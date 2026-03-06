https://ukraina.ru/20260306/kak-rossiya-otvetit-na-terakt-s-gazovozom-i-chem-voyna-na-blizhnem-vostoke-opasna-dlya-ukrainy--1076460319.html

Как Россия ответит на теракт с газовозом и чем война на Ближнем Востоке опасна для Украины — Безпалько

Как Россия ответит на теракт с газовозом и чем война на Ближнем Востоке опасна для Украины — Безпалько - 06.03.2026 Украина.ру

Как Россия ответит на теракт с газовозом и чем война на Ближнем Востоке опасна для Украины — Безпалько

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал подрыв российского газовоза в... Украина.ру, 06.03.2026

2026-03-06T12:03

2026-03-06T12:03

2026-03-06T12:03

видео

россия

иран

средиземное море

богдан безпалько

украина.ру

ес

нато

дональд трамп

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076459483_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d36bd779b6c92fdcfd68084bd42d5f4.png

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал подрыв российского газовоза в Средиземном море и уход России с газового рынка Европы. Кроме того, он проанализировал перспективы затяжного конфликта в Иране и попытки Трампа выйти из противостояния:00:29 - Атака на газовоз в Средиземном море;06:55 - Уход России с газового рынка Европы;10:30 – Чем ЕС заменит российский газ?12:04 - Нежелание Киева ремонтировать газопровод "Дружба";13:59 - Последствия затяжного конфликта в Иране;22:27 - Статья НАТО о коллективной обороне против Ирана.

россия

иран

средиземное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, иран, средиземное море, богдан безпалько, украина.ру, ес, нато, дональд трамп, газ, российский газ, газопровод, удар по ирану, война в иране, взрыв, видео