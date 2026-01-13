https://ukraina.ru/20260113/energeticheskie-voyny-tramp-khochet-poluchit-neft-venesuely-a-kompanii-ssha--zarubezhnye-aktivy-lukoyla-1074200605.html

Энергетические войны. Трамп хочет получить нефть Венесуэлы, а компании США – зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Президент США Дональд Трамп подписал указ о "защите доходов Венесуэлы от продажи нефти", который фактически переводит весь нефтяной экспорт латиноамериканской страны под контроль Вашингтона.

Дональд Трамп приступил к разделу венесуэльской нефтиВ пятницу, 9 января, Дональд Трамп провёл в Белом доме встречу с руководством почти двух десятков глобальных нефтегазовых компаний и потребовал от них многомиллиардных инвестиций в нефтяную отрасль Венесуэлы. После неё президент США подписал указ о "защите доходов Венесуэлы от продажи нефти", который фактически переводит весь нефтяной экспорт латиноамериканской страны под контроль Вашингтона."Наши гигантские нефтяные компании потратят не менее $100 млрд из собственных средств, а не из государственных. Им не нужны государственные деньги. Но им нужна государственная защита", – сказал Дональд Трамп в начале встречи. Как предположил Трамп, безопасность на местах обеспечит венесуэльский режим, а не американские войска. "Я думаю, что народ Венесуэлы обеспечит вам очень хорошую безопасность", – сказал он.Президент США прямо заявил нефтяникам, что именно американская администрация, а не венесуэльские власти впредь будет выбирать, каким компаниям работать в Венесуэле. "Мы будем принимать решение о том, какие нефтяные компании туда войдут… Мы будем заключать сделки с компаниями. Теперь у вас полная безопасность. Это совсем другая Венесуэла", – подчеркнул глава Белого дома.Главы крупнейших нефтяных компаний признали огромный потенциал Венесуэлы, но пока не взяли на себя никаких конкретных финансовых обязательств. Бизнес-гигантов пугает политическая нестабильность и отсутствие гарантий безопасности."Наши активы там уже дважды конфисковывались, поэтому, как вы понимаете, чтобы вернуться в третий раз потребуются довольно существенные изменения по сравнению с тем, что мы наблюдали раньше, и с тем, что есть сейчас", – сказал глава Exxon Mobil Даррен Вудс. Он назвал Венесуэлу на сегодня "неинвестируемой", однако добавил, что в ближайшие недели его компания направит в эту страну "техническую команду для оценки ситуации". Позже на эти слова резко отреагировал Дональд Трамп, заявив: "Мне не понравилась реакция Exxon. Я, вероятно, буду склонен не допустить Exxon к работам в Венесуэле. Мне не понравился их ответ. Они слишком хитрят".Из американских компаний в Венесуэле по-прежнему работает лишь Chevron, из международных – испанская Repsol и итальянская Eni, главы этих компаний также присутствовали в Белом доме. Chevron, на долю которой приходится примерно пятая часть добычи в Венесуэле, заявила, что рассчитывает нарастить производство, опираясь на уже имеющееся присутствие. Repsol, которая сейчас добывает около 45 тысяч баррелей в день, заявила, что при благоприятных условиях видит возможность утроить производство в Венесуэле в ближайшие годы. Руководители других компаний также отметили, что обещания Трампа о переменах могут стимулировать инвестиции, и выразили надежду воспользоваться ситуацией."Они предельно вежливы и максимально поддерживают инициативу, не беря на себя реальных денежных обязательств", – заявил в комментарии британской медиа-корпорации ВВС Дэвид Голдвин, глава консалтинговой компании Goldwyn Global Strategies и бывший спецпосланник Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам.По его словам, Exxon и Shell "не будут инвестировать даже несколько миллиардов долларов – не говоря уже о десятках миллиардов" без гарантий безопасности, правовой определенности и конкурентоспособной налогово-финансовой системы. "С точки зрения отрасли это не выглядит привлекательным, условия просто не подходят", – считает эксперт. По словам Голдвина, более мелкие нефтяные компании могут с большей охотой выйти на венесуэльский рынок, но он оценивает будущие вложения в $500 млн, что далеко от "фантастической" цифры в $100 млрд, о которой говорит Трамп.После встречи министр энергетики США Крис Райт признал, что на восстановление инфраструктуры Венесуэлы "понадобится время", а Дональд Трамп назвал встречу "отличной". На следующий день после неё президент США подписал указ о введении режима чрезвычайного положения, направленного на "защиту доходов Венесуэлы от продажи нефти, размещенных на счетах Министерства финансов США".Напомним, 7 января президент США сообщил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти. Реализация сырья должна осуществляться по рыночным ценам, при этом контроль за использованием вырученных средств американская сторона сохранит за собой, позиционируя это как меру в интересах обеих стран. Позже министр финансов США Скотт Бессента сказал, что Вашингтон может снять санкции с Венесуэлы уже на следующей неделе, чтобы облегчить экспорт нефти из этой страны.В пояснительных материалах к указу уточняется, что доходы от реализации венесуэльской нефти признаются "суверенной собственностью" Венесуэлы, однако находятся "на хранении" в США. Эти средства обладают иммунитетом от претензий частных лиц, включая кредиторов Венесуэлы. После вступления указа в силу активы не могут быть арестованы или изъяты по каким-либо судебным решениям. Любые операции с ними допускаются исключительно на основании специального разрешения американских властей.Этот указ, в первую очередь, ударит по российским компаниям, которые с 2007 года вложили миллиарды долларов в нефтегазовую отрасль Венесуэлы. Вероятно, пострадает Росзарубежнефть, которую 2020 году учредили власти РФ в лице Росимущества. Пострадают и китайские компании-инвесторы.Альянс Chevron и Quantum претендует на зарубежные активы ЛУКОЙЛаНефтегазовая компания Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners (штаб-квартиры обеих структур находятся в США) объединились для участия в тендере на приобретение международных активов ЛУКОЙЛа, который находится под американскими санкциями. Об этом 7 января сообщила британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Если сделка состоится, Chevron и Quantum намерены разделить между собой активы ЛУКОЙЛа, оцениваемые в $22 млрд. Предложение охватывает весь портфель международных активов российской компании, включая активы по добыче нефти и газа, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и более 2000 автозаправочных станций (АЗС). Quantum и Chevron нацелены на долгосрочное владение и управление активами. По словам источников британской газеты, такой подход, скорее всего, встретит поддержку со стороны администрации президента США Дональда Трампа.Quantum планирует выкупить активы совместно со своей лондонской портфельной компанией Artemis Energy. Стоимость предложения, выдвинутого Quantum, пока не установлена. Представитель Chevron сообщил, что компания имеет диверсифицированный портфель и продолжает оценивать потенциальные возможности. "В соответствии с нашей политикой, мы не комментируем заявления третьих лиц, а также не комментируем коммерческие вопросы", – отметил он.Ранее интерес к активам ЛУКОЙЛа высказывали американская ExxonMobil, госкомпания Абу-Даби ADNOC, частный инвестфонд Carlyle Group, эмиратский конгломерат International Holding Company (IHC), саудовская Midad Energy, венгерская MOL, австрийский бизнесмен Бернд Бергмайер (бывший владелец веб-сайтов для взрослых Pornhub, RedTube и YouPorn), а также хозяин английского футбольного клуба Chelsea Тодд Боэли с группой инвесторов из ОАЭ.Решение о продаже международного бизнеса было принято ЛУКОЙЛом после того, как в конце октября 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против него и другой крупной российской нефтяной компании "Роснефть". Ведомство объяснило эти меры "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе на Украине". Позднее американский Минфин выдал специальную лицензию, разрешающую проведение сделок по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа.Россия в 2025 году заняла четвёртое место среди поставщиков газа в ЕССтраны Евросоюза в 2025 году импортировали 312,742 млрд кубометров природного газа (на 5,3% больше, чем в 2024 году). Из них сжиженный природный газ (СПГ) составил почти 46% – 143,106 млрд кубометров, объёмы его импорта за год выросли на 27,7%. Такие данные следуют из опубликованной статистики аналитического центра BRUEGEL (Brussels European and Global Economic Laboratory).Крупнейшим источником импорта вновь стала Норвегия, которая обеспечила ЕС 97,109 млрд кубометров газа (31% суммарного импорта). Поставки с этого направления незначительно сократились относительно 2024 года, когда они составили 99,051 млрд кубометров.Вторым крупнейшим источником газа для Евросоюза стал американский СПГ – 82,938 млрд кубометров (26,5% суммарного импорта и 58% импорта СПГ). Рост относительно 2024 года составил 61,4% – в позапрошлом году ЕС получил из США 31,555 млрд кубометров газа.На третьем месте оказался Алжир – 38,604 млрд кубометров (в 2024 году поставки из этой страны в ЕС составили 41,853 млрд кубометров). Доля алжирского газа – как трубопроводного, так и сжиженного – в европейских внешних закупках составила 12,3%.Россия в 2025 году поставила в страны ЕС 37,992 млрд кубометров газа (12,1%). Из них 20,269 млрд кубометров – поставки СПГ (14,2% закупок этого энергоресурса). Импорт российского газа снизился относительно 2024 года на 16,489 млрд кубометров, что связано с прекращением прокачки по украинскому маршруту после истечения срока действия контракта на транзит.По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), по состоянию на 10 января 2026 года подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС заполнены на 54,88%, в них находится 59,16 млрд кубометров газа. За предыдущие сутки уровень заполненности ПХГ снизился на 0,66 п.п. (днем ранее показатель упал на 0,75 п.п.). Отбор газа вели все страны ЕС, кроме Швеции, Испании и Португалии (зафиксирована нулевая динамика). В Германии ПХГ заполнены на 47,35%, во Франции – на 48,28%, в Австрии – на 57,65%, в Италии – на 69,03% (ранее крупнейшие рынки Газпрома в Европе).На фоне холодной погоды страны Евросоюза устанавливают рекорды отбора газа из подземных хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe, 5 и 6 января 2026 года были зафиксированы максимальные для этих дат суточные объемы отбора газа за всю историю наблюдений. Рекордные суточные отборы также отмечались 24, 25, 26 и 31 декабря. В GIE связали это прежде всего с похолоданием в регионе.

