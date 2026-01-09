Фронтмен пузырящихся штанов. Ирина Верхуша о том, как мода влияла на политику в 2025 году - 09.01.2026 Украина.ру
Фронтмен пузырящихся штанов. Ирина Верхуша о том, как мода влияла на политику в 2025 году
Если украинский политик приходит на государственные приемы в обносках, то через полгода также будет выглядеть половина европейских лидеров, считает специалист по политическому имиджу Ирина Верхуша. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.
В 2025 году Владимира Зеленского, как школьника, то ругали, то хвалили за его внешний вид на официальных встречах в США и Европе. Попробуем разобраться, как мода и стили влияли на ход мировой политики в ушедшем году.— Ирина, давайте подведем итоги развития мировых тенденций политической моды. Уходящий год был бурным. Политики встречались, спорили, сражались друг с другом. В ход пускались все ресурсы. Наверное, и фактор стиля был задействован по полной. Вы как специалист отметили здесь какие-то находки или, напротив, огрехи? Как мода и стили влияли на ход мировой политики?— Сложный вопрос. Точнее, масштабный. Мой учитель, философ Дмитрий Выдрин, говорит, что любую проблему нужно систематизировать. Мировые тренды политической моды не являются исключением. Я пыталась мысленно, что называется "разложить по полочкам" сформировавшиеся течения, тренды стилей одежды, которые взяты на вооружение известными политиками. Интересная получается картина…— Маслом?— Скорее аксессуарами, линиями, силуэтами. Я выделяю сегодня 4 четко обозначившихся направления, или "трека", как говорят сами политики. Первый — это стиль классического модерна. Второй — это стиль постмодерна. Третий — национальный. И, наконец, четвертый — это антистиль, который еще можно назвать "антиэлитным" или "политическим дауншивтингом".Я поясню, что конкретно стоит за каждым стилем одежды и в чем их особенность. К стилю классического модерна я отношу прежде всего нашего президента Владимира Путина и его команду. Здесь все понятно: четкие, даже скупые линии; приглушенная и лаконичная гамма цветов; не броское, но очень высокое качество отделки одежды…Этот стиль я называю "сильным". Ведь подлинная сила всегда выглядит не вызывающе, она подспудна и не криклива…— К этой стилистике можно отнести и других мировых лидеров?— Да, но не многих. Ближе всех здесь, пожалуй, китайский руководитель Си Цзиньпин. Китай — это отдельная безграничная тема. Надеюсь, что мы с вами еще поговорим об этом отдельно. Может быть, ближе к Китайскому новому году.Пока же вернусь к системному анализу названных мною стилей. Итак, в политике уже сложился стиль классического модерна, под условным названием "сильный", о чем я сказала ранее. Кстати, обратите внимание, какая красивая рифма: сильный – стильный.Классический модерн, безусловно, окажет влияние на стилистику всех социальных групп. Так уж повелось, что политики неизбежно оказывают влияние на все сферы жизни, и мода здесь — не исключение. Когда, например, я создавала свой проект "Леди в черном", то руководствовалась именно вышеуказанной тенденцией.Суть этой тенденции в том, что отторгается все лишнее. Есть такой принцип "лезвие Оккама", когда безжалостно отсекают ненужные красивости. Так и российской и моде, и политике — ненужное для дела, ожидаемого результата, необходимой цели — отсечь.Как мы видели, в прошлом году Россия и ее лидер показывали себя твердо и с характером, добивались своих целей. Взять последнее заявление Владимира Путина о том, что интерес Москвы к выводу украинских войск с территорий Донбасса практически исчез на фоне текущих темпов наступления российских сил.Теперь второй. Параллельно с классическим модерном формируется и своего рода стиль постмодерна. Это довольно фривольное, даже игривое, сочетание классики с элементами эпатажа. Например, строгий мужской костюм в купе с яркой, броской бейсболкой…— Мне сразу приходит на ум Дональд Трамп…— Именно! Американский президент с его вызывающе яркими и длинными галстуками, блестящими значками на лацкане и, конечно, бейсболками является главным трубадуром этого стиля. Я этот дресс-код негласно называю "дерзкий и броский".Так вот у Трампа был харизматичный молодой поклонник Чарли Кирк. Жаль, что его убили, потому что именно это парень сделал указанный стиль приоритетным для миллионов молодых людей в Штатах. И это только начало.Так вот, Трамп не только в одежде, но и в международной политике, как мы видели, дерзок и непоследователен. Сколько раз он в 2025 году делал громкие заявления, грозил России и Украине, потом отыгрывал все назад. Обещал закончить конфликт за сутки, потом за две недели, наконец, за "пару месяцев". То есть в целом американский, а еще точнее трамповский, стиль— балансировать на грани китча. Главное привлечь внимание, чтобы потом это внимание капитализировать и политизировать.Еще одним популярным направлением в имидже лидеров я считаю национальный стиль, который я также обозначаю для себя как локальный и яркий. Это когда внешний облик, в том числе одежда, лидеров демонстрируют четкую национальную, этническую принадлежность. Например, как у арабских шейхов.Более масштабный пример — премьер Индии Нарендра Моди, который не просто берет готовые фасоны национальной одежды, но и добавляет к ним современные авторские находки. Например, жилетки, которые даже название получили "моди-жилеты". Хотя в целом национальные мотивы все же для него главнее.Моди не только одевается в национальных мотивах, он и в политике прежде всего показал важность соблюдения и уважения национальных интересов Индии, что ярко проявилось, например, в реакции на ультиматум Трампа отказаться от российской нефти и ввести санкции. При этом Моди проявляет гибкость в политических решения, как собственно и в случае с "моди-жилеткой" в одежде.В целом Моди, как многие политики национально-освободительной волны, пытается национальные мотивы превратить в политическую энергетику. Ход беспроигрышный, если в него не заиграться. Национальный колорит и в моде, и в политике хорош на первом этапе пробуждения нации. Но может вызывать и улыбку на этапе уже зрелого, взрослого общества.— Вам как стилисту нравится такой подход? Вы, например, традиционные ватники выпускаете с национальными узорами. Нет ли здесь эклектики или демонстрации "квасного патриотизма"?— Любовь к национальной стилистике не может быть зазорной. Но ее, как вы говорите демонстрация, действительно порой выглядит чрезмерной. Тут вопрос вкуса и зрелости нации.Допустим, молодые, амбициозные нации действительно иногда перебарщивают с со своей символикой и визуализацией традиционных форм. Или, вспомните, как наши национальные лидеры приходили в Кремль в барашковых папахах… Но рано или поздно, политики, как правило, начинают различать: что уместно в среде своих соплеменников, а что адекватно для широкой публичности. В общем, это вопрос вкуса, гармонии, времени…— А чем суть антиэлитной стилистики, которую вы также упомянули?— Да это четвертое направление. Оно выражается в том, что персона демонстрирует отрицание, пренебрежение, даже глумление над внешним обликом всех остальных коллег.Я этот стиль называю дресс-кодом куража и эпатажа. Это когда так называемые политики официально заявляются в неопрятных майках, пузырящихся штанах и бесформенных кроссовках. Фронтменом здесь, безусловно, является Зеленский, и вся его команда.— Очевидно есть и другие подражатели и поклонники этого стиля?— Конечно. Мне приходит на ум забавная загадка о том, чем отличается американский школьник от русского. Если первый попадает в русский класс, то через полгода уже говорит по-русски. Если второй попадает в американский класс, то через полгода класс говорит по-русски.Видимо, особенность украинской специфики можно охарактеризовать по аналогии с этим. Если украинский политик приходит на государственные приемы в обносках, то через полгода также будет выглядеть половина европейских лидеров.— Но у украинцев есть оправдание: мол, война, испытания…— Это не оправдание. В Сирии ситуация намного хуже, но обратите внимание, как внешне преобразились сирийские вожаки — никто в арафатке не щеголяет.Возможно, в случае с Украиной дело совсем в другом. Недавно прочитала в сети информацию о "пленках Миндича", где украинские политики жалуются, что приходится лично носить тяжелые сумки с ворованными долларами. Наверняка, делать это намного органичнее в мятой футболке, нежели в строгом костюме. Но здесь важно другое — возник своего рода украинский политический дресс-код, который пока что проходит фейс-контроль в официальные апартаменты. Хотя в таком виде украинца бы не пустили в любой клуб. Думаю, что и в другие места их скоро не будут пускать.

— Разве, что в места не столь отдаленные…
В 2025 году Владимира Зеленского, как школьника, то ругали, то хвалили за его внешний вид на официальных встречах в США и Европе. Попробуем разобраться, как мода и стили влияли на ход мировой политики в ушедшем году.
— Ирина, давайте подведем итоги развития мировых тенденций политической моды. Уходящий год был бурным. Политики встречались, спорили, сражались друг с другом. В ход пускались все ресурсы. Наверное, и фактор стиля был задействован по полной. Вы как специалист отметили здесь какие-то находки или, напротив, огрехи? Как мода и стили влияли на ход мировой политики?
— Сложный вопрос. Точнее, масштабный. Мой учитель, философ Дмитрий Выдрин, говорит, что любую проблему нужно систематизировать. Мировые тренды политической моды не являются исключением. Я пыталась мысленно, что называется "разложить по полочкам" сформировавшиеся течения, тренды стилей одежды, которые взяты на вооружение известными политиками. Интересная получается картина…
— Маслом?
— Скорее аксессуарами, линиями, силуэтами. Я выделяю сегодня 4 четко обозначившихся направления, или "трека", как говорят сами политики. Первый — это стиль классического модерна. Второй — это стиль постмодерна. Третий — национальный. И, наконец, четвертый — это антистиль, который еще можно назвать "антиэлитным" или "политическим дауншивтингом".
Я поясню, что конкретно стоит за каждым стилем одежды и в чем их особенность. К стилю классического модерна я отношу прежде всего нашего президента Владимира Путина и его команду. Здесь все понятно: четкие, даже скупые линии; приглушенная и лаконичная гамма цветов; не броское, но очень высокое качество отделки одежды…
Этот стиль я называю "сильным". Ведь подлинная сила всегда выглядит не вызывающе, она подспудна и не криклива…
— К этой стилистике можно отнести и других мировых лидеров?
— Да, но не многих. Ближе всех здесь, пожалуй, китайский руководитель Си Цзиньпин. Китай — это отдельная безграничная тема. Надеюсь, что мы с вами еще поговорим об этом отдельно. Может быть, ближе к Китайскому новому году.
Пока же вернусь к системному анализу названных мною стилей. Итак, в политике уже сложился стиль классического модерна, под условным названием "сильный", о чем я сказала ранее. Кстати, обратите внимание, какая красивая рифма: сильный – стильный.
Классический модерн, безусловно, окажет влияние на стилистику всех социальных групп. Так уж повелось, что политики неизбежно оказывают влияние на все сферы жизни, и мода здесь — не исключение. Когда, например, я создавала свой проект "Леди в черном", то руководствовалась именно вышеуказанной тенденцией.
Суть этой тенденции в том, что отторгается все лишнее. Есть такой принцип "лезвие Оккама", когда безжалостно отсекают ненужные красивости. Так и российской и моде, и политике — ненужное для дела, ожидаемого результата, необходимой цели — отсечь.
Как мы видели, в прошлом году Россия и ее лидер показывали себя твердо и с характером, добивались своих целей. Взять последнее заявление Владимира Путина о том, что интерес Москвы к выводу украинских войск с территорий Донбасса практически исчез на фоне текущих темпов наступления российских сил.
Теперь второй. Параллельно с классическим модерном формируется и своего рода стиль постмодерна. Это довольно фривольное, даже игривое, сочетание классики с элементами эпатажа. Например, строгий мужской костюм в купе с яркой, броской бейсболкой…
— Мне сразу приходит на ум Дональд Трамп…
— Именно! Американский президент с его вызывающе яркими и длинными галстуками, блестящими значками на лацкане и, конечно, бейсболками является главным трубадуром этого стиля. Я этот дресс-код негласно называю "дерзкий и броский".
Так вот у Трампа был харизматичный молодой поклонник Чарли Кирк. Жаль, что его убили, потому что именно это парень сделал указанный стиль приоритетным для миллионов молодых людей в Штатах. И это только начало.
Так вот, Трамп не только в одежде, но и в международной политике, как мы видели, дерзок и непоследователен. Сколько раз он в 2025 году делал громкие заявления, грозил России и Украине, потом отыгрывал все назад. Обещал закончить конфликт за сутки, потом за две недели, наконец, за "пару месяцев".
То есть в целом американский, а еще точнее трамповский, стиль— балансировать на грани китча. Главное привлечь внимание, чтобы потом это внимание капитализировать и политизировать.
Еще одним популярным направлением в имидже лидеров я считаю национальный стиль, который я также обозначаю для себя как локальный и яркий. Это когда внешний облик, в том числе одежда, лидеров демонстрируют четкую национальную, этническую принадлежность. Например, как у арабских шейхов.
Более масштабный пример — премьер Индии Нарендра Моди, который не просто берет готовые фасоны национальной одежды, но и добавляет к ним современные авторские находки. Например, жилетки, которые даже название получили "моди-жилеты". Хотя в целом национальные мотивы все же для него главнее.
Моди не только одевается в национальных мотивах, он и в политике прежде всего показал важность соблюдения и уважения национальных интересов Индии, что ярко проявилось, например, в реакции на ультиматум Трампа отказаться от российской нефти и ввести санкции. При этом Моди проявляет гибкость в политических решения, как собственно и в случае с "моди-жилеткой" в одежде.
В целом Моди, как многие политики национально-освободительной волны, пытается национальные мотивы превратить в политическую энергетику. Ход беспроигрышный, если в него не заиграться. Национальный колорит и в моде, и в политике хорош на первом этапе пробуждения нации. Но может вызывать и улыбку на этапе уже зрелого, взрослого общества.
— Вам как стилисту нравится такой подход? Вы, например, традиционные ватники выпускаете с национальными узорами. Нет ли здесь эклектики или демонстрации "квасного патриотизма"?
— Любовь к национальной стилистике не может быть зазорной. Но ее, как вы говорите демонстрация, действительно порой выглядит чрезмерной. Тут вопрос вкуса и зрелости нации.
Допустим, молодые, амбициозные нации действительно иногда перебарщивают с со своей символикой и визуализацией традиционных форм. Или, вспомните, как наши национальные лидеры приходили в Кремль в барашковых папахах… Но рано или поздно, политики, как правило, начинают различать: что уместно в среде своих соплеменников, а что адекватно для широкой публичности. В общем, это вопрос вкуса, гармонии, времени…
— А чем суть антиэлитной стилистики, которую вы также упомянули?
— Да это четвертое направление. Оно выражается в том, что персона демонстрирует отрицание, пренебрежение, даже глумление над внешним обликом всех остальных коллег.
Я этот стиль называю дресс-кодом куража и эпатажа. Это когда так называемые политики официально заявляются в неопрятных майках, пузырящихся штанах и бесформенных кроссовках. Фронтменом здесь, безусловно, является Зеленский, и вся его команда.
— Очевидно есть и другие подражатели и поклонники этого стиля?
— Конечно. Мне приходит на ум забавная загадка о том, чем отличается американский школьник от русского. Если первый попадает в русский класс, то через полгода уже говорит по-русски. Если второй попадает в американский класс, то через полгода класс говорит по-русски.
Видимо, особенность украинской специфики можно охарактеризовать по аналогии с этим. Если украинский политик приходит на государственные приемы в обносках, то через полгода также будет выглядеть половина европейских лидеров.
— Но у украинцев есть оправдание: мол, война, испытания…
— Это не оправдание. В Сирии ситуация намного хуже, но обратите внимание, как внешне преобразились сирийские вожаки — никто в арафатке не щеголяет.
Возможно, в случае с Украиной дело совсем в другом. Недавно прочитала в сети информацию о "пленках Миндича", где украинские политики жалуются, что приходится лично носить тяжелые сумки с ворованными долларами. Наверняка, делать это намного органичнее в мятой футболке, нежели в строгом костюме.
Но здесь важно другое — возник своего рода украинский политический дресс-код, который пока что проходит фейс-контроль в официальные апартаменты. Хотя в таком виде украинца бы не пустили в любой клуб. Думаю, что и в другие места их скоро не будут пускать.
— Разве, что в места не столь отдаленные…
Также о моде, политике и силе русского народа в интервью Сами вы "ватники". Ирина Верхуша о том, что победить русский народ нельзя ни пулей, ни морозом.
