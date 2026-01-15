https://ukraina.ru/20260115/rossiya-uvyazla-na-ukraine-v-etom-i-byla-zadacha-zapada-sidorov-o-klyuchevom-znachenii-zaversheniya-svo-1074299882.html

"Россия увязла на Украине, в этом и была задача Запада": Сидоров о ключевом значении завершения СВО

Для России сейчас ключевое значение имеет завершение СВО, поскольку первоначальные условия урегулирования устарели. При этом нельзя допустить, чтобы земли Новороссии оставались под контролем европейских стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

Эксперт заявил об изменении переговорной реальности. "И самая главная задача сейчас это завершение украинского конфликта. Но боюсь, что условия, которые выдвигались еще 14 июня 2024 года... при сохранении Украины, в настоящее время будут уже невозможны", — заявил Сидоров.Он раскрыл новую неприемлемую для Москвы деталь потенциального соглашения по Украине. "Сейчас речь идет о размещении войск Евросоюза на остальной части Украины после заключения мирного соглашения. Для России это неприемлемо", — сказал политолог.Сидоров согласился с частью западных оценок о целях вовлечения России в конфликт. "В этом плане я согласен с американскими аналитиками, которые говорят, что Россия увязла на Украине. Задача Запада и заключалась в том, чтобы связать российский потенциал", — пояснил эксперт.Он уточнил, что Украина может сохраниться в рамках западных областей, которые исторически были окраиной западного мира. Но нельзя допустить, чтобы земли Новороссии, включая Днепропетровскую область, оставались под контролем европейских стран, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО в материале "Сергей Богатырев: Уже к лету Россия может дойти до Днепра, отрезав Сумы и Харьков от остальной Украины" на сайте Украина.ру.

