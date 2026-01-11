https://ukraina.ru/20260111/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-gubernatorskaya-chekharda-i-vizit-oreshnika-1074130530.html

Западная Украина за минувшую неделю: губернаторская чехарда и визит "Орешника"

Пролёт "Орешника" был замечен во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Однако удар российской гиперзвуковой ракеты, впервые посетившей Западную Украину, пришёлся по Львову.

В двух областях региона будут новые губернаторыВ четверг, 8 января, Владимир Зеленский подписал указы об увольнении двух начальников областных военных администраций (ОВА) на Западной Украине — Тернопольской (Вячеслава Негоды) и Черновицкой (Руслана Запаранюка). Новым губернатором Буковины стал полицейский генерал из Донбасса, а вот должность начальника Тернопольской ОВА до сих пор вакантна, хотя Зеленский и заявил, что кандидатура преемника Негоды якобы согласована.Таким образом, Тернопольская область подтвердила свой имидж "кладбища губернаторских карьер". Напомню, предшественника Негоды, Владимира Труша, уволили 29 декабря 2023 года. Увольнению предшествовало задержание летом 2023-го детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух заместителей Труша на вымогательстве взятки у местного бизнесмена. Должность губернатора Тернопольщины оставалась вакантной до 24 августа 2024-го, когда на неё назначили бывшего мэра Тернополя (1990–1998) и экс-замминистра развития общин и территорий Украины Вячеслава Негоду.Однако незаметность, которую Негода в течение многих лет практиковал в Киеве, работая в строительном блоке правительства при Ющенко, Януковиче, Порошенко* и Зеленском, в родном Тернополе сыграла с губернатором злую шутку. Его самого "не замечали" не только бизнесмены, но также чиновники и депутаты. Последней каплей стало решение Тернопольского областного совета о поддержке закона, ограничивающего независимость НАБУ. Оно было принято не только без санкции Офиса президента, но и без ведома губернатора. Это вызвало резкое недовольство Киева, ведь под давлением Запада эти законы пришлось оперативно отменять.Осенью 2025 года из Киева в Тернополь прислали нового вице-губернатора — Владимира Василенко, протеже вице-премьера Алексея Кулебы. Василенко, которого сразу позиционировали в качестве преемника Негоды, начал переформатировать команду Тернопольской ОВА под себя, прежде всего — заставил уволиться первого вице-губернатора Степана Куйбиду. Поэтому, когда 4 января 2026 года Вячеслав Негода публично подвёл итоги своей работы в должности начальника ОВА и подтвердил, что уходит с неё, в Тернополе ожидали указа о назначении Василенко губернатором.Однако в Киеве начались аппаратные игры. 5 января к Зеленскому вызвали Владимира Шматько, мэра одного из крупнейших городов Тернопольской области — Черткова. Но Шматько отказался сменить пост мэра на губернаторский, и 8 января в Тернополь для разрешения ситуации на месте прибыл председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он точно провёл собеседования с Василенко и ещё одним вице-губернатором — Тарасом Пастухом, и, возможно, с рядом других чиновников. Однако указ о назначении начальника Тернопольской ОВА до сих пор не подписан, и неизвестно, сколько ещё область будет оставаться без полноценного руководителя.К Руслану Запаранюку, в отличие от Вячеслава Негоды, у Офиса президента особых претензий не было. Однако с чиновником сыграла злую шутку принадлежность к неформальной "группе Ермака" и тесные связи с "черновицким кланом" — экс-премьером Арсением Яценюком и нынешним главой Нацбанка Андреем Пышным. В Киеве испугались, что потеряют контроль над регионом, и назначили губернатором Буковины уроженца Донбасса — генерал-майора Руслана Осипенко, который до сих пор был начальником полиции Донецкой области.Черновицкие комментаторы отметили, что за весь период работы Осипенко на подконтрольной Киеву территории ДНР — с ноября 2021 по январь 2026 года — в СМИ не появилось никаких публикаций о коррупционных схемах, злоупотреблении служебным положением, конфликтах с руководством или серьёзных провалах в работе. Однако особыми заслугами генерала считаются тысячи арестованных жителей ДНР, обвинённых в коллаборационизме, и сотни детей, отобранных у семей в населённых пунктах, ныне перешедших под контроль России. Руслан Осипенко также был инициатором создания штурмовой бригады Национальной полиции "Лють", которая фактически стала "штрафной" для полицейских, уличённых в злоупотреблениях и преступлениях на работе.В черновицком сегменте социальных сетей шутят, что Буковина, когда-то "экспортировавшая" на Донбасс губернатора-милиционера (речь идёт о Геннадии Москале, главе Луганской областной государственной администрации в 2014–2015 годах), теперь получила "ответку". Москаль в совершенно чужом для него Луганске продержался меньше года. Сколько продержится в Черновцах Руслан Осипенко, западнее Киева не служивший, — покажет время.Львов стал первым в Западной Украине городом, по которому прилетел "Орешник"Во Львове очень любят быть первыми — если не в масштабах всей Украины, то, по крайней мере, Западной. Однако с начала СВО это удалось разве что весной 2022 года, когда в течение нескольких месяцев во Львове работал почти десяток эвакуированных из Киева посольств. Да и первым городом-героем на Западной Украине стал в октябре 2025 года не Львов, а Староконстантинов — благодаря своему реконструированному по стандартам НАТО аэродрому, по которому регулярно прилетали российские ракеты и дроны.Но 9 января 2026 года мэр Львова Андрей Садовый, не теряющий надежды посоревноваться за пост президента Украины, получил свои "15 минут славы". Накануне по Львовской области прилетела российская гиперзвуковая ракета "Орешник", и Садовый акцентировал, что удар был нанесён именно по территории Львова. При этом пролёт ракеты был замечен не только во Львовской, но и в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.Стоит отметить, что зафиксированные камерами наблюдения кадры попадания "Орешника" с точностью локализовать сложно: на фоне малоэтажной сельской застройки виден прилёт плазменных шаров и последующий пожар. Именно большой пожар, а также приостановка газоснабжения в одном из пригородов Львова (село Рудное) привели к возникновению версии, что ракета прилетела по крупнейшему в Европе подземному хранилищу газа (ПХГ) — Бильче-Волыцко-Угерскому. Оно расположено в 55 километрах от Львова, вблизи города Стрый.Версию удара по ПХГ распространяли как российские, так и украинские источники, официально сообщалось лишь о поражении неназванного "объекта критической инфраструктуры". Однако позже выяснилось, что целью "Орешника" стала территория Львовского авиаремонтного завода, где сейчас выпускают беспилотные летательные аппараты — между сёлами Рудное и Скнилов, в пределах объездной дороги Львова. Позже это фактически подтвердил Андрей Садовый."Когда атакуют Львов, включается сирена, мы знаем, что есть время, пока ракеты или дроны долетят до Львова. В этот раз всё было максимально быстро, очень мощные взрывы, и только после взрывов мы получили информацию, что это была баллистика. Наши враги говорят, что это был "Орешник". Это первый раз в истории по Львову ударили баллистикой, летящей со скоростью 13 тысяч километров в час", — заявил мэр Львова. По его словам, Львов расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом, поэтому это чёткий сигнал для международных партнёров.Впоследствии начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что на месте ракетной атаки во Львове провели лабораторные исследования. "Радиационный фон в пределах нормы. Превышение уровня вредных веществ в воздухе не было обнаружено", — было сказано в сообщении. Позже СБУ обнародовала фото якобы обломков "Орешника", однако оценить их достоверность невозможно. Жертв среди гражданских лиц нет, как и открытой информации о разрушениях на объекте.Видеообращение Садового, где мэр на фоне неубранного рядом со Львовским горсоветом снега с трагическим выражением лица рассказывает о первом в истории ударе "Орешника" по Львову, широко разошлось мировыми СМИ. Особенно активно комментировали его в Польше, где по-прежнему сохраняются фантомные боли после потери Львова в 1939 году.При этом комментариями в польских СМИ дело не ограничилось. Сразу после визита "Орешника" во Львов в Варшаве состоялась экстренная встреча президента и премьера Польши — Кароля Навроцкого и Дональда Туска, которые терпеть друг друга не могут и не общались напрямую много месяцев. Несмотря на очередные вето, которые Навроцкий утром 9 января наложил на правительственные законопроекты, в тот же день Туск прибыл в президентский дворец.Главной темой разговора, по сообщению пресс-секретаря президента Польши, стали условия достижения мира на Украине. Не исключено, что стороны обсудили, за сколько десятков секунд "Орешник" преодолеет расстояние от Львова до польского Жешува, где расположен главный хаб по поставкам оружия для Киева.* лицо, входящее в состав экстремистской организацииЧитайте также: Западная Украина в 2025 году: террор ТЦК, сопротивление и изобретательные уклонисты

