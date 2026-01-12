https://ukraina.ru/20260112/yadernye-derzhavy-evropy-obyavili-o-voyne-s-rossiey---mid-vengrii-1074168408.html

Ядерные державы Европы объявили о войне с Россией - МИД Венгрии

Ядерные державы Европы объявили о войне с Россией - МИД Венгрии

Британия и Франция заявлениями об отправке войск на Украину фактически анонсировали войну с Россией. Об этом сообщил соотечественникам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

2026-01-12

"Две европейские ядерные державы, Франция и Великобритания, объявили о начале войны. Потому что их заявление, конечно, очень хитрое и сформулированное дипломатическим языком, о том, что они отправляют солдат на Украину, означает не что иное, как то, что они фактически начинают войну", - сказал в эфире программы "Час правды" венгерский министр.Сийярто сообщил также, отмечает РИА Новости, что решение британского и французского правительств "фактически несет в себе критический риск прямого конфликта между НАТО и Россией, а если произойдет прямое столкновение между НАТО и Россией, это будет означать не что иное, как третью мировую войну".Сийярто подчеркнул, что Венгрия должна остаться в стороне от конфликта и не позволить евробюрократии втянуть ее туда.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, вытягивание средств Запада. Хроника событий на утро 12 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

