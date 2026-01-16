СБУ разоблачила коррумпированного главу ВВК и пресекла масштабную схему уклонения от мобилизации - 16.01.2026 Украина.ру
Служба безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачила коррумпированного главу военно-врачебной комиссии и масштабную схему уклонения от мобилизации. Об этом 16 января сообщила украинская спецслужба
2026-01-16T13:43
2026-01-16T15:03
новости
украина
днепропетровская область
киев
сбу
тцк
уклонисты
мобилизация на украине
сво
дзен новости сво
"Служба безопасности ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации на Днепропетровщине", - сказано в официальном сообщении.Во время обысков у главы ВВК при местном военкомате (ТЦК) "выявлено свыше 300 тысяч долларов США", отметили в СБУ.Руководителя ВВК считают одним из фигурантов масштабной схемы по обеспечению массового уклонения от мобилизации. Это должностное лицо, по версии СБУ, помогало снабжать уклонистов фиктивными медицинскими документами.По делу проходит также сотруднику ТЦК. Задокументированы десятки эпизодов дачи взяток за оформление документов, позволяющих уклониться от мобилизации.Тем временем Тимошенко в суде открестилась от миллионов в декларацииБольше новостей дня представлено в обзоре Визит чешского президента в Киев. Хроника событий к 13:00 16 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, украина, днепропетровская область, киев, сбу, тцк, уклонисты, мобилизация на украине, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, коррупция, ситуация на украине, всу
Новости, Украина, Днепропетровская область, Киев, СБУ, ТЦК, уклонисты, мобилизация на Украине, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, коррупция, ситуация на Украине, ВСУ

СБУ разоблачила коррумпированного главу ВВК и пресекла масштабную схему уклонения от мобилизации

13:43 16.01.2026 (обновлено: 15:03 16.01.2026)
 
Служба безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачила коррумпированного главу военно-врачебной комиссии и масштабную схему уклонения от мобилизации. Об этом 16 января сообщила украинская спецслужба
"Служба безопасности ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации на Днепропетровщине", - сказано в официальном сообщении.
Во время обысков у главы ВВК при местном военкомате (ТЦК) "выявлено свыше 300 тысяч долларов США", отметили в СБУ.
Руководителя ВВК считают одним из фигурантов масштабной схемы по обеспечению массового уклонения от мобилизации. Это должностное лицо, по версии СБУ, помогало снабжать уклонистов фиктивными медицинскими документами.
По делу проходит также сотруднику ТЦК. Задокументированы десятки эпизодов дачи взяток за оформление документов, позволяющих уклониться от мобилизации.
Тем временем Тимошенко в суде открестилась от миллионов в декларации
Больше новостей дня представлено в обзоре Визит чешского президента в Киев. Хроника событий к 13:00 16 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиУкраинаДнепропетровская областьКиевСБУТЦКуклонистымобилизация на УкраинеСВОдзен новости СВОновости СВО сейчаскоррупцияситуация на УкраинеВСУ
 
