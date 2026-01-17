Россия выиграла войну с Украиной ещё в 2024 году: Ищенко о динамике и переломе на фронте
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:59 - Перелом на фронте и завершение СВО;
13:02 - Ситуация на СВО после освобождения Купянска;
19:59 - Обострение тайваньского вопроса;
27:33 - Риски атаки с моря в рамках СВО;
28:33 - Политический вектор Казахстана;
39:06 - О танкерах, задержанных США;
40:14 - Опасен ли Трамп для России?
41:26 - О фигуре Джэй Ди Вэнса;
42:09 - Приднестровский вопрос;
46:04 - О военной помощи России другим странам;
49:56 - Есть ли госграница между старыми и новыми регионами России?
52:11 - Как выжить малому бизнесу в России?
54:22 - Стратегия Трампа на посту президента США;
1:04:08 - Почему в России нет своей доктрины Монро?
1:06:25 - О гетмане на Украине в 1918 году.
