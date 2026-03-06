5 марта 2026 года, вечерний эфир - 06.03.2026 Украина.ру
5 марта 2026 года, вечерний эфир
5 марта 2026 года, вечерний эфир
5 марта 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 06.03.2026
2026-03-06T12:28
2026-03-06T12:28
иван лизан
украина.ру
барс-11
енакиево
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Улица с историей". Проспект Берегового в Енакиево. Гость: Инна Хмелевская - директор музея им. Берегового* "Тема дня Новороссии". Новые творческие вершины музыкального проекта "РЭП ВЗВОД". Гость: Александра Пилипенко - журналист, культуролог, волонтёр, музыкант* "Аналитика от издания Украина.ру". Об украинской экономике и энергетике. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* "Наши защитники". О вере на фронте. Гость: отец Андрей Дашевский с позывным "Авва" - военный священник, служащий вместе с отрядом БАРС-11
Украина.ру
2026
иван лизан, украина.ру, барс-11, енакиево, новороссия сегодня
Иван Лизан, Украина.ру, БАРС-11, Енакиево, Новороссия сегодня

5 марта 2026 года, вечерний эфир

12:28 06.03.2026
 
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки"
* "Улица с историей". Проспект Берегового в Енакиево. Гость: Инна Хмелевская - директор музея им. Берегового
* "Тема дня Новороссии". Новые творческие вершины музыкального проекта "РЭП ВЗВОД". Гость: Александра Пилипенко - журналист, культуролог, волонтёр, музыкант
* "Аналитика от издания Украина.ру". Об украинской экономике и энергетике. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* "Наши защитники". О вере на фронте. Гость: отец Андрей Дашевский с позывным "Авва" - военный священник, служащий вместе с отрядом БАРС-11
Лента новостейМолния