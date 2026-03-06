https://ukraina.ru/20260306/vyyasnilos-kogda-poslanniki-zelenskogo-pomogut-ssha-borotsya-s-bpla-irana-1076464347.html

Выяснилось, когда посланники Зеленского помогут США бороться с БПЛА Ирана

Отправленные на Ближний Восток украинские специалисты по противодействию беспилотникам вскоре приступят к помощи США в отражении атак иранских дронов. Об этом 6 марта сообщает информагентcnво Reuters

Владимир Зеленский поручил отправить в регион Ближнего Востока таких специалистов по просьбе США. Они начнут работу на американских военных базах."По словам источника, знакомого с ситуацией, США запросили помощь в защите своих баз и солдат в некоторых странах региона, и Зеленский дал соответствующее указание своим военным. Украинцы начнут работу "в ближайшие несколько дней", - сказано в публикации.Ранее Зеленский делал противоречивые заявления на эту тему. Однако западные политики, в частности - британский премьер-министр Кир Стармер, недвусмысленно заявляли об обращению к Киеву за содействием в реализации военных планов.Украинские БПЛА регулярно атакуют гражданские объекты в зоне СВО и регионах России. Установлены многочисленные факты военных преступлений, осуществлённых украинскими военнослужащими с помощью ударных дронов.Накануне, 5 марта Зеленский публично угрожал расправой премьер-министру страны члена НАТО - главе правительства Венгрии Виктору Орбану. По словам Зеленского, угрозы могут реализовать военнослужащие Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Безобразные заявления Зеленского, провалы ВСУ, попытки Киева выслужиться. Хроника событий на утро 6 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

