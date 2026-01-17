https://ukraina.ru/20260117/rossiya-vyigrala-voynu-s-ukrainoy-esch-v-2024-godu-ischenko-o-dinamike-i-perelome-na-fronte-1074431004.html

Россия выиграла войну с Украиной ещё в 2024 году: Ищенко о динамике и переломе на фронте

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 17.01.2026

2026-01-17T11:13

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:59 - Перелом на фронте и завершение СВО; 13:02 - Ситуация на СВО после освобождения Купянска; 19:59 - Обострение тайваньского вопроса; 27:33 - Риски атаки с моря в рамках СВО; 28:33 - Политический вектор Казахстана; 39:06 - О танкерах, задержанных США; 40:14 - Опасен ли Трамп для России? 41:26 - О фигуре Джэй Ди Вэнса; 42:09 - Приднестровский вопрос; 46:04 - О военной помощи России другим странам; 49:56 - Есть ли госграница между старыми и новыми регионами России? 52:11 - Как выжить малому бизнесу в России? 54:22 - Стратегия Трампа на посту президента США; 1:04:08 - Почему в России нет своей доктрины Монро? 1:06:25 - О гетмане на Украине в 1918 году.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

