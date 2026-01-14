13 января 2026 года, вечерний эфир - 14.01.2026 Украина.ру
13 января 2026 года, вечерний эфир
13 января 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* "Улица с историей". Улица Павла Колодина в Донецке. Гость: историк и политолог из Донецка Артём Бобровский* "Тема дня Новороссии". Культурное... Украина.ру, 14.01.2026
2026-01-14T14:31
2026-01-14T14:31
Сегодня в эфире:* "Улица с историей". Улица Павла Колодина в Донецке. Гость: историк и политолог из Донецка Артём Бобровский* "Тема дня Новороссии". Культурное возрождение Донбасса. Гость: министр культуры ДНР Михаил Желтяков* "Наши защитники". О боевом подвиге, семье, фонде. Гость: Сергей Анатольевич Шарапа, позывной "ФОНД", директор Фонда борьбы с раком кишечникаСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
13 января 2026 года, вечерний эфир

14:31 14.01.2026
 
Сегодня в эфире:

* "Улица с историей". Улица Павла Колодина в Донецке. Гость: историк и политолог из Донецка Артём Бобровский

* "Тема дня Новороссии". Культурное возрождение Донбасса. Гость: министр культуры ДНР Михаил Желтяков

* "Наши защитники". О боевом подвиге, семье, фонде. Гость: Сергей Анатольевич Шарапа, позывной "ФОНД", директор Фонда борьбы с раком кишечника

Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
Лента новостейМолния