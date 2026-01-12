Ядерные державы Европы объявили о войне с Россией - МИД Венгрии - 12.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260112/yadernye-derzhavy-evropy-obyavili-o-voyne-s-rossiey---mid-vengrii-1074168408.html
Ядерные державы Европы объявили о войне с Россией - МИД Венгрии
Ядерные державы Европы объявили о войне с Россией - МИД Венгрии - 12.01.2026 Украина.ру
Ядерные державы Европы объявили о войне с Россией - МИД Венгрии
Британия и Франция заявлениями об отправке войск на Украину фактически анонсировали войну с Россией. Об этом сообщил соотечественникам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто
2026-01-12T12:06
2026-01-12T12:06
россия
украина
венгрия
петер сийярто
вооруженные силы украины
украина.ру
новости
дзен новости сво
всу
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102930/50/1029305025_0:18:2822:1605_1920x0_80_0_0_91b4db675a63233e2d8c4ada327fe069.jpg
"Две европейские ядерные державы, Франция и Великобритания, объявили о начале войны. Потому что их заявление, конечно, очень хитрое и сформулированное дипломатическим языком, о том, что они отправляют солдат на Украину, означает не что иное, как то, что они фактически начинают войну", - сказал в эфире программы "Час правды" венгерский министр.Сийярто сообщил также, отмечает РИА Новости, что решение британского и французского правительств "фактически несет в себе критический риск прямого конфликта между НАТО и Россией, а если произойдет прямое столкновение между НАТО и Россией, это будет означать не что иное, как третью мировую войну".Сийярто подчеркнул, что Венгрия должна остаться в стороне от конфликта и не позволить евробюрократии втянуть ее туда.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, вытягивание средств Запада. Хроника событий на утро 12 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
венгрия
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102930/50/1029305025_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7a9e21dc34d188de39c5c88bc6afd24.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, венгрия, петер сийярто, вооруженные силы украины, украина.ру, новости, дзен новости сво, всу, прогнозы сво, новости сво, ес, британия, военная эскалация, эскалация, сво, новости сво сейчас, третья мировая война, ядерное оружие, ядерная угроза, нато
Россия, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Новости, дзен новости СВО, ВСУ, прогнозы СВО, новости СВО, ЕС, Британия, военная эскалация, эскалация, СВО, новости СВО сейчас, третья мировая война, Ядерное оружие, ядерная угроза, НАТО

Ядерные державы Европы объявили о войне с Россией - МИД Венгрии

12:06 12.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Британия и Франция заявлениями об отправке войск на Украину фактически анонсировали войну с Россией. Об этом сообщил соотечественникам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто
"Две европейские ядерные державы, Франция и Великобритания, объявили о начале войны. Потому что их заявление, конечно, очень хитрое и сформулированное дипломатическим языком, о том, что они отправляют солдат на Украину, означает не что иное, как то, что они фактически начинают войну", - сказал в эфире программы "Час правды" венгерский министр.
Сийярто сообщил также, отмечает РИА Новости, что решение британского и французского правительств "фактически несет в себе критический риск прямого конфликта между НАТО и Россией, а если произойдет прямое столкновение между НАТО и Россией, это будет означать не что иное, как третью мировую войну".
Сийярто подчеркнул, что Венгрия должна остаться в стороне от конфликта и не позволить евробюрократии втянуть ее туда.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, вытягивание средств Запада. Хроника событий на утро 12 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаВенгрияПетер СийяртоВооруженные силы УкраиныУкраина.руНовостидзен новости СВОВСУпрогнозы СВОновости СВОЕСБританиявоенная эскалацияэскалацияСВОновости СВО сейчастретья мировая войнаЯдерное оружиеядерная угрозаНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01Украинская группировка продавала оружие с фронта. Новости к 16:00
16:00СВР РФ назвала Константинопольского патриарха "антихристом в рясе", Долину выселяют. Главное к этому часу
16:00София Потоцкая: невероятная история греческой куртизанки
15:59Кирилл Стрельников: кто он
15:54Американский конгрессвумен Анна Паулина Луна публично обвинила украинского посла в США Стефанишину в дезинформации
15:41"Сплошная коррумпированная банда". Голландский наемник рассказал об украинских нацистов
15:38Новогодняя история от Елены Бобковой. Два самых лучших праздника - советский и военный
14:51"Может стать частью русского мира": Кулеба порассуждал о будущем Украины
14:09Затравленный киевский школьник действовал по указанию "зарубежных спецслужб" - киевская полиция
14:00Мантуров доложил Путину о достижениях в космической сфере
13:40План Стармера и Макрона демонстрирует слабость Европы — Bloomberg
13:31Экс-глава Минюста Польши получил политическое убежище в Венгрии
13:20В Киеве школьник с ножом напал на учителя и одноклассника
13:00Оперативная обстановка: защита границ и реакция на провокации Запада. Хроника событий к 13:00 12 декабря
12:54История сегодня делается так: Киселев о "глобальном девелопменте" Трампа
12:53Почему глава МВД Польши - лох. Радослава Сикорского выгнали бы из русофобов за ненависть к России
12:50Враг бьет по энергообъектам в Курской области - Хинштейн
12:48Иран глушит Starlink: новости о ситуации в исламской республике
12:24Украина без света с подорожавшим газом, Иран контролирует обстановку. Новости к этому часу
12:12"Ситуация сверхсложная". Киеву до сих пор не удалось починить две крупные ТЭЦ
Лента новостейМолния