Кирилл Стрельников: кто он
© ФотоКирилл Стрельников
© Фото
Политический обозреватель РИА "Новости" и портала Ukraina.ru.
Автор блога в Telegram @guru_slova.
Образование – лингвист и переводчик (английский язык).
Профессиональный рекламист и копирайтер с 30-летним опытом работы, в том числе в крупнейших западных сетевых агентствах.
Автор рекламных кампаний для крупнейших мировых брендов, таких, как Coca-Cola, Heineken, Renault, Nestle, Citibank и десятков других.
Экс-главный редактор и один из основателей общественно-политического онлайн-СМИ "Politrussia.com". В числе известных кейсов - личное разоблачение связи Навального с посольством США на выборах в Костромской области.
Автор известной патриотической информационной кампании "Модный ответ – санкциям нет" и вирусных слоганов этой кампании – "Санкции? Не смешите мои Искандеры" и "Тополь санкций не боится".
Политический консультант, автор информационной кампании одного из основных кандидатов на выборах Президента России.
Эксперт телеканалов НТВ, Рен-ТВ, Звезда и Первый канал.
Обладатель наград и член жюри профессиональных конкурсов.
Увлекается чтением английской литературы, коллекционированием антиквариата и рыбалкой.
Отец трех детей.
