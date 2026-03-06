Кремль отреагировал на истерику Зеленского и оценил перспективу переговоров - 06.03.2026 Украина.ру
Кремль отреагировал на истерику Зеленского и оценил перспективу переговоров
Кремль отреагировал на истерику Зеленского и оценил перспективу переговоров
Киевский режим чувствует себя некомфортно, Россия продвигается вперед и динамика всем понятна, заявил Дмитрий Песков. Об этом 6 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-06T12:18
2026-03-06T12:18
"Мы продвигаемся вперед, и динамика хорошо понятна и известна всем специалистам", — сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.Другие важные заявления пресс-секретаря президента России:🟦 Владимиру Зеленскому пора взять ответственность и сделать все, чтобы переговоры увенчались успехом, ведь ситуация для Киева ухудшается каждый день;🟦 Риторика в Киеве граничит с истерикой, ситуация будет деградировать и дальше;🟦 Угрозы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - лидера страны члена НАТО и ЕС, публично заявленные Зеленским 5 марта, являются поводом для коллективной защиты от киевского режима."Пора применять пятую статью НАТО", - сказал Песков, оценивая угрозы расправы над Орбаном.Накануне Владимир Зеленский пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от Евросоюза для Украины. Он также заявил, что не хочет восстанавливать работоспособность нефтепровода "Дружба", потому что возобновление поставок нефти поможет победить Орбану на выборах.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Безобразные заявления Зеленского, провалы ВСУ, попытки Киева выслужиться. Хроника событий на утро 6 марта
Кремль отреагировал на истерику Зеленского и оценил перспективу переговоров

‼ Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов по Украине было бы ошибочно, впереди много работы, заявил Песков
Киевский режим чувствует себя некомфортно, Россия продвигается вперед и динамика всем понятна, заявил Дмитрий Песков. Об этом 6 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Мы продвигаемся вперед, и динамика хорошо понятна и известна всем специалистам", — сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
Другие важные заявления пресс-секретаря президента России:
🟦 Владимиру Зеленскому пора взять ответственность и сделать все, чтобы переговоры увенчались успехом, ведь ситуация для Киева ухудшается каждый день;
🟦 Риторика в Киеве граничит с истерикой, ситуация будет деградировать и дальше;
🟦 Угрозы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - лидера страны члена НАТО и ЕС, публично заявленные Зеленским 5 марта, являются поводом для коллективной защиты от киевского режима.
"Пора применять пятую статью НАТО", - сказал Песков, оценивая угрозы расправы над Орбаном.
Накануне Владимир Зеленский пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от Евросоюза для Украины. Он также заявил, что не хочет восстанавливать работоспособность нефтепровода "Дружба", потому что возобновление поставок нефти поможет победить Орбану на выборах.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Безобразные заявления Зеленского, провалы ВСУ, попытки Киева выслужиться. Хроника событий на утро 6 марта
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиРоссияКиевДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВенгрияТрамп и ЗеленскийВиктор ОрбанУкраина.руНАТОЕСскандалпокушениеУкраина-ЕСВосточная ЕвропаВосточное партнерствоситуация на Украинемеждународные отношенияМеждународная политикаКремль
 
