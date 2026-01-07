Перестановки в Киеве: сколько власти достанется Буданову*?

https://ukraina.ru/20260107/perestanovki-v-kieve-skolko-vlasti-dostanetsya-budanovu-1074042938.html

Смысл текущих и готовящихся кадровых перестановок в руководстве киевского режима зависит, во-первых, от решения Зеленского идти или не идти на второй срок и, во-вторых, определяется предстоящими почти неизбежными уступками в мирном соглашении. Оба эти сценария сопряжены с рисками и угрозами как личной власти Зеленского, так и его жизни

Назначение Буданова* на пост главы Офиса президента как раз рассчитано на то, что он сыграет свою роль в обоих этих сценариях. Здесь ключевое значение имеет высокий рейтинг доверия Буданова — третий после Залужного и Зеленского в первом туре и первый в паре "Зеленский — Буданов" во втором, — который ему дают (или рисуют) все более-менее авторитетные украинские социологические конторы.Если Зеленский идёт на второй срок, назначение Буданова на должность главы офиса киевского диктатора фактически равносильно его отказу от выдвижения на выборы главы режима. Более того, работая в существующей системе власти "Ермака — Зеленского", Буданов дискредитирует себя и, таким образом, надёжно нейтрализуется в качестве второго по силе конкурента Зеленского.На фоне идущей кампании открытой дискредитации Залужного назначение Буданова — второго реального конкурента Зеленского — на непопулярную в обществе административную должность вполне объяснимо.Если Зеленский не идёт на второй срок, то с высокой вероятностью он будет готовить себе преемника, который был бы гарантом неприкосновенности лично его и наворованных им денег. В этой ситуации Буданов призван обеспечить будущему преемнику необходимые условия для его гарантированного избрания.Этим преемником может быть и сам Буданов, тогда Зеленский будет помогать ему создавать нужный образ и нарабатывать соответствующий рейтинг доверия. Подтверждением данной версии будет появление на Украине соцопросов с вариантом второго тура "Залужный — Буданов".Что повлияло на решение Зеленского по Буданову?Примечательно, что первоначальная кандидатура уполномоченного по санкционной политике Владислава Власюка, который, как пишет одно информированное укрСМИ, стоял первым в списке на должность главы офиса, была Зеленским отвергнута после официальных переговоров во Флориде и личной встречи с Трампом в Мар-а-Лаго.Есть основания считать, что США принуждали главу киевского режима к территориальным и прочим уступкам и одновременно там же продвинулся вопрос с гарантиями для Зеленского, его семьи и ближайшего окружения.Скорее всего, по итогам этих обсуждений Зеленский назначил Буданова как наиболее подходящую кандидатуру и для будущих переговоров о мире, и для контроля силовиков на случай непопулярных решений, и для устранения конкурентов Зеленскому (Буданов не воспринимает соросят) или его возможному преемнику (а значит, возможно, и себе) на будущих выборах. В линию по укреплению власти Зеленского после атак НАБУ вписывается и увольнение главы СБУ Малюка* как проявившего колебания в противодействии "антикоррупционерам".Хотя Буданов, безусловно, ориентирован в профессиональной деятельности целиком и полностью на спецслужбы США, прежде всего на коллег из РУМО, особенно в плане получения развединформации, переоценивать роль США в его назначении не стоит.Нет более-менее убедительных доказательств продвижения американцами Буданова, но есть доказательство тому, что сам Зеленский с самого начала рассматривал Буданова как одного из приемлемых претендентов на должность главы офиса. Буданов фигурировал в фоторепортажах со встреч Зеленского с иными претендентами — вице-премьером Михаилом Фёдоровым, замглавы МИД Сергеем Кислицей и замруководителя офиса Павлом Палисой.Выбор из этого списка Буданова свидетельствует о том, что, по мнению Зеленского, он лучше всего подходит для любого из названных выше внутренних сценариев и для внешней повестки.Кроме того, по информации хорошо информированных укрСМИ, Залужному точно не простили то, что он не ответил на звонок Вэнса после февральского скандала, устроенного Зеленским в "Овальном кабинете" Трампа, когда глава киевского режима летел в Лондон.Сам Зеленский ещё, видимо, не решил, идти ли ему на второй срок. Примечательно, что, назначив Буданова на потенциально перспективную стартовую площадку в политику, глава режима на всякий случай ослабил его, обрезав все старые связи, которыми новый глава офиса мог бы воспользоваться на новой должности в ущерб Зеленскому.В этой связи стоит обратить внимание на назначение начальником ГУР на место Буданова бывшего главы СВР Олега Иващенко, хотя Буданов просил назначить туда своего зама Вадима Скибицкого, а на должность "министра обороны" — бывшего "цифрового" вице-премьера Фёдорова.Иващенко — протеже Ермака — Зеленского и чужая фигура в той системе связей ГУР с иными спецслужбами режима, которую создал Буданов. Назначение Иващенко — серьёзный удар по возможностям Буданова и системе его влияния.У Фёдорова нет опыта управления жёсткой иерархической структурой, какой является Минобороны. Основанием его назначения было стремление Зеленского убрать Шмыгаля, который вместе с Арахамией и Будановым боролся с избыточным влиянием Ермака с "силовой" должности, заменив верной фигурой.Почти согласовано назначение на должность замруководителя офиса Зеленского по международной политике вместо Игоря Жовквы — Сергея Кислицы, ныне первого замглавы МИД. Кислица — назначенец Ермака — Зеленского, человек, с которым у Ермака сложились хорошие деловые связи в отличие от главы МИД Сибиги.Вполне вероятно, что Кислица будет играть во внешних вопросах, прежде всего во всей повестке урегулирования украинского кризиса, роль "комиссара", присматривающего за Будановым.Мотивы Буданова в этой ситуации очевидны. Безотносительно к тому, какую роль ему отвёл Зеленский, бывший глава ГУР видит в своём назначении шанс на реальную власть, возможно и не на ближайших выборах, а в будущем.* лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Усиление личной власти Зеленского или хаотичные метания. Что говорят на Украине о перестановках во власти

