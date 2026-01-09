"Ямпольский инцидент": ОГПУ против РККА 1:0

https://ukraina.ru/20260109/yampolskiy-intsident-ogpu-protiv-rkka-10-1074078250.html

8 января 1925 года советскую погранзаставу в Ямполе атаковал переодетый в польскую форму спецотряд военной разведки Красной армии. Этот инцидент в итоге привёл к ликвидации советской "активной разведки"

2026-01-09T08:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/08/1074077962_0:92:1391:874_1920x0_80_0_0_5a432bf725622794d2306b038ce2474a.jpg

После заключения в марте 1921 года Рижского мирного договора, завершившего советско-польскую войну, Разведывательное управление Красной Армии (Разведупр) начало переброску вооружённых групп на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, отошедших к Польше. Основная их задача заключалась в организации массового сопротивления. Предполагалось, что отряды станут ядром мощного партизанского движения на белорусских и украинских землях.Столь специфическая для мирного времени деятельность получила наименование "активная разведка". Автором её концепции был Иосиф Уншлихт, с 1923 года член Революционного военного совета и начальник снабжения РККА, который занимался подобными операциями на посту зампреда ВЧК-ГПУ в 1921-1923 годах.Разведупр сколачивал и вооружал "повстанческие группы", подбирал командный состав, наладил их скрытый переход через границу на польскую территорию. А уже там начинались настоящие боевые действия: нападения на полицейские посты, поезда, помещичьи усадьбы, налёты на почтовые отделения и банки для получения средств на "партизанское движение". И везде, где только было можно, созывали митинги и собрания, на которых ораторы агитировали крестьян поддерживать повстанцев и вступать в "отряды сопротивления".Для Варшавы всё это не являлось тайной, тем более, что и во Втором (разведывательном) отделе польского Генштаба также занимались формированием и вооружением антисоветских отрядов.Внутри СССР о деятельности Разведупра не знали даже "соседи" (этим термином в военной разведке называли чекистов). Поэтому, когда в октябре 1923 года Уншлихт затребовал у начальника Контрразведывательного отдела (КРО) ОГПУ Артура Артузова информацию о бандитизме в Восточной Польше и на западе Советского Союза, в КРО все свалили в одну кучу – и коммунистических партизан на польской территории, и боевиков-антисоветчиков в Белорусской и Украинской ССР."Отмечается деятельность польских банд внутри Польши. На борьбу с последними Польшей обращено сугубое внимание. В район, где появляются банды, бросают крупные отряды полиции и жандармерии, а местность объявляется на осадном положении".Советская "активная разведка" достигла своей кульминации во второй половине 1924 года на белорусском участке польско-советской границы. Нападения на помещичьи имения, полицейские посты и поезда стали более дерзкими и частыми. Один из командиров спецгрупп Станислав Ваупшасов (впоследствии – полковник, Герой Советского Союза), действовавший в белорусских лесах с 1920-го по 1925 год, в своих воспоминаниях подробно рассказал о таких операциях.В частности, в ночь с 3 на 4 августа 1924 года отряд Ваупшасова вошел в уездный городок Столбцы, находящийся примерно в 15 километрах от тогдашней польско-советской границы, и завязал бой на его окраине, оттянув внимание местных полицейских. В это время основная группа освободила более 150 заключённых из местной тюрьмы (в том числе двух руководителей Компартии Западной Белоруссии – Язэпа Логиновича и Станислава Мертенса).В результате нападения было разрушено управление Государственной полиции, подожжены железнодорожный вокзал и здание уездного управления, разорены и разграблены магазины и торговые склады, захвачена почта, откуда вывезены деньги и драгоценности. Именно атаку на Столбцы польские источники считают "самой зрелищной и драматической акцией" среди всех, осуществлённых советскими диверсантами в 1921-25 годах.Нападение на Столбцы вызвало в Польше общественное возмущение. 21-22 августа 1924 года на специальном заседании правительства с участием президента Польши Станислава Войцеховского было принято решение о создании особого формирования – Корпуса охраны пограничья (КОП).На рубеже 1924-25 годов КОП взял на себя охрану границы с СССР, а также с Литвой и Латвией. Военнослужащие корпуса были лучше вооружены, чем полицейские, и их было намного больше – почти по 10 человек на километр границы. Кроме того, КОП имел свою разведку и контрразведку, которая арестовала более 500 гражданских лиц по обвинению в поддержке диверсантов.Gazeta Warszawska 7 января 1925 года опубликовала отчёт о положении в восточных воеводствах Польши в декабре 1924 года. В частности, были отмечены 18 попыток повстанческих групп численностью от 5 до 30 человек перейти с советской территории на польскую, 14 случаев обратного перехода партизан с польской территории на советскую после совершения в Польше различных акций. В публикации были приведены и другие данные: 15 вооруженных нападений на объекты погранохраны, 14 убитых и 60 пленных повстанцев и шпионов, 70 арестованных за нелегальный переход польской границы.8 января 1925 года председатель ОГПУ СССР Феликс Дзержинский получил экстренное сообщение полпреда ОГПУ по УССР (и, по совместительству, председателя ГПУ и наркома внутренних дел Украины) Всеволода Балицкого, что ночью части польской армии, перейдя советскую границу возле Ямполя (ныне городок в Хмельницкой области), разгромили управление 2-й комендатуры Ямпольского погранотряда и прорвались на территорию СССР.Начальник погранохраны ГПУ УССР Николай Быстрых со ссылкой на донесение Волынской губернской пограничной охраны отрапортовал:"В 1 час 30 мин. нашими часовыми на границе пограничниками Звугиным и Трубициным было обнаружено движение группы польских войск около 40 человек пехоты и 3-х всадников, ехавших впереди. Поляки, заметив обход, открыли по нему стрельбу и, не приостанавливая своего движения, перешли нашу границу, сделав налет на управление комендатуры. Здание комендатуры было обстреляно ружейным огнем, причем около самого здания брошено до 30 бомб".Начальник заставы вместе с 16 бойцами, выйдя на тревогу, стал оттеснять противника и был ранен. Полякам удалось ворваться в квартиру начальника заставы (они думали, что это застава). "При нападении поляков помощником начальника заставы Бахлиным был убит руководивший нападением капрал, что внесло расстройство в ряды поляков, и они, захватив тело убитого, поспешно отошли на свою территорию".Был ли труп на самом деле – неизвестно, а вот никакого отступления точно не было, нападавшие успешно прорвались на советскую территорию, где бесследно и растворились. Потому неудивительно, что реакция "Железного Феликса" была стремительна. Справедливо не доверяя рапортам с мест, он тут же приказал своему заместителю Генриху Ягоде:"Надо с расследованием выехать на место. Надо выяснить до полной ясности мотивы и причины таких действий поляков. Вопрос очень серьёзный".Политбюро ЦК РКП(б) 8 января 1925 года собралось на экстренное заседание, создав специальную тройку для детального расследования. Во время обсуждения выступили: нарком иностранных дел Георгий Чичерин, его заместитель Максим Литвинов и заместитель председателя ОГПУ Вячеслав Менжинский.НКИД поручили указать представителю Польши "на готовность с нашей стороны к улаживанию этого инцидента мирным путем". Польский МИД встретил ноту с нескрываемым изумлением: какой инцидент?! Ведь на остальной советско-польской границе не происходило ровным счетом ничего: польские войска границу не переходили, советские заставы не атаковали и не обстреливали. Собственно, это вскоре выяснила и отправившаяся на границу "тройка", которая выявила роль Разведупра в произошедшем.При этом польская печать, а за ней и влиятельные европейские газеты подняли большой шум в связи с "ямпольским инцидентом". Например, газета Kurier Poranny в номере от 21 января 1925 года поместила сообщение под заголовком "Виновники нападения на Ямполь", в котором сообщалось, что напала на Ямполь "советская банда".27 января 1925 года Политбюро опять рассмотрело вопрос о нападении на Ямполь. После обсуждения постановили создать комиссию в составе председателя ЦКК Валериана Куйбышева, главы НКИД Георгия Чичерина, председателя ОГПУ Феликса Дзержинского, военного наркома Михаила Фрунзе и его зама Иосифа Уншлихта "для рассмотрения и установления формы работы Разведупра за границей и целесообразности дальнейшего существования Разведупра в том виде, в каком он до сих пор вёл свою работу".Тем же днём был датирован и весьма необычный приказ, отданный Дзержинским Ягоде: "Необходимо запросить погран[ичную] охрану в центре и на местах все, что им известно о бандах (наших) и о деятельности Разведупра, а также у съехавшихся на съезд начальников особ[ых] отделов. Вопрос архисрочный и архиважный". К тому времени Дзержинский доподлинно знал, что на заставу напали не поляки, а спецотряд Разведупра.Также 27 января Дзержинский написал письмо Балицкому, в котором дал жёсткую оценку работе военной разведки ещё до начала работы комиссии Политбюро:"Безответственным действиям Разведупра, втягивающим нас в конфликт с соседним государством, надо положить властно предел. Случай в Ямполе показал, что на нашей территории существуют банды против поляков. Так равно и при содействии с нашей стороны работают банды за кордоном".Комиссия Политбюро начала сбор всех материалов и опросы свидетелей на границе и сотрудников Разведупра в Москве. Были затребованы сведения от обеих советских разведок (Иностранный отдел ОГПУ и Разведупр), а также руководителей компартии Польши, чьё резко отрицательное мнение об "активной разведке" не вызывало сомнений. Проект постановления Политбюро, принятого 25 февраля 1925 года, был разработан лично Дзержинским, хотя впоследствии комиссия несколько сгладила его формулировки.Первым пункт постановления гласил: "активную разведку в настоящем её виде (организация связи, снабжения и руководство диверсионными отрядами на территории Польши) ликвидировать". Чтобы у Разведупра не появился соблазн развернуть подобную деятельность где-либо еще, добавили следующий пункт: "ни в одной стране не должно быть наших активных боевых групп, производящих боевые акты и получающих от нас непосредственно средства, указания и руководство". Вся боевая и повстанческая работа и необходимые для этого отряды и группы передавались в полное подчинение компартии страны, в которой они находятся.Операции Разведупра не прекратились сразу после решения Политбюро. С марта по май 1925 года его "спецы" провели в Западной Белоруссии 59 боевых операций, с июня по август того же года – ещё 50 операций. Однако своей основной цели они не достигли – "народного восстания" в Западной Белоруссии и на Западной Украине так и не случилось. Со временем все видные деятели "активной разведки" оказались в кадрах чекистского ведомства. Кто именно командовал отрядом Разведупра, атаковавшим пограничников в Ямполе, неизвестно до сих пор.

