходу работы Эйзенштейн и оператор-постановщик Тиссэ в лучшей советской традиции не придерживались строго сценария, а зачастую снимали кадры, который первоначально запланированы не были. Самый яркий пример, это кадры шторма, с которых начинается фильм. В первой версии сценария их не было.Настоящие ломание копий можно встретить по поводу крайне сильной сцены Эйзенштейна, в которой назначенных к расстрелу за неповиновение матросов накрывают брезентом. По замыслу режиссера он должен был символизировать похоронный саван. Масса современных критиков заявляет, что брезент – чистый вымысел, что никто никого накрывать брезентом и расстреливать не хотел.Однако о брезенте вспоминали потом сами пережившие революцию и Гражданскую войну матросы броненосца. В реальной истории "Потёмкина" брезент появился на палубе в тот момент, когда командование отделило от команды человек 30, обвиняемых в подбивании команды к бунту. Команда действительно, как это в фильме и показано, отказалась есть сваренный из тухлого мяса борщ.Возможно, брезентом, как загородкой, хотели отделить от остальных 30 несчастных, которые пытались прорваться к основной группе матросов. Сейчас правды уже не выяснить, но, так или иначе, брезент был и его появление на палубе действительно привело к последовавшему затем "взрыву".Сам Эйзенштейн об этой сцене вспоминал так:"Сцена с матросами, покрытыми брезентом, – была... чистой выдумкой режиссуры! Я отчетливо помню, как в отчаянии хватался за голову мой консультант и эксперт по флотским делам, бывший морской офицер (игравший, кстати сказать, в картине Матюшенко), когда мне взбрело на ум покрыть матросов брезентом при угрозе расстрелом!– Нас засмеют!... – вопил он. – Так никогда не делали!И потом подробно объяснил, что при расстреле на палубу действительно выносили брезент. Но совсем с другой целью: он расстилался под ногами обреченных с тем, чтобы кровь их не запятнала палубы".Другим моментом художественного вымысла называют эпизод расстрела одесситов на Одесской лестнице, которую после показа фильма стали называть "Потёмкинской". В реалии такого не было. А что было? Был погром портовых складов, которые криминальный элемент грабил, а революционный – поджигал, чтобы наказать "буржуев". И пальба тоже была – стянутые к порту войска, следуя приказам своего растерянного командования, стреляли залпами по пытавшими вырваться из горящего порта толпам. В результате минимальное озвученное властями число жертв – 123 убитых и раненых. Советская историография говорила о 1260 жертвах, о полутора тысячах. В рапорте полицмейстера градоначальнику Одессы говорилось о 57 погибших гражданских. Ответным огнем были убиты один городовой и один солдат. Так что "травоядно", как это пытаются утверждать некоторые критики, себя одесские власти не вели, Николай II им приказал:"Примите немедленно самые жестокие, решительные меры к подавлению восстания, как на „Потёмкине“, так и среди населения порта".И они принимали. Так что расстрел был, просто Эйзенштейн придал ему больше драматизма. Момент с катящейся вниз по лестнице коляской даже современными кинокритиками до сих пор признается невероятно душераздирающим. Сам режиссёр позже вспоминал, что идея с коляской пришла ему в тот момент, когда он сидел на ступеньках этой самой лестницы, ел вишни, а косточки бросал вниз. И тут он обратил внимание на то, как они скачут по ступенькам.Еще один интересный эпизод, это подъём на броненосце красного флага, на плёнке он занимал 108 кадров. Чтобы добиться такого эффекта на площадке в кадре снимали белое знамя, которое затем на студии покадрово раскрашивали вручную. Благодаря этим 108-ми кадрам ленту "Броненосец Потемкин" до сих пор называют первым советским цветным фильмом.Когда съёмки закончились, начался монтаж по технологии Эйзенштейна, отработанной на фильме "Стачка". Сам он называл её "монтажом аттракционов" – в ленте оставались только самые важные события. Композитор Владимир Хейфетц написал к ней музыку.Изначально "Броненосец "Потемкин"" не планировался для широкого проката, но когда делегаты праздничного съезда 21 декабря 1925 года увидели его в Большом театре, он так их поразил, что единогласно было принято решение выпустить картину в широкий прокат.18 января 1926 года в "Государственном Электротеатре" на Арбате, ныне это кинотеатр "Художественный", состоялся первый прокатный показ. Для создания соответствующей атмосферы, вход в электротеатр украшал огромный макет броненосца с красным флагом на топ-мачте. Внутренние помещения так же были задрапированы под корабельные кубрики, а весь персонал электротеатра носил матросскую форму. Фильм пользовался у зрителей огромной популярностью. Только за первую неделю проката его посмотрели более 300 000 человек.В том же году негатив киноленты продали в Германию, где её перемонтировал режиссер Пилем Ютци. Мировая публика в основном видела именно этот, искажённый вариант ленты Эйзенштейна. В Германии "Потёмкина" ждал огромный успех. Когда в одном из немецких городов показ запретили, люди вышли на улицы с протестами. В результате немецкая прокатная фирма добилась разрешения на демонстрацию фильма через суд. Он был всё же выпущен на экран, но с большими купюрами.Высокую оценку лента Эйзенштейна получила от министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. 28 марта 1933 года на встрече с кинематографистами он заявил: "Это чудесный фильм. С кинематографической точки зрения он бесподобен. Тот, кто не твёрд в своих убеждениях, после его просмотра, пожалуй, даже мог бы стать большевиком. Это ещё раз доказывает, что в шедевр может быть успешно заложена некая тенденция. Даже самые плохие идеи могут пропагандироваться художественными средствами".Показали фильм и в США, и здесь цензура внесла в него свои коррективы. Ну а в большинстве стран мира публичный показ "Потёмкина" был и вовсе запрещён. Во Франции этот запрет сняли только в 1953 году, в Японии в 59-м, зрители Португалии и вовсе увидели фильм только в 1975 году.Позже "Броненосец "Потёмкин"" подвергся цензуре и в СССР: из него вырезали некоторые кадры и промежуточные титры, а пролог со словами Льва Троцкого заменили ленинской цитатой. Авторская версия была восстановлена в 2005 году под общим руководством Госфильмофонда, Российского государственного архива литературы и искусства и фонда Deutsche Kinemathek.В Германии в 1930 году фильм озвучили по-своему, наложив на него музыку Эдмунда Майзеля. Позже, при восстановлении, его переозвучили и в СССР, наложив в 1950 году музыку композитора Николая Крюкова. В 1965 году музыку к фильму написал Дмитрий Шостакович. Эксперименты с музыкальным сопровождением "Потемкина" продолжаются и в XXI веке: в 2004 году появилась версия с музыкой английского поп-дуэта “Pet Shop Boys”.За свою почти вековую жизнь "Броненосец "Потёмкин" получил массу наград. Американская Киноакадемия признала его лучшим фильмом 1926 года. В том же году он завоевал приз на Всемирной выставке в Париже. В 1958 году по результатам международного опроса кинокритиков в Брюсселе он вошел в число 12 лучших фильмов всех времен и народов. В 1978 году он стал первым среди ста лучших фильмов по опросу киноведов мира. В списке самых значимых картин мирового кинематографа, который публикуется в журнале Sight & Sound каждые десять лет, начиная с 1952 года, творение Сергея Эйзенштейна присутствует постоянно. Также фильм расположился на третьей строчке в списке "100 лучших фильмов мирового кинематографа" по версии журнала Empire, составленном в 2010 году.Несмотря на то, что в следующем году фильму исполнится 100 лет, он до сих пор пользуется огромной популярностью. Что может быть лучшим доказательством его исключительности и актуальности?

