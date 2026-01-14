https://ukraina.ru/20260114/13-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1074285629.html

13 января 2026 года, вечерний эфир

13 января 2026 года, вечерний эфир - 14.01.2026 Украина.ру

13 января 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* "Улица с историей". Улица Павла Колодина в Донецке. Гость: историк и политолог из Донецка Артём Бобровский* "Тема дня Новороссии". Культурное... Украина.ру, 14.01.2026

2026-01-14T14:31

2026-01-14T14:31

2026-01-14T14:31

донецк

донбасс

донецкая народная республика

новороссия сегодня

новороссия

луганск

лнр

медицина

днр

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074285343_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_4d5f450fd2d062ecf35bbfb5ff1de34e.jpg

Сегодня в эфире:* "Улица с историей". Улица Павла Колодина в Донецке. Гость: историк и политолог из Донецка Артём Бобровский* "Тема дня Новороссии". Культурное возрождение Донбасса. Гость: министр культуры ДНР Михаил Желтяков* "Наши защитники". О боевом подвиге, семье, фонде. Гость: Сергей Анатольевич Шарапа, позывной "ФОНД", директор Фонда борьбы с раком кишечникаСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru

донецк

донбасс

донецкая народная республика

новороссия

луганск

лнр

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецк, донбасс, донецкая народная республика, новороссия сегодня, новороссия, луганск, лнр, медицина, днр, сво, спецоперация, украина.ру, подвиг, семья, видео