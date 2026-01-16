https://ukraina.ru/20260116/syadet-li-timoshenko-pri-zelenskom-za-chto-rossii-nado-blagodarit-trampa-i-kuda-katitsya-mir-gasparyan-1074423370.html
Сядет ли Тимошенко при Зеленском, за что России надо благодарить Трампа и куда катится мир— Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру прокомментировал скандал, вспыхнувший на Украине вокруг Юлии Тимошенко и трагедию в роддоме Новокузнецка, проанализировал поведение президента США Дональда Трампа, а также оценил ситуацию, сложившуюся сейчас в мире: 00:25 – Скандал вокруг Юлии Тимошенко ; 08:00 – О масштабах дезертирства в ВСУ и количестве уклонистов; 09:40 – В чём суть кадровых перестановок на Украине;11:45 – Трагедия в роддоме Новокузнецка; 17:07 – Как объяснить поведение Трампа и куда катится мир. *В интервью упоминаются Пётр Порошенко, Игорь Коломойский и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру прокомментировал скандал, вспыхнувший на Украине вокруг Юлии Тимошенко и трагедию в роддоме Новокузнецка, проанализировал поведение президента США Дональда Трампа, а также оценил ситуацию, сложившуюся сейчас в мире:
00:25 – Скандал вокруг Юлии Тимошенко ;
08:00 – О масштабах дезертирства в ВСУ и количестве уклонистов;
09:40 – В чём суть кадровых перестановок на Украине;
11:45 – Трагедия в роддоме Новокузнецка;
17:07 – Как объяснить поведение Трампа и куда катится мир.
*В интервью упоминаются Пётр Порошенко, Игорь Коломойский и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
