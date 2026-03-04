4 марта 2026 года, утренний эфир - 04.03.2026 Украина.ру
4 марта 2026 года, утренний эфир
4 марта 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Время Новороссии". Контроль за выдачей справок для ГИБДД и оружия. Гость: Азамат Козырев - помощник депутата Государственной Думы* "Экономика Новороссии". Перспективы пищевой промышленности Новороссии. Гость: Владислав Мицкевич - инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест"* "Помогаем своим". Проект "Связь поколений" и деятельность Фонда содействия реализации социальных проектов "БЛАГОВЕСТ". Гости: Алла Анюкова - руководитель проекта, Полина Дудко - председатель совета молодёжи Фонда* "Трудовая быль". От бисерных фенечек до дизайнерских украшений. Гость: Борис Парамонов - дизайнер украшений
Новороссия, Новороссия сегодня

4 марта 2026 года, утренний эфир

15:09 04.03.2026
 
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки"
* "Время Новороссии". Контроль за выдачей справок для ГИБДД и оружия. Гость: Азамат Козырев - помощник депутата Государственной Думы
* "Экономика Новороссии". Перспективы пищевой промышленности Новороссии. Гость: Владислав Мицкевич - инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест"
* "Помогаем своим". Проект "Связь поколений" и деятельность Фонда содействия реализации социальных проектов "БЛАГОВЕСТ". Гости: Алла Анюкова - руководитель проекта, Полина Дудко - председатель совета молодёжи Фонда
* "Трудовая быль". От бисерных фенечек до дизайнерских украшений. Гость: Борис Парамонов - дизайнер украшений
