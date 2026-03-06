Time показал цену "американского величия" — восемь воющих стран. Новости к этому часу - 06.03.2026 Украина.ру
Time показал цену "американского величия" — восемь воющих стран. Новости к этому часу
Time показал цену "американского величия" — восемь воющих стран. Новости к этому часу - 06.03.2026 Украина.ру
Time показал цену "американского величия" — восемь воющих стран. Новости к этому часу
Американский журнал Time опубликовал новую обложку, высмеивающую внешнюю политику президента США Дональда Трампа в контексте военных операций Вашингтона по всему миру. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 6 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-06T12:20
2026-03-06T12:20
На изображении размещены восемь кепок, стилизованных под знаменитый лозунг президента "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой").Однако вместо слова "America" на каждом из головных уборов указаны названия стран, в которых Вашингтон инициировал или активизировал военные действия. В перечень вошли Сомали, Ирак, Венесуэла, Иран, Сирия, Нигерия, Йемен и Эквадор.Обложка вышла на фоне эскалации ближневосточного конфликта: 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, а на этой неделе Пентагон объявил о начале совместных действий с Эквадором против наркокартелей. Кроме того, американские военные продолжают операции в Сирии, Ираке, Сомали и Йемене, а также усиливают давление на Венесуэлу и Нигерию.Другие новости к этому часу:🟦 20 человек погибли в результате удара США и Израиля по станции скорой помощи и детской площадке в пригороде Шираза на юге Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Fars.🟦 Тель-Авив находится под ракетной атакой Ирана🟦 Донецкая Народная Республика планирует запустить железнодорожное сообщение с другими регионами РФ с 2028 года, сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко на региональном отчетном форуме по реализации народной программы "Единой России" в ДНР.🟦 В США предъявили обвинения россиянину Николаю Бузолину в причастности к отмыванию $1,2 млн, полученных от мошеннической схемы, сообщает Минюст США. По версии прокуратуры, уроженец Тюмени зарегистрировал компанию Verisola, занимающуюся медицинским оборудованием, и открыл на ее имя несколько счетов. Компания якобы подавала недостоверные декларации в фирмы, связанные с государственной страховкой Medicare.🟦 "Победа" отменяет все вылеты в ОАЭ и из них с 9 по 29 марта. Пассажирам рекомендуют покинуть страну нерегулярными рейсами 7 и 8 числа.🟦 Армия Израиля начала новую волну ударов по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.Между тем в пятницу стало известно, что республиканская партия в поисках "нового Трампа". Раскол во внешнеполитическом сообществе вокруг курса действующего президента угрожает единству администрации, особенно в условиях усиливающегося давления с целью продолжения военных действий против Ирана, но при этом недопущения полномасштабного наземного вторжения.
Time показал цену "американского величия" — восемь воющих стран. Новости к этому часу

12:20 06.03.2026
 
Американский журнал Time опубликовал новую обложку, высмеивающую внешнюю политику президента США Дональда Трампа в контексте военных операций Вашингтона по всему миру. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 6 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
На изображении размещены восемь кепок, стилизованных под знаменитый лозунг президента "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой").
Однако вместо слова "America" на каждом из головных уборов указаны названия стран, в которых Вашингтон инициировал или активизировал военные действия. В перечень вошли Сомали, Ирак, Венесуэла, Иран, Сирия, Нигерия, Йемен и Эквадор.
Обложка вышла на фоне эскалации ближневосточного конфликта: 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, а на этой неделе Пентагон объявил о начале совместных действий с Эквадором против наркокартелей. Кроме того, американские военные продолжают операции в Сирии, Ираке, Сомали и Йемене, а также усиливают давление на Венесуэлу и Нигерию.
Другие новости к этому часу:
🟦 20 человек погибли в результате удара США и Израиля по станции скорой помощи и детской площадке в пригороде Шираза на юге Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Fars.
🟦 Тель-Авив находится под ракетной атакой Ирана
🟦 Донецкая Народная Республика планирует запустить железнодорожное сообщение с другими регионами РФ с 2028 года, сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко на региональном отчетном форуме по реализации народной программы "Единой России" в ДНР.
🟦 В США предъявили обвинения россиянину Николаю Бузолину в причастности к отмыванию $1,2 млн, полученных от мошеннической схемы, сообщает Минюст США.
По версии прокуратуры, уроженец Тюмени зарегистрировал компанию Verisola, занимающуюся медицинским оборудованием, и открыл на ее имя несколько счетов. Компания якобы подавала недостоверные декларации в фирмы, связанные с государственной страховкой Medicare.
🟦 "Победа" отменяет все вылеты в ОАЭ и из них с 9 по 29 марта. Пассажирам рекомендуют покинуть страну нерегулярными рейсами 7 и 8 числа.
🟦 Армия Израиля начала новую волну ударов по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Между тем в пятницу стало известно, что республиканская партия в поисках "нового Трампа". Раскол во внешнеполитическом сообществе вокруг курса действующего президента угрожает единству администрации, особенно в условиях усиливающегося давления с целью продолжения военных действий против Ирана, но при этом недопущения полномасштабного наземного вторжения.
