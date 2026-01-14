"Паук в банке": как связи с США сделали Арахамию начальником фракции Зеленского - 14.01.2026 Украина.ру
"Паук в банке": как связи с США сделали Арахамию начальником фракции Зеленского
"Паук в банке": как связи с США сделали Арахамию начальником фракции Зеленского
Арахамия родился в Сочи и до 12 лет жил в Абхазии, а после войны с Грузией его семья некоторое время колесила по бывшему Союзу: Тбилиси, Латвия, Пенза. Украина.ру, 14.01.2026
Арахамия родился в Сочи и до 12 лет жил в Абхазии, а после войны с Грузией его семья некоторое время колесила по бывшему Союзу: Тбилиси, Латвия, Пенза.На Украине, в Николаеве семья оказалась после того, как их родственники оставили им там свою квартиру, а сами уехали жить на Камчатку.На Украине Арахамия закончил школу с золотой медалью и поступил в только что открытый в Николаеве Украино-финский институт финансов.Некоторые СМИ утверждают, что еще в школе Арахамию приметил т.н. Корпус мира – американская правительственная организация, которая готовит в разных странах свою агентуру влияния.Еще во время учебы Арахамия устроился в небольшую николаевскую IT-компанию, хотя в этой сфере особо ничего не смыслил, будучи экономистом по образованию. В начале "нулевых" он выехал в США – там Давид Браун зарегистрировал свою фирму. Далее из этих компаний будет сформирована TemplateMonster – корпорация, занимающаяся веб-дизайном и веб-шаблонами.Слухи о высоких покровителях главного парламентского "слуги народа" подтверждает тот факт, что в 2010 году против его компании был подан иск со стороны Microsoft на 110 млн долларов. Счета TemplateMonster были арестованы, как и имущество Арахамии, однако потом все претензии по-тихому были отозваны и дело свернули.По словам самого Арахамии, он продал свою компанию за 100 млн долларов, однако куда делась эта сумма он так и не раскрыл. В его налоговых декларациях эти деньги никак не фигурируют.После начала Евромайдана Арахамия поддержал протесты, а с началом боевых действий в Донбассе переключился на сборы для ВСУ.Волонтерская деятельность Арахамии оказалась до того успешной, что его заметили на самом верху, сделав советником тогдашнего министра обороны и главой совета волонтеров при Минобороны Украины.По одной из версий, карьерный взлет Арахамии – результат его дружбы с американцами. Они же и посоветовали его кандидатуру в топ-5 списка "Слуги народа" на выборах в Раду. Одновременно с этим Владимир Зеленский назначил его в наблюдательный совет "Укроборонпрома".В Раде начинающий парламентарий сходу встал во главе фракции партии Зеленского, которой он рулит до сих пор.Именно Арахамия возглавлял украинскую делегацию на переговорах весной 2022 года, запомнившись своим экстравагантным внешним видомАрахамия – пример того, как власть и деньги на современной Украине могут превратить в русофоба и националиста практически любого.
"Паук в банке": как связи с США сделали Арахамию начальником фракции Зеленского

17:31 14.01.2026
 
Арахамия родился в Сочи и до 12 лет жил в Абхазии, а после войны с Грузией его семья некоторое время колесила по бывшему Союзу: Тбилиси, Латвия, Пенза.
На Украине, в Николаеве семья оказалась после того, как их родственники оставили им там свою квартиру, а сами уехали жить на Камчатку.
На Украине Арахамия закончил школу с золотой медалью и поступил в только что открытый в Николаеве Украино-финский институт финансов.
Некоторые СМИ утверждают, что еще в школе Арахамию приметил т.н. Корпус мира – американская правительственная организация, которая готовит в разных странах свою агентуру влияния.
Еще во время учебы Арахамия устроился в небольшую николаевскую IT-компанию, хотя в этой сфере особо ничего не смыслил, будучи экономистом по образованию. В начале "нулевых" он выехал в США – там Давид Браун зарегистрировал свою фирму. Далее из этих компаний будет сформирована TemplateMonster – корпорация, занимающаяся веб-дизайном и веб-шаблонами.
Слухи о высоких покровителях главного парламентского "слуги народа" подтверждает тот факт, что в 2010 году против его компании был подан иск со стороны Microsoft на 110 млн долларов. Счета TemplateMonster были арестованы, как и имущество Арахамии, однако потом все претензии по-тихому были отозваны и дело свернули.
По словам самого Арахамии, он продал свою компанию за 100 млн долларов, однако куда делась эта сумма он так и не раскрыл. В его налоговых декларациях эти деньги никак не фигурируют.
После начала Евромайдана Арахамия поддержал протесты, а с началом боевых действий в Донбассе переключился на сборы для ВСУ.
Волонтерская деятельность Арахамии оказалась до того успешной, что его заметили на самом верху, сделав советником тогдашнего министра обороны и главой совета волонтеров при Минобороны Украины.
По одной из версий, карьерный взлет Арахамии – результат его дружбы с американцами. Они же и посоветовали его кандидатуру в топ-5 списка "Слуги народа" на выборах в Раду. Одновременно с этим Владимир Зеленский назначил его в наблюдательный совет "Укроборонпрома".
В Раде начинающий парламентарий сходу встал во главе фракции партии Зеленского, которой он рулит до сих пор.
Именно Арахамия возглавлял украинскую делегацию на переговорах весной 2022 года, запомнившись своим экстравагантным внешним видом
Арахамия – пример того, как власть и деньги на современной Украине могут превратить в русофоба и националиста практически любого.
