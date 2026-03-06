https://ukraina.ru/20260306/5-fevralya-2026-goda-vecherniy-efir-1076464065.html

5 марта 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 06.03.2026

иван лизан

украина.ру

барс-11

енакиево

новороссия сегодня

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Улица с историей". Проспект Берегового в Енакиево. Гость: Инна Хмелевская - директор музея им. Берегового* "Тема дня Новороссии". Новые творческие вершины музыкального проекта "РЭП ВЗВОД". Гость: Александра Пилипенко - журналист, культуролог, волонтёр, музыкант* "Аналитика от издания Украина.ру". Об украинской экономике и энергетике. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* "Наши защитники". О вере на фронте. Гость: отец Андрей Дашевский с позывным "Авва" - военный священник, служащий вместе с отрядом БАРС-11

енакиево

2026

иван лизан, украина.ру, барс-11, енакиево, новороссия сегодня, видео