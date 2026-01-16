https://ukraina.ru/20260116/sbu-razoblachila-korrumpirovannogo-glavu-vvk-i-presekla-masshtabnuyu-skhemu-ukloneniya-ot-mobilizatsii-1074395263.html

СБУ разоблачила коррумпированного главу ВВК и пресекла масштабную схему уклонения от мобилизации

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачила коррумпированного главу военно-врачебной комиссии и масштабную схему уклонения от мобилизации. Об этом 16 января сообщила украинская спецслужба

"Служба безопасности ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации на Днепропетровщине", - сказано в официальном сообщении.Во время обысков у главы ВВК при местном военкомате (ТЦК) "выявлено свыше 300 тысяч долларов США", отметили в СБУ.Руководителя ВВК считают одним из фигурантов масштабной схемы по обеспечению массового уклонения от мобилизации. Это должностное лицо, по версии СБУ, помогало снабжать уклонистов фиктивными медицинскими документами.По делу проходит также сотруднику ТЦК. Задокументированы десятки эпизодов дачи взяток за оформление документов, позволяющих уклониться от мобилизации.Тем временем Тимошенко в суде открестилась от миллионов в декларацииБольше новостей дня представлено в обзоре Визит чешского президента в Киев. Хроника событий к 13:00 16 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

