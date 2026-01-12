https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

Кирилл Стрельников: кто он

Кирилл Стрельников: кто он

Политический обозреватель РИА "Новости" и портала Ukraina.ru.

Автор блога в Telegram @guru_slova.Образование – лингвист и переводчик (английский язык).Профессиональный рекламист и копирайтер с 30-летним опытом работы, в том числе в крупнейших западных сетевых агентствах.Автор рекламных кампаний для крупнейших мировых брендов, таких, как Coca-Cola, Heineken, Renault, Nestle, Citibank и десятков других. Экс-главный редактор и один из основателей общественно-политического онлайн-СМИ "Politrussia.com". В числе известных кейсов - личное разоблачение связи Навального с посольством США на выборах в Костромской области.Автор известной патриотической информационной кампании "Модный ответ – санкциям нет" и вирусных слоганов этой кампании – "Санкции? Не смешите мои Искандеры" и "Тополь санкций не боится".Политический консультант, автор информационной кампании одного из основных кандидатов на выборах Президента России. Эксперт телеканалов НТВ, Рен-ТВ, Звезда и Первый канал.Обладатель наград и член жюри профессиональных конкурсов.Увлекается чтением английской литературы, коллекционированием антиквариата и рыбалкой.Отец трех детей.

