США получают ордера на захват еще нескольких десятков танкеров - Рейтер - 14.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260114/ssha-poluchayut-ordera-na-zakhvat-esche-neskolkikh-desyatkov-tankerov---reyter-1074264274.html
США получают ордера на захват еще нескольких десятков танкеров - Рейтер
США получают ордера на захват еще нескольких десятков танкеров - Рейтер - 14.01.2026 Украина.ру
США получают ордера на захват еще нескольких десятков танкеров - Рейтер
Власти США обратились в суд для получения ордеров с целью захвата еще нескольких десятков нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, передает 14 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-14T08:16
2026-01-14T08:16
новости
сша
венесуэла
россия
дональд трамп
мария захарова
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg
За последние недели американские военные и береговая охрана захватили в международных водах пять судов, которые перевозили венесуэльскую нефть либо делали это в прошлом.В декабре президент США Дональд Трамп объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы.Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.Подробнее - в материале Энергетические войны. Трамп хочет получить нефть Венесуэлы, а компании США – зарубежные активы ЛУКОЙЛа на сайте Украина.ру.
сша
венесуэла
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_320:0:1600:960_1920x0_80_0_0_3a63891700a2ff5daa99563db908d884.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, венесуэла, россия, дональд трамп, мария захарова, украина.ру
Новости, США, Венесуэла, Россия, Дональд Трамп, Мария Захарова, Украина.ру

США получают ордера на захват еще нескольких десятков танкеров - Рейтер

08:16 14.01.2026
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
ДзенTelegram
Власти США обратились в суд для получения ордеров с целью захвата еще нескольких десятков нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, передает 14 января телеграм-канал Украина.ру
За последние недели американские военные и береговая охрана захватили в международных водах пять судов, которые перевозили венесуэльскую нефть либо делали это в прошлом.
В декабре президент США Дональд Трамп объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее.
Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Подробнее - в материале Энергетические войны. Трамп хочет получить нефть Венесуэлы, а компании США – зарубежные активы ЛУКОЙЛа на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВенесуэлаРоссияДональд ТрампМария ЗахароваУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07Сумское направление: ВС РФ демонстрируют успех, потери ВСУ растут
08:58США запросили разведданные о целях в Иране у ЕС
08:50Главное за ночь 14 января
08:42Трамп пообещал "большую проблему" премьеру Гренландии
08:16США получают ордера на захват еще нескольких десятков танкеров - Рейтер
07:49ПВО ночью уничтожила почти полсотни украинских дронов над Россией
07:22ВСУ атаковали Ростовскую область, пострадали люди
07:00Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником"
05:35Страсти по Малюку в Раде и попытки депутатов уйти от ответственности. Чем занимаются украинские элиты
05:20Себе и немного американцам. На что пойдут выделенные Украине 90 млрд от ЕС?
05:15Новогодняя история от Владимира Ераносяна. Почему дети перестали верить в Деда Мороза
05:10Новогодняя история от Алексея Анпилогова. Время страхов и больших ожиданий
05:00Новогодняя история от Рафаэля Ордуханяна. Праздник на армейском посту
04:50Экономика Украины и война: спор на 90 млрд евро и размороженные батареи
04:35Силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ в Ростове-на-Дону
04:02Обзор 13 января в формате "одной строки" от канала "Украина.ру
03:25ЕС признал необходимость диалога с Россией, но в его отсутствии вновь обвинил Путина
02:26Скромное обаяние американского стиля
02:20НАБУ проводит обыски в офисе партии Тимошенко, ей грозит до 10 лет тюрьмы
01:36В Шебекино Белгородской области украинский БПЛА убил мирного жителя
Лента новостейМолния