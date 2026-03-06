https://ukraina.ru/20260306/time-pokazal-tsenu-amerikanskogo-velichiya--vosem-voyuschikh-stran-novosti-k-etomu-chasu-1076457942.html

Time показал цену "американского величия" — восемь воющих стран. Новости к этому часу

Time показал цену "американского величия" — восемь воющих стран. Новости к этому часу - 06.03.2026 Украина.ру

Time показал цену "американского величия" — восемь воющих стран. Новости к этому часу

Американский журнал Time опубликовал новую обложку, высмеивающую внешнюю политику президента США Дональда Трампа в контексте военных операций Вашингтона по всему миру. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 6 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-06T12:20

2026-03-06T12:20

2026-03-06T12:20

новости

иран

донецкая народная республика

сша

александр бондаренко

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076461659_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_fa7fdf849d9ccb9f70b563e200b03e0e.jpg

На изображении размещены восемь кепок, стилизованных под знаменитый лозунг президента "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой").Однако вместо слова "America" на каждом из головных уборов указаны названия стран, в которых Вашингтон инициировал или активизировал военные действия. В перечень вошли Сомали, Ирак, Венесуэла, Иран, Сирия, Нигерия, Йемен и Эквадор.Обложка вышла на фоне эскалации ближневосточного конфликта: 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, а на этой неделе Пентагон объявил о начале совместных действий с Эквадором против наркокартелей. Кроме того, американские военные продолжают операции в Сирии, Ираке, Сомали и Йемене, а также усиливают давление на Венесуэлу и Нигерию.Другие новости к этому часу:🟦 20 человек погибли в результате удара США и Израиля по станции скорой помощи и детской площадке в пригороде Шираза на юге Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Fars.🟦 Тель-Авив находится под ракетной атакой Ирана🟦 Донецкая Народная Республика планирует запустить железнодорожное сообщение с другими регионами РФ с 2028 года, сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко на региональном отчетном форуме по реализации народной программы "Единой России" в ДНР.🟦 В США предъявили обвинения россиянину Николаю Бузолину в причастности к отмыванию $1,2 млн, полученных от мошеннической схемы, сообщает Минюст США. По версии прокуратуры, уроженец Тюмени зарегистрировал компанию Verisola, занимающуюся медицинским оборудованием, и открыл на ее имя несколько счетов. Компания якобы подавала недостоверные декларации в фирмы, связанные с государственной страховкой Medicare.🟦 "Победа" отменяет все вылеты в ОАЭ и из них с 9 по 29 марта. Пассажирам рекомендуют покинуть страну нерегулярными рейсами 7 и 8 числа.🟦 Армия Израиля начала новую волну ударов по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.Между тем в пятницу стало известно, что республиканская партия в поисках "нового Трампа". Раскол во внешнеполитическом сообществе вокруг курса действующего президента угрожает единству администрации, особенно в условиях усиливающегося давления с целью продолжения военных действий против Ирана, но при этом недопущения полномасштабного наземного вторжения.

иран

донецкая народная республика

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, донецкая народная республика, сша, александр бондаренко, дональд трамп