Чем ответит Россия? Захарова о поджигателях войны в Европе
Чем ответит Россия? Захарова о поджигателях войны в Европе - 16.01.2026 Украина.ру
Чем ответит Россия? Захарова о поджигателях войны в Европе
Россия не будет мириться с действиями Запада, несущими угрозу её безопасности, и будет вынуждена учитывать новую реальность. В Москве со всей серьёзностью... Украина.ру, 16.01.2026
2026-01-16T12:38
2026-01-16T12:38
2026-01-16T12:38
Россия не будет мириться с действиями Запада, несущими угрозу её безопасности, и будет вынуждена учитывать новую реальность. В Москве со всей серьёзностью подходят к милитаризации Европы и провокационным учениям у своих границ. Об этом на брифинге для журналистов 15 января рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру Анны Черкасовой о том, готова ли Россия действовать в случае угроз со стороны военно-политических блоков стран Западной Европы так же, как это было во времена гитлеровской коалиции, Мария Захарова заявила, что этот вопрос касается российской обороноспособности, а Россия внимательно отслеживает действия ЕС и НАТО, направленные на усиленную милитаризацию Европы.
Россия не будет мириться с действиями Запада, несущими угрозу её безопасности, и будет вынуждена учитывать новую реальность. В Москве со всей серьёзностью подходят к милитаризации Европы и провокационным учениям у своих границ. Об этом на брифинге для журналистов 15 января рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру Анны Черкасовой о том, готова ли Россия действовать в случае угроз со стороны военно-политических блоков стран Западной Европы так же, как это было во времена гитлеровской коалиции, Мария Захарова заявила, что этот вопрос касается российской обороноспособности, а Россия внимательно отслеживает действия ЕС и НАТО, направленные на усиленную милитаризацию Европы.