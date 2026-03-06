https://ukraina.ru/20260306/kak-rossiya-otvetit-na-terakt-s-gazovozom-i-chem-voyna-na-blizhnem-vostoke-opasna-dlya-ukrainy--1076460319.html
Как Россия ответит на теракт с газовозом и чем война на Ближнем Востоке опасна для Украины — Безпалько
Как Россия ответит на теракт с газовозом и чем война на Ближнем Востоке опасна для Украины — Безпалько - 06.03.2026 Украина.ру
Как Россия ответит на теракт с газовозом и чем война на Ближнем Востоке опасна для Украины — Безпалько
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал подрыв российского газовоза в... Украина.ру, 06.03.2026
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал подрыв российского газовоза в Средиземном море и уход России с газового рынка Европы. Кроме того, он проанализировал перспективы затяжного конфликта в Иране и попытки Трампа выйти из противостояния:00:29 - Атака на газовоз в Средиземном море;06:55 - Уход России с газового рынка Европы;10:30 – Чем ЕС заменит российский газ?12:04 - Нежелание Киева ремонтировать газопровод "Дружба";13:59 - Последствия затяжного конфликта в Иране;22:27 - Статья НАТО о коллективной обороне против Ирана.
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру
прокомментировал подрыв российского газовоза в Средиземном море и уход России с газового рынка Европы. Кроме того, он проанализировал перспективы затяжного конфликта в Иране и попытки Трампа выйти из противостояния:00:29
- Атака на газовоз в Средиземном море;
06:55
- Уход России с газового рынка Европы;
10:30
– Чем ЕС заменит российский газ?
12:04
- Нежелание Киева ремонтировать газопровод "Дружба";
13:59
- Последствия затяжного конфликта в Иране;
22:27
- Статья НАТО о коллективной обороне против Ирана.