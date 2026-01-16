https://ukraina.ru/20260116/vizit-cheshskogo-prezidenta-v-kiev-khronika-sobytiy-k-1300-16-yanvarya-1074392339.html

Визит чешского президента в Киев. Хроника событий к 13:00 16 января

В условиях беспрецедентного энергетического и гуманитарного кризиса, вызванного действиями российских вооруженных сил, президент Чехии Петр Павел прибыл с визитом в Киев. Его встреча с Зеленским происходит на фоне объявленного в Украине режима чрезвычайной ситуации в энергетике, массовых отключений тепла и электричества при морозах до -20°C

Рабочий визит президента Чешской Республики Петра Павела в Украину, начавшийся 15 января со Львовской области и продолжившийся сегодня в столице, проходит в экстремальных условиях. Температура в Киеве опускается до -19°C, а по прогнозам синоптиков, в ближайшее время возможны морозы до -30°C. По заявлению украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, в стране действует режим энергетической чрезвычайной ситуации. В одном только Киеве, по данным мэра Виталия Кличко, после ударов на прошлой неделе без отопления осталось около 6000 многоквартирных домов. На 15 января тепло отсутствовало в 471 столичном доме. Ситуация усугубляется аварийными отключениями в регионах, таких как Полтавская область. Неспособность властей обеспечить базовые потребности граждан привела к вынужденным мерам. Правительство было вынуждено ослабить правила комендантского часа, разрешив людям перемещаться с полуночи до 5 утра, но только для того, чтобы добраться до "Точек несокрушимости" — пунктов обогрева и помощи. Детская организация Save the Children сообщает, что из-за холодов и отсутствия отопления по всей Украине закрываются школы, лишая детей и права на образование, и возможности согреться.Отток жителей из Киева превысил 20% от довоенного населения, что составляет около 700 тысяч человек. Аналогичная картина наблюдается и в других крупных городах страны, которые пустеют на фоне отключений жизнеобеспечения. Визит чешского президента, которого на железнодорожном вокзале Киева встретил министр иностранных дел Андрей Сибига, официально направлен на "углубление стратегического партнерства, оборонного сотрудничества и мирных усилий". Петр Павел заявил, что "Украине нужна настойчивость и прямая поддержка, а не сочувствие". Однако этот визит происходит в контексте активных переговоров о будущем финансировании киевского режима. Европейский союз работает над окончательным предложением о предоставлении Украине займа на 90 миллиардов евро (Ukraine Support Loan) на 2026-2027 годы. Этот пакет, как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призван приблизить Киев к членству в ЕС, но обусловлен жесткими реформами, включая верховенство права и борьбу с коррупцией. Финансовые механизмы этого займа показательны: Заем будет финансироваться за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала. Украина не должна будет возвращать долг до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. В противном случае ЕС оставляет за собой право использовать замороженные российские активы. Финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии (3.6% от общего ВНД ЕС) будут перераспределены между остальными 24 государствами-членами. Таким образом, визит Петра Павела происходит в момент, когда его страна, наряду с другими, должна нести дополнительные финансовые издержки для поддержки Киева. На фоне гуманитарной катастрофы в Киеве продолжаются внутренние политические маневры: Администрация Зеленского предпринимает попытки кооптации бывших критиков — от волонтеров и националистов до экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — с целью создания видимости консолидации перед лицом кризиса. Отмечаются неожиданные судебные решения об изменении меры пресечения для ряда оппозиционных политиков (Нестора Шуфрича, Александра Дубинского) на залог, что на фоне военного положения выглядит как политический расчет. Западные СМИ, такие как Financial Times, со ссылкой на источники в Еврокомиссии, пишут, что Владимир Зеленский может согласиться на территориальные уступки только в обмен на членство Украины в ЕС, которое он представит как единственно возможную "победу". Одновременно ожидается новый раунд переговоров между Киевом и Вашингтоном, а американское посольство в Киеве продолжает предупреждать граждан о возможности новых масштабных воздушных атак. Визит чешского лидера в замерзающий Киев символизирует тщетность попыток внешних спонсоров стабилизировать ситуацию, созданную киевским режимом. В то время как европейские налогоплательщики готовы финансировать новый многомиллиардный заем с неясными перспективами возврата, обычные украинцы вынуждены бороться за выживание в ледяных квартирах и массово покидать свои города. Гуманитарная катастрофа, разворачивающаяся на Украине, является прямым следствием выбранного властями курса на продолжение конфликта, а заявления о "европейской перспективе" звучат все более цинично на фоне ежедневной борьбы граждан за тепло и свет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

