"Никогда не ослаблял хватку": политолог раскрыл, почему Трамп более опасен, чем любой демократ

"Никогда не ослаблял хватку": политолог раскрыл, почему Трамп более опасен, чем любой демократ - 15.01.2026 Украина.ру

"Никогда не ослаблял хватку": политолог раскрыл, почему Трамп более опасен, чем любой демократ

Дональд Трамп не ослабляет хватку, а лишь смещает акценты в своем давлении на Россию, сочетая переговоры с ужесточением санкций. Президент США действует как прагматик, готовый принуждать к миру на своих условиях с позиции силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

Отвечая на вопрос о том, перейдет ли американский лидер к более жесткому давлению на Россию, эксперт ответил однозначно.Он подчеркнул, что речь идет о смене тактики, а не стратегии. Трамп никогда "не ослаблял хватку", он лишь сместил акценты, сказал политолог. Эксперт указал на продолжающиеся поставки оружия и операцию США в Венесуэле как на демонстрацию силы.Сидоров дал жесткую оценку американскому президенту. "Сейчас Трамп может усилить свое давление, поэтому я его считаю гораздо более опасным, чем любой демократ на посту президента. Это человек дела, он взял и провел блестящую операцию по смене лидера Венесуэле", — пояснил эксперт.Он раскрыл долгосрочную цель американского лидера в отношениях с Москвой. "Для Трампа разрешение конфликта на Украине означает открытие возможностей по работе с Россией на экономическом фланге. Его главная задача – оттянуть Россию от Китая", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Час расплаты для НАТО. США анонсировали захват Гренландии" на сайте Украина.ру.

