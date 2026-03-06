Выяснилось, когда посланники Зеленского помогут США бороться с БПЛА Ирана - 06.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260306/vyyasnilos-kogda-poslanniki-zelenskogo-pomogut-ssha-borotsya-s-bpla-irana-1076464347.html
Выяснилось, когда посланники Зеленского помогут США бороться с БПЛА Ирана
Выяснилось, когда посланники Зеленского помогут США бороться с БПЛА Ирана - 06.03.2026 Украина.ру
Выяснилось, когда посланники Зеленского помогут США бороться с БПЛА Ирана
Отправленные на Ближний Восток украинские специалисты по противодействию беспилотникам вскоре приступят к помощи США в отражении атак иранских дронов. Об этом 6 марта сообщает информагентcnво Reuters
2026-03-06T12:36
2026-03-06T12:45
новости
сша
ближний восток
киев
владимир зеленский
трамп и зеленский
кир стармер
reuters
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075997128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a97ef68556b2c8b619e9745383766442.jpg
Владимир Зеленский поручил отправить в регион Ближнего Востока таких специалистов по просьбе США. Они начнут работу на американских военных базах."По словам источника, знакомого с ситуацией, США запросили помощь в защите своих баз и солдат в некоторых странах региона, и Зеленский дал соответствующее указание своим военным. Украинцы начнут работу "в ближайшие несколько дней", - сказано в публикации.Ранее Зеленский делал противоречивые заявления на эту тему. Однако западные политики, в частности - британский премьер-министр Кир Стармер, недвусмысленно заявляли об обращению к Киеву за содействием в реализации военных планов.Украинские БПЛА регулярно атакуют гражданские объекты в зоне СВО и регионах России. Установлены многочисленные факты военных преступлений, осуществлённых украинскими военнослужащими с помощью ударных дронов.Накануне, 5 марта Зеленский публично угрожал расправой премьер-министру страны члена НАТО - главе правительства Венгрии Виктору Орбану. По словам Зеленского, угрозы могут реализовать военнослужащие Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Безобразные заявления Зеленского, провалы ВСУ, попытки Киева выслужиться. Хроника событий на утро 6 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
ближний восток
киев
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075997128_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64d079d16a19f2b2b5e0f02a3d051452.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, ближний восток, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, кир стармер, reuters, вооруженные силы украины, украина.ру, бпла, пво, израиль, армия сша, война, война в иране, нато
Новости, США, Ближний Восток, Киев, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Кир Стармер, Reuters, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, БПЛА, ПВО, Израиль, Армия США, война, война в Иране, НАТО

Выяснилось, когда посланники Зеленского помогут США бороться с БПЛА Ирана

12:36 06.03.2026 (обновлено: 12:45 06.03.2026)
 
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
Читать в
ДзенTelegram
Отправленные на Ближний Восток украинские специалисты по противодействию беспилотникам вскоре приступят к помощи США в отражении атак иранских дронов. Об этом 6 марта сообщает информагентcnво Reuters
Владимир Зеленский поручил отправить в регион Ближнего Востока таких специалистов по просьбе США. Они начнут работу на американских военных базах.
"По словам источника, знакомого с ситуацией, США запросили помощь в защите своих баз и солдат в некоторых странах региона, и Зеленский дал соответствующее указание своим военным. Украинцы начнут работу "в ближайшие несколько дней", - сказано в публикации.
Ранее Зеленский делал противоречивые заявления на эту тему. Однако западные политики, в частности - британский премьер-министр Кир Стармер, недвусмысленно заявляли об обращению к Киеву за содействием в реализации военных планов.
Украинские БПЛА регулярно атакуют гражданские объекты в зоне СВО и регионах России. Установлены многочисленные факты военных преступлений, осуществлённых украинскими военнослужащими с помощью ударных дронов.
Накануне, 5 марта Зеленский публично угрожал расправой премьер-министру страны члена НАТО - главе правительства Венгрии Виктору Орбану. По словам Зеленского, угрозы могут реализовать военнослужащие Украины.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Безобразные заявления Зеленского, провалы ВСУ, попытки Киева выслужиться. Хроника событий на утро 6 марта
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАБлижний ВостокКиевВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийКир СтармерReutersВооруженные силы УкраиныУкраина.руБПЛАПВОИзраильАрмия СШАвойнавойна в ИранеНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:09ВСУ жалуются на "оптоволоконный кризис"
13:00Выгода от нападок Зеленского, успехи ВС РФ, "отказ" от Украины. Хроника событий на 13:00 6 марта
12:44Армия России освободила Дробышево, Яровую и Сосновое
12:36Выяснилось, когда посланники Зеленского помогут США бороться с БПЛА Ирана
12:285 марта 2026 года, вечерний эфир
12:20Time показал цену "американского величия" — восемь воющих стран. Новости к этому часу
12:18Кремль отреагировал на истерику Зеленского и оценил перспективу переговоров
12:05Сумское направление: российские войска берут под контроль новые территории. Главное к этому часу
12:03Как Россия ответит на теракт с газовозом и чем война на Ближнем Востоке опасна для Украины — Безпалько
12:02Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной
11:10Республиканская партия в поисках "нового Трампа" — только без иранского синдрома
11:03Венгрия остановит транзит важных для Украины поставок. Главные новости к этому часу
10:55Стал известен новый игрок на украинском фронте восстановления
10:40От электростанции до жилых домов: маршрут украинских дронов по Кубани. Главные новости к этому часу
10:37Открытие фельдшерско-акушерских пунктов, запуск предприятий. Восстановление новых регионов России
10:25Фицо бросил вызов Зеленскому от имени всей Европы, уставшей от киевского шантажа
10:10Россия и США вместе выступили против резолюции по украинским АЭС
10:00Безобразные заявления Зеленского, провалы ВСУ, попытки Киева выслужиться. Хроника событий на утро 6 марта
09:55Эскалация на Ближнем Востоке: Иран атакует с воздуха, США — с моря
08:25Главное за ночь 6 марта
Лента новостейМолния