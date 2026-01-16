https://ukraina.ru/20260116/chem-otvetit-rossiya-zakharova-o-podzhigatelyakh-voyny-v-evrope-1074390400.html

Чем ответит Россия? Захарова о поджигателях войны в Европе

Чем ответит Россия? Захарова о поджигателях войны в Европе - 16.01.2026

Чем ответит Россия? Захарова о поджигателях войны в Европе

Россия не будет мириться с действиями Запада, несущими угрозу её безопасности, и будет вынуждена учитывать новую реальность. В Москве со всей серьёзностью... Украина.ру, 16.01.2026

Россия не будет мириться с действиями Запада, несущими угрозу её безопасности, и будет вынуждена учитывать новую реальность. В Москве со всей серьёзностью подходят к милитаризации Европы и провокационным учениям у своих границ. Об этом на брифинге для журналистов 15 января рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру Анны Черкасовой о том, готова ли Россия действовать в случае угроз со стороны военно-политических блоков стран Западной Европы так же, как это было во времена гитлеровской коалиции, Мария Захарова заявила, что этот вопрос касается российской обороноспособности, а Россия внимательно отслеживает действия ЕС и НАТО, направленные на усиленную милитаризацию Европы.

