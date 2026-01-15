https://ukraina.ru/20260115/zaochnaya-perepalka-proizoshla-mezhdu-zelenskim-i-klichko-iz-za-blekauta-1074319983.html

Заочная перепалка произошла между Зеленским и Кличко из-за блэкаута

Между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко произошла заочная перепалка на фоне блэкаута в украинской столице, пишут 15 января местные паблики

Зеленский в своем обращении заявил, что Киев, по его оценке, сделал "значительно меньше", чем другие регионы, и в последние дни он "не видит необходимой интенсивности работы". В связи с этим он призвал срочно принимать решения.Кличко написал ответ, обвинив Зеленского и лояльных ему спикеров в "сплошном хейте".Накануне Кличко назвал ситуацию с электроснабжением в Киеве самой сложной за последние четыре года. По его словам, около 400 многоэтажных домов остаются без отопления. Он предупредил, что аварийные отключения света в городе будут продолжаться.В четверг украинские паблики писали, что в Киеве с утра продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.Подробнее о проблемах Киева - в материале Две крупные ТЭЦ в Киеве не восстановят полную мощность до конца зимы на сайте Украина.ру.

