Кирилл Стрельников: кто он - 12.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html
Кирилл Стрельников: кто он
Кирилл Стрельников: кто он - 12.01.2026 Украина.ру
Кирилл Стрельников: кто он
Политический обозреватель РИА "Новости" и портала Ukraina.ru.
2026-01-12T15:59
2026-01-12T15:59
биография
кирилл стрельников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074179350_0:112:1001:675_1920x0_80_0_0_34610ba570583fee92404ee7773db4e7.jpg
Автор блога в Telegram @guru_slova.Образование – лингвист и переводчик (английский язык).Профессиональный рекламист и копирайтер с 30-летним опытом работы, в том числе в крупнейших западных сетевых агентствах.Автор рекламных кампаний для крупнейших мировых брендов, таких, как Coca-Cola, Heineken, Renault, Nestle, Citibank и десятков других. Экс-главный редактор и один из основателей общественно-политического онлайн-СМИ "Politrussia.com". В числе известных кейсов - личное разоблачение связи Навального с посольством США на выборах в Костромской области.Автор известной патриотической информационной кампании "Модный ответ – санкциям нет" и вирусных слоганов этой кампании – "Санкции? Не смешите мои Искандеры" и "Тополь санкций не боится".Политический консультант, автор информационной кампании одного из основных кандидатов на выборах Президента России. Эксперт телеканалов НТВ, Рен-ТВ, Звезда и Первый канал.Обладатель наград и член жюри профессиональных конкурсов.Увлекается чтением английской литературы, коллекционированием антиквариата и рыбалкой.Отец трех детей.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074179350_0:18:1001:768_1920x0_80_0_0_d174a40e70aff782bcb6d1c9494cbfd3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
биография, кирилл стрельников
биография, Кирилл Стрельников

Кирилл Стрельников: кто он

15:59 12.01.2026
 
© ФотоКирилл Стрельников
Кирилл Стрельников - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Политический обозреватель РИА "Новости" и портала Ukraina.ru.
Автор блога в Telegram @guru_slova.
Образование – лингвист и переводчик (английский язык).
Профессиональный рекламист и копирайтер с 30-летним опытом работы, в том числе в крупнейших западных сетевых агентствах.
Автор рекламных кампаний для крупнейших мировых брендов, таких, как Coca-Cola, Heineken, Renault, Nestle, Citibank и десятков других.
Экс-главный редактор и один из основателей общественно-политического онлайн-СМИ "Politrussia.com". В числе известных кейсов - личное разоблачение связи Навального с посольством США на выборах в Костромской области.
Автор известной патриотической информационной кампании "Модный ответ – санкциям нет" и вирусных слоганов этой кампании – "Санкции? Не смешите мои Искандеры" и "Тополь санкций не боится".
Политический консультант, автор информационной кампании одного из основных кандидатов на выборах Президента России.
Эксперт телеканалов НТВ, Рен-ТВ, Звезда и Первый канал.
Обладатель наград и член жюри профессиональных конкурсов.
Увлекается чтением английской литературы, коллекционированием антиквариата и рыбалкой.
Отец трех детей.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
биографияКирилл Стрельников
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:59Восстановление Донбасса: за год в ДНР отремонтировано почти 800 зданий, большая часть – жилые дома
19:56‼ Из-за массовых проблем со светом по всей Украине наступили перебои в работе цифровых систем киевского режима
19:46На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА, — губернатор.
19:41Энергетический коллапс на Украине: из-за блэкаутов в Киеве массово закрываются продуктовые магазины
19:36Кулеба заговорил об уступках по Донбассу, но Москва непреклонна: новые регионы России — навсегда
19:12На Украине усугубляется политика тотальной украинизации, а абсурдные выходки граждан шокируют заграницу
19:00Фархад Ибрагимов: Если Пехлеви вернется в Тегеран, Иран станет врагом России, а США доберутся до Каспия
18:30Россия укрепляет суверенитет в условиях распада однополярного мира. Обзор событий 12 января
18:29"Пряники" по Украине у Трампа иссякли: какие сигналы США подают Путину и Зеленскому теперь
18:25Принцы под венцом. Как три западных жениха славы России не добавили и невестам счастья не дали
18:10Дурень думкой богатеет. Сказка про 800 миллиардов для Украины и реальная экономика
18:00Трамп требует Гренландию и грозит Ирану, СВО продолжается до поставленных целей. Итоги 12 января
17:54Музыкальные санкции: Украина требует от международных стримингов блокировать российские песни
17:51Уволенного Ермака пристроили на службу
17:37Ставленники Зеленского обворовывают херсонцев
17:29На Покровском направлении ВС РФ наступают на Белицкое - Шевченко
17:24ПВО РФ уничтожила 19 украинских БПЛА
17:08Литва отправит Украине самое ценное из своих ВМС
17:01Глава Офиса Зеленского Буданов*. Из "мамкиного пирожка" в заядлого террориста
17:00Минобороны РФ рассказало об успешной атаке "Орешника" на завод во Львове
Лента новостейМолния