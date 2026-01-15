https://ukraina.ru/20260115/1030255081.html

Зрада трех атаманов. Как на Украине начиналась "атаманщина"

Зрада трех атаманов. Как на Украине начиналась "атаманщина"

VI-й съезд правящей Украинской социал-демократической рабочей партии в середине января 1919 года собрался в тревожной ситуации. Вместе со своей дивизией ушел атаман Зеленый, решивший стать большевиком. То же на юге сделал атаман Григорьев, а полковника Болбочана уличили в желании переметнуться к Деникину. Даже сама УСДРП раскололась на два лагеря.

В 1918-19 годах все были уверены, что началась мировая социалистическая революция. А поскольку все участники разрушительных событий меряли и их, и себя исключительно идеологическими мерками, то и все конфликты скорее строились по линии кто больший социалист."Зраде" атаманов предшествовали события сугубо политические.26 декабря 1918 года была принята декларация УНР о передаче всей полноты власти трудовому народу, а уже 8 января 1919-го утверждён закон о национализации земли и ликвидации права частной собственности на неё.Решили созвать Трудовой конгресс, и в итоге созвали, но – без селян. В самой УСДРП, членом которой был и сам главный атаман Симон Петлюра, чётко обозначило себя "советофильское" крыло, ратовавшее за рабоче-крестьянские советы, только без большевистских перегибов. Самому же Петлюре больше нравился вариант с диктатурой.Как отмечает в своих мемуарах Исаак Мазепа, министр внутренних дел в правительстве Бориса Мартоса и премьер-министр УНР с августа 1919 года, "политика Директории не объединила украинских национальных сил: она вызвала оппозицию как справа, так и слева.Уже в начале января, из-за неудовлетворения политикой Директории, обольшевичилась одна из наибольших повстанческих групп под командой атамана Григорьева на Херсонщине. Он разошелся с Директорией главным образом из-за того, что украинская власть не позволила немедленно двинуть на Одессу и выгнать оттуда французов и добровольцев.Следом за этой группой Днепровская дивизия, которая была расположена в Святошине возле Киева, становится в оппозицию к Директории и под руководством атамана Зелёного самочинно отправляется в Триполье, где объявляет советские лозунги".ЗелёныйМолодой да горячий Данила Терпило, из села Триполье Киевской губернии, совсем недавно помогал петлюровцам брать Киев. Но теперь политика Директории встала ему поперёк горла. Бежать куда-то воевать за сомнительные цели он, до мозга костей социалист-революционер (эсер), не собирался.Политические мотивы Терпило, называвшего себя атаманом Зелёным, тоже становятся лучше понятны, если знать, что 28 января в Киеве состоится конференция украинских эсеров, на которой решено, что партия встает на почву социалистической революции и принимает советскую форму власти на Украине.Кроме того, был и личный конфликт.Командир Осадного корпуса Евгений Коновалец не нравился местным уроженцам, как и заигрывание Директории с Антантой. Всё-таки Зелёный повоевал в Первой мировой и даже успел закончить Школу прапорщиков. Заодно с ним был и начальник штаба, левый эсер Травянко, позже ставший большевиком.В итоге приказ отправляться на Запад, воевать с поляками, был не понят ни Терпило, ни его коллегой, командиром 2-й Днепровской дивизии Александром Данченко. Так что они распустили своих людей по домам – отмечать Рождество. Заодно забрав всё ценное из военных складов в Святошино.Уже из Триполья Зелёный направил ультиматум Директории, требуя немедленно провозгласить Советскую власть и прекратить сопротивляться наступлению Красной армии.15 января Зелёный и Данченко заявили об окончательном разрыве с Директорией, уездный крестьянско-казачий съезд проголосовал за создание в Украине "трудовой власти". Через несколько дней в Григоровке, на втором уездном съезде, был избран исполком, а решительный Данило назначен командующим войсками Трипольской (или Приднепровской) республики.Петлюра обиделся и в торжественный день Злуки 22 января, прямо с Софиевской площади, отправил экспедиционные силы галичан под началом Осипа Думина, бывшего австрийского сотника, наказывать трипольских предателей.Сам Думин обосновал всё это тем, что зеленовская армия "угрожала самой столице", а потому карательный отряд собрал 1480 конных и пеших, по восемь пулеметов и пушек, и пошёл прямо к Зелёному домой. На другой берег Днепра, в Вороньков, отправили "кінний відділ" – если кто решит переправиться.На полпути галичан перехватили зеленовские делегаты, названные Думиным "хитрыми малоросами":"Они старались убедить нас (меня и присутствующих старшин), что мы, Сечевики, является безвольным орудием в руках контрреволюционной Директории, мы увеличиваем преступление, когда идем против трудовых крестьянских масс, отстаивающих свои права и борющихся за истинную народную власть".Он не поддался на уговоры и с несколькими перестрелками занял Триполье, где собрал немного винтовок и расстрелял соседа пана атамана. На том и убыли, окончательно убедив и трипольцев, и все соседние села в том, что в Киеве – предательская, не украинская власть.Что Зелёному и требовалось доказать.В начавшемся наступлении Красной армии он со своими силами влился в состав 1-й Украинской советской дивизии, ударил на Фастов, и для отражения реальной "красной угрозы" Петлюре организовать почему-то ничего не удалось.ГригорьевНикифор Григорьев, некогда известный под фамилией Серветник, не мог смириться с французским владычеством над Одессой.Положа руку на сердце, оно не нравилось и Директории. Члены делегации, ездившей на переговоры в вагон на станции Бирзула к начальнику штаба командующего французскими, греческими и белыми войсками Антанты на Юге России, полковнику Анри Фрейденбергу, почувствовали себя неграми в колонии.Это обидное определение фиксирует все тот же Исаак Мазепа – высокомерный француз (по слухам, уроженец Одессы) не признавал никакой незалежности, требовал изгнать Петлюру, Винниченко и Чеховского, собрать армию под его командованием, а всей Директории – попросить перехода под протекторат Франции.Григорьев, поднявшийся, как и Зелёный, во время антигетманского мятежа, в ту пору командовал Херсонской дивизией. А поскольку никого круче в окрестностях не было, к январю 1919 года был самой главной шишкой в Херсонской губернии и носил высокое звание "атамана повстанцев Херсонщины и Таврии". Интервенты явно вредили его престижу, кроме того, занимали богатую Одессу. И Григорьев требовал от Директории не сюсюкаться с Антантой, а освободить от них Причерноморье.Требование французов расширить контролируемую зону и их соединение с белогвардейской Крымско-Азовской армией в двадцатых числах января стало последней каплей. Григорьев окончательно порвал с УНР, а 29 января направил телеграмму, в которой объявил ей войну. И тут же предложил свои услуги большевикам, которые не могли отказаться от столь ценного ресурса.Текст той телеграммы даёт довольно точную характеристику Директории:"В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю и перехожу к большевикам".Пан атаман круто пошел по карьерной лестнице: уже в феврале вырос до комбрига в дивизии Павла Дыбенко.К 10 марта григорьевцы отбили у Антанты Херсон, затем снова заняли Николаев, а 8 апреля, после двухнедельных боёв, – Одессу, оставленную перед тем французско-греческими войсками. Среди трофеев оказался бронепоезд и пять танков Renault FT-17, а Григорьев стал комендантом города, кавалером ордена Красного Знамени и командиром дивизии.БолбочанА вот командующему Левобережным фронтом Действующей армии УНР Петру Болбочану повезло меньше.Офицер Русской императорской армии и ветеран Первой мировой, он собрал вокруг себя таких же офицеров. И вот они-то нашептали командиру неправильную линию поведения.Как гневно пишет Мазепа, он начал "на собственную руку проводить политику, которая в украинских массах сеяла враждебное отношение к украинской власти: разгонял сельские и рабочие съезды, пытал селян и рабочих, и в конце концов совсем перестал слушать приказы Директории".В начале января Болбочан без боя оставил Харьков и самочинно отступил в Кременчуг, где "под влиянием российского добровольческого окружения, которое угнездилось в его штабе, сначала разрабатывает план, как пробиться со своим войском на Дон к Краснову и Деникину, а потом решает идти в направлении Одессы для соединения с российскими добровольцами".Открыв большевикам фронт наступления на Киев, пан полковник, как говорят, даже начал собирать сахар и другое имущество, отправляя все это в Одессу.В тот же день, когда галичане отправились наказывать Зелёного, командир 3-го Гайдамацкого полка Омелян Волох (эсер-боротьбист) арестовал Болбочана, начальника его штаба полковника Гайденрайха и командира Запорожского корпуса полковника Николая Сильванского, доставив всех в Киев.Последние двое через пару дней ушли по своим делам, а Болбочана перевезли в Станиславов, где он и был расстрелян 28 июня за антипетлюровский заговор.В связи с болбочановской историей "Украинская Ставка", орган информационного бюро армии, 25 января писала:"Раскрывается, наконец, загадка, почему Левобережная Украина так легко поддавалась агитации против Директории У.Н.Р. и почему ставила такое слабое сопротивление крайним элементам и наступлению чужих вражеских сил.Оказывается, это дело грандиозной провокации чёрной сотни, которая захватила командование левобережной группой украинского войска и сознательно проводила свою работу в направлении вызова среди народа недоверия и ненависти к Директории и к целому украинскому делу".***В общем, только по этим трём примерам отлично видно, почему петлюровский проект представлял собой жалкое зрелище.Ему просто нечего было предложить украинцам. Зато всегда было что предложить полякам и французам. "Персона с малым образованием, неизвестная украинским народным массам до революции, без наименьшего опыта в деле государственного строительства и управы, персона, вынырнувшая на верх случайно во времена революционной бури", как пишет о Петлюре "История украинской власти", изданная в Вене в 1930 году, изо всех сил втаскивалась на героический пьедестал в наше время. Но даже мятущиеся Зелёный и Григорьев выглядят куда более героически, чем этот человек и его "борьба за Украину".

