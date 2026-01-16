https://ukraina.ru/20260116/v-gavane-prostilis-s-pogibshimi-v-venesuele-voennymi-1074371215.html
В Гаване простились с погибшими в Венесуэле военными
Посол России на Кубе Виктор Коронелли и сотрудники российской дипмиссии приняли участие в церемонии прощания с 32 кубинскими военными, погибшими при выполнении служебного долга в Венесуэле. Об этом посольство РФ в Гаване в ночь на 16 января сообщило в своём телеграм-канале
"От имени сотрудников посольства и всех граждан нашей страны вновь выражаем соболезнования их родным и близким. Память о погибших героях будет жить вечно", — говорится в сообщении российского диппредставительства.15 января в Гаване прошла церемония прощания с 32 кубинскими военными, погибшими в Венесуэле во время проведённой в начале января операции США. Погибшие выполняли задачи в Венесуэле в рамках миссий Революционных вооружённых сил и министерства внутренних дел Кубы.На церемонии в столичном аэропорту имени Хосе Марти присутствовали президент Кубы Мигель Диас-Канель и Рауль Кастро.Министр внутренних дел Ласаро Альберто Альварес Касас в ходе церемонии заявил, что Куба "не отказывается от своих принципов" и готова платить высокую цену за защиту достоинства. После официальной части траурный кортеж направился в министерство Революционных вооруженных сил, где с погибшими прощаются жители Острова Свободы.Ранее правительство Кубы обнародовало список из 32 военнослужащих, погибших в ходе проведённой США 3 января военной операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро.Захваченного лидера Венесуэлы и его супругу Силию Флорес вывезли в Нью-Йорк, где им предъявили обвинения в "наркотерроризме" и угрозе Соединенным Штатам. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли сто человек.МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. С призывом немедленно освободить Мадуро и его супругу также выступили Китай и КНДР.После вероломного вторжения США в Венесуэлу международное сообщество гадает, кто станет следующим. Подробнее о методах и различных сценариях действий Трампа в международной политике в материале Евгения Кондакова - Политика США в 2026 году. Трамп показал, что он понимает под лозунгом "Сделаем Америку снова великой".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
