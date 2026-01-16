Тимошенко в суде открестилась от миллионов в декларации - 16.01.2026 Украина.ру
Тимошенко в суде открестилась от миллионов в декларации
На суде по делу главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко прокурор, обосновывая залог в размере 1,15 миллиона долларов, сослался на то, что в декларации у политика указано более четырех миллионов долларов сбережений, пишут местные СМИ
новости
юлия тимошенко
виктор янукович
сша
набу
батькивщина
слуга народа
Тимошенко в ответ заверила, что эти деньги были получены ещё до войны в качестве "моральной компенсации" от компании из США за незаконное осуждение во времена экс-президента Виктора Януковича.По её словам, сразу после получения средств она передала их дочери для ведения предпринимательской деятельности, и фактически этих денег у неё нет (хотя они и указаны в декларации).Кроме того, на суде Тимошенко заявила, что после анализа материалов, которые предоставило следствие, она поняла, что в тот период времени встречалась с народным депутатом Игорем Копытиным ("Слуга народа").По ее словам, у Копытина есть уголовное дело в НАБУ и он передал записи НАБУ, чтобы освободить себя от уголовной ответственности.Таким образом Тимошенко подтверждает версию издания Страна.ua, что НАБУ подослала к ней своего агента, чтоб организовать коррупционное дело. При этом Тимошенко отрицает, что предлагала нардепу деньги за голосование.Прокурор, в свою очередь, подчеркивает, что у Тимошенко во время обыска изъяли смартфон, который она использовала якобы исключительно для контакта с Копытиным. На этом телефоне был установлен только мессенджер Signal. Ссылаясь на это, прокурор утверждает, что таким образом Тимошенко придерживалась высокого уровня конспирации.Подробнее о скандале - в материале Какой я запомнил Юлию Тимошенко: её муж признается в коррупции, зять-наркоман и связь с Шуфричем на сайте Украина.ру.
новости, юлия тимошенко, виктор янукович, сша, набу, батькивщина, слуга народа
Новости, Юлия Тимошенко, Виктор Янукович, США, НАБУ, Батькивщина, Слуга народа

На суде по делу главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко прокурор, обосновывая залог в размере 1,15 миллиона долларов, сослался на то, что в декларации у политика указано более четырех миллионов долларов сбережений, пишут местные СМИ
Тимошенко в ответ заверила, что эти деньги были получены ещё до войны в качестве "моральной компенсации" от компании из США за незаконное осуждение во времена экс-президента Виктора Януковича.
По её словам, сразу после получения средств она передала их дочери для ведения предпринимательской деятельности, и фактически этих денег у неё нет (хотя они и указаны в декларации).
Кроме того, на суде Тимошенко заявила, что после анализа материалов, которые предоставило следствие, она поняла, что в тот период времени встречалась с народным депутатом Игорем Копытиным ("Слуга народа").
По ее словам, у Копытина есть уголовное дело в НАБУ и он передал записи НАБУ, чтобы освободить себя от уголовной ответственности.
Таким образом Тимошенко подтверждает версию издания Страна.ua, что НАБУ подослала к ней своего агента, чтоб организовать коррупционное дело. При этом Тимошенко отрицает, что предлагала нардепу деньги за голосование.
Прокурор, в свою очередь, подчеркивает, что у Тимошенко во время обыска изъяли смартфон, который она использовала якобы исключительно для контакта с Копытиным. На этом телефоне был установлен только мессенджер Signal. Ссылаясь на это, прокурор утверждает, что таким образом Тимошенко придерживалась высокого уровня конспирации.
Подробнее о скандале - в материале Какой я запомнил Юлию Тимошенко: её муж признается в коррупции, зять-наркоман и связь с Шуфричем на сайте Украина.ру.
