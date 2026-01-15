Заочная перепалка произошла между Зеленским и Кличко из-за блэкаута - 15.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260115/zaochnaya-perepalka-proizoshla-mezhdu-zelenskim-i-klichko-iz-za-blekauta-1074319983.html
Заочная перепалка произошла между Зеленским и Кличко из-за блэкаута
Заочная перепалка произошла между Зеленским и Кличко из-за блэкаута - 15.01.2026 Украина.ру
Заочная перепалка произошла между Зеленским и Кличко из-за блэкаута
Между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко произошла заочная перепалка на фоне блэкаута в украинской столице, пишут 15 января местные паблики
2026-01-15T09:35
2026-01-15T09:47
новости
киев
трамп и зеленский
владимир зеленский
владимир кличко
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/50/1033525043_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_b3c875109431107ec48c923600fc700f.jpg
Зеленский в своем обращении заявил, что Киев, по его оценке, сделал "значительно меньше", чем другие регионы, и в последние дни он "не видит необходимой интенсивности работы". В связи с этим он призвал срочно принимать решения.Кличко написал ответ, обвинив Зеленского и лояльных ему спикеров в "сплошном хейте".Накануне Кличко назвал ситуацию с электроснабжением в Киеве самой сложной за последние четыре года. По его словам, около 400 многоэтажных домов остаются без отопления. Он предупредил, что аварийные отключения света в городе будут продолжаться.В четверг украинские паблики писали, что в Киеве с утра продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.Подробнее о проблемах Киева - в материале Две крупные ТЭЦ в Киеве не восстановят полную мощность до конца зимы на сайте Украина.ру.
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/50/1033525043_61:0:994:700_1920x0_80_0_0_b4a0671ae05f136459d8dcc7bcbe3719.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, трамп и зеленский, владимир зеленский, владимир кличко, украина.ру
Новости, Киев, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Владимир Кличко, Украина.ру

Заочная перепалка произошла между Зеленским и Кличко из-за блэкаута

09:35 15.01.2026 (обновлено: 09:47 15.01.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Читать в
ДзенTelegram
Между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко произошла заочная перепалка на фоне блэкаута в украинской столице, пишут 15 января местные паблики
Зеленский в своем обращении заявил, что Киев, по его оценке, сделал "значительно меньше", чем другие регионы, и в последние дни он "не видит необходимой интенсивности работы". В связи с этим он призвал срочно принимать решения.
Кличко написал ответ, обвинив Зеленского и лояльных ему спикеров в "сплошном хейте".
"Какой "интенсивности" в работе Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит, в частности, в последние дни, как он сказал?", — задался вопросом мэр столицы.
Накануне Кличко назвал ситуацию с электроснабжением в Киеве самой сложной за последние четыре года. По его словам, около 400 многоэтажных домов остаются без отопления. Он предупредил, что аварийные отключения света в городе будут продолжаться.
В четверг украинские паблики писали, что в Киеве с утра продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.
Подробнее о проблемах Киева - в материале Две крупные ТЭЦ в Киеве не восстановят полную мощность до конца зимы на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийВладимир КличкоУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:15Ракеты большой дальности "Нептун" уничтожены над Брянской областью - Богомаз
10:04Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 января
10:00"Как никогда близки": кто медлит на пороге мирного урегулирования? Хроника событий на утро 15 января
09:59Прорыв на Запорожском фронте: армия России завершает разгром ВСУ
09:50Израиль и Иран тайно переговариваются через Россию
09:35Заочная перепалка произошла между Зеленским и Кличко из-за блэкаута
09:27Украина ни разу не показала последствия применения БРСД "Орешник" по целям
08:49Российские военные освободили восемь населенных пунктов. Важные заявления начальника Генштаба ВС РФ
08:13Главное за ночь 15 января
08:00Российский империализм на службе польского сепаратизма. Изгибы политической судьбы Адама Чарторыйского
07:42ПВО ночью расправилась с вражескими беспилотниками над Россией
07:18Путин готов пойти на сделку, в отличие от Зеленского - Трамп
07:07Миром будут править стражи Северного пути. Дмитрий Выдрин о том, почему Трамп хозяйничает в Арктике
07:00Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины
06:10ВСУ прячутся по подвалам, но их находят FPV-дроны: Алехин о "тонком слоеном пироге" на Осколе
06:00"Россия увязла на Украине, в этом и была задача Запада": Сидоров о ключевом значении завершения СВО
05:50Алехин о ситуации в Купянске: "Стремление ВСУ перехватить тактическую инициативу постепенно угасает"
05:40"Дело в экономике, дурачок": Сидоров объяснил, почему внешнеэкономические успехи не спасут Трампа
05:30Буданов* оказался самым "договороспособным": Абзалов про кадровые перестановки на Украине
05:20"Самый темный час — перед рассветом": эксперт о кульминации кулуарных переговоров по Украине
Лента новостейМолния