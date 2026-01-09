https://ukraina.ru/20260109/ublazhit-trampa-i-neytralizovat-zaluzhnogo-chto-govoryat-o-naznachenii-budanova-glavoy-ofisa-1074078654.html

Ублажить Трампа и нейтрализовать Залужного. Что говорят о назначении Буданова* главой офиса президента

В начале января Зеленский всё-таки назначил себе нового главу офиса президента — им стал террорист и бывший глава военной разведки сорокалетний Кирилл Буданов*

Ещё недавно, после отставки Андрея Ермака, Зеленский выражал сомнения в необходимости нового руководителя этого ведомства. Затем этот пост прочили министру цифровой трансформации Михаилу Фёдорову. Но внезапный выбор Буданова* породил серию догадок и допущений об истинных мотивах Зеленского.Буданова называли политическим конкурентом Зеленского, а известно, что он таковых терпеть не может. Украинские эксперты выражали мнение, что Буданов может стать преемником Зеленского или даже организовать заговор с целью его устранения.Политолог Кость Бондаренко считает, что Зеленского вынудили пойти на это назначение американцы, стоящие за Будановым. Однако, по его мнению, во главе офиса президента у него не будет никаких реальных рычагов влияния. Формально эта должность предполагает лишь упорядочение бумаг президента."Проамериканская группа Кирилла Буданова получает Офис президента. Точнее, только табличку от Офиса и кабинет на втором этаже. Буданов не будет иметь тех полномочий, которые были у Ермака", — подчёркивает политолог.Седьмого января Зеленский заявил, что Буданов будет вместе с Рустемом Умеровым заниматься также вопросами по обмену пленными.Ранее украинские эксперты высказывали мнение, что Буданов имеет свои политические амбиции, поэтому постарается не топить себя заранее, а после Ермака пост главы офиса президента выглядит достаточно токсичным. Полковник СБУ в отставке и политический эксперт Олег Стариков говорит, что это назначение и было сделано для дискредитации Буданова как политического конкурента. Стариков невысокого мнения об умственных и аналитических способностях Буданова, поэтому уверен, что на этом посту он быстро наделает ошибок.Украинский институт политики (УИП) под руководством политолога Руслана Бортника в связи с назначением Буданова в офис президента считает, что это не кадровая перестановка, а попытка реанимации президентской вертикали. Зеленскому, дескать, нужен силовой менеджер, который восстановит управленческую дисциплину, жёсткость и политический вес администрации, пошатнувшийся после отставки Ермака. По мнению аналитиков из УИП, политический дуумвират (альянс Зеленского и Буданова) — это серьёзная заявка на победу на президентских и парламентских выборах, тогда как шансы Залужного снижаются.Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* объясняет рокировки Зеленского подготовкой к выборам. По словам Арестовича, Буданов может быть конкурентом Зеленского, опираясь на силовиков. "Не большой секрет, что Буданов находится в хороших отношениях с Билецким* (неонацистом и основателем "Азова"** - ред), и вместе они обладают реальной силой и лояльными людьми для политической борьбы в разных форматах", — говорит Арестович.Украинское издание "Страна" пишет, что в случае с назначением Буданова — это пиар не только для населения, но и для американцев. Буданов имеет, дескать, с ними хорошие связи, а в Вашингтоне у него отличный имидж, поэтому данное назначение якобы должно облегчить сложный переговорный процесс с Трампом. Источники "Страны" говорят также, что Зеленский может использовать Буданова "как человека решительного и безбашенного" для борьбы с антикоррупционными структурами. Кроме того, издание отмечает, что Буданов работает в связке с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, а тот как раз является лидером парламентской фронды.Однако нардеп Александр Дубинский утверждает, что Зеленский–Ермак–Буданов — это триумвират против другого триумвирата — Порошенко*–Пинчук–"соросята", которые тянут на место премьера или президента Залужного. При этом Буданова, как и Залужного, Дубинский называет кандидатами партии войны.В публикуемых на Украине результатах социологических опросов Буданова выводят на третье место по популярности после Залужного и Зеленского. Правда, очевидно, что эти опросы в реальности никто не проводит — они отражают лишь рейтинги предпочтений западных кураторов киевского режима.Во главе ГУР МОУ Буданов брал на себя ответственность за любые террористические атаки против РФ. Правда, ответственность брала на себя и СБУ за те же действия. В ряде случаев очевидно, что террористические атаки планировали и осуществляли западные спецслужбы, а украинцы просто приписывали себе осуществление.Судя по его публикациям в соцсетях, Буданов — позёр и очень высокого мнения о себе. Свои политические взгляды он недвусмысленно выразил три года назад, разрезав торт в форме карты РФ немецким штык-ножом. Украинские чиновники и силовики вообще любят позировать с цацками Третьего рейха, но проявлений нацизма их западные кураторы не видят в упор.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: Перестановки в Киеве: сколько власти достанется Буданову*?

