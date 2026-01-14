https://ukraina.ru/20260114/ssha-poluchayut-ordera-na-zakhvat-esche-neskolkikh-desyatkov-tankerov---reyter-1074264274.html

США получают ордера на захват еще нескольких десятков танкеров - Рейтер

США получают ордера на захват еще нескольких десятков танкеров - Рейтер

Власти США обратились в суд для получения ордеров с целью захвата еще нескольких десятков нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, передает 14 января телеграм-канал Украина.ру

За последние недели американские военные и береговая охрана захватили в международных водах пять судов, которые перевозили венесуэльскую нефть либо делали это в прошлом.В декабре президент США Дональд Трамп объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы.Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.Подробнее - в материале Энергетические войны. Трамп хочет получить нефть Венесуэлы, а компании США – зарубежные активы ЛУКОЙЛа на сайте Украина.ру.

