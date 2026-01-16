https://ukraina.ru/20260116/timoshenko-v-sude-otkrestilas-ot-millionov-v-deklaratsii-1074392763.html

Тимошенко в суде открестилась от миллионов в декларации

На суде по делу главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко прокурор, обосновывая залог в размере 1,15 миллиона долларов, сослался на то, что в декларации у политика указано более четырех миллионов долларов сбережений, пишут местные СМИ

2026-01-16T13:13

Тимошенко в ответ заверила, что эти деньги были получены ещё до войны в качестве "моральной компенсации" от компании из США за незаконное осуждение во времена экс-президента Виктора Януковича.По её словам, сразу после получения средств она передала их дочери для ведения предпринимательской деятельности, и фактически этих денег у неё нет (хотя они и указаны в декларации).Кроме того, на суде Тимошенко заявила, что после анализа материалов, которые предоставило следствие, она поняла, что в тот период времени встречалась с народным депутатом Игорем Копытиным ("Слуга народа").По ее словам, у Копытина есть уголовное дело в НАБУ и он передал записи НАБУ, чтобы освободить себя от уголовной ответственности.Таким образом Тимошенко подтверждает версию издания Страна.ua, что НАБУ подослала к ней своего агента, чтоб организовать коррупционное дело. При этом Тимошенко отрицает, что предлагала нардепу деньги за голосование.Прокурор, в свою очередь, подчеркивает, что у Тимошенко во время обыска изъяли смартфон, который она использовала якобы исключительно для контакта с Копытиным. На этом телефоне был установлен только мессенджер Signal. Ссылаясь на это, прокурор утверждает, что таким образом Тимошенко придерживалась высокого уровня конспирации.Подробнее о скандале - в материале Какой я запомнил Юлию Тимошенко: её муж признается в коррупции, зять-наркоман и связь с Шуфричем на сайте Украина.ру.

