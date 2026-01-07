https://ukraina.ru/20260107/vasiliy-stus-poet-stavshiy-zhertvoy-borby-brezhneva-i-shelesta-1074035759.html

Василий Стус: поэт, ставший жертвой борьбы Брежнева и Шелеста

6 января 1938 года родился Василий Стус. Ныне он считается одним из самых выдающихся украинских поэтов 1970-1980 годов, однако в те времена Стус был известен в первую очередь как ярый антисоветчик

Василий Стус родился в селе Рахновка Винницкой области, он был четвёртым ребёнком в крестьянской семье. В нынешних биографиях поэта написано, что его родители "бежали в Донбасс от насильственной коллективизации" (которая к тому времени была давно закончена), но на самом деле глава семейства Семён Стус просто искал лучшей жизни. В 1939-м он переехал в Сталино (ныне Донецк), где получил работу на химическом заводе, а через год перевёз туда и всю семью.В сентябре 1943 года, сразу же после освобождения Донецка Красной Армией, пятилетний Вася начал вместе со старшей сестрой Марией ходить в школу. Поначалу мальчик хотел стать геологом, но, прочитав в старших классах поэму Ивана Франко "Моисей", сам решил писать (первые стихотворения в школе были на русском языке). Окончив школу в 1954 году с серебряной медалью (на фото в выпускном альбоме он в вышиванке, надетой под пиджак), Стус без экзаменов был принят в Сталинский педагогический институт на специальность "украинский язык и литература".Подобные отделения появились в вузах Донбасса на волне сталинской украинизации 1920-1930 годов, которая к середине 1950-х сворачивалась. Стус, для которого украинский язык был родным, принципиально общался только на украинском.Преподаватель зарубежной литературы Тимофей Духовный дал Василию возможность пользоваться собственной библиотекой, где были замалчиваемые в то время ранние стихи Тычины, а также книги писателей из так называемого "расстрелянного возрождения" 1930-х: Семенко, Зерова, Любченко, Хвылевого, Подмогильного и других. Стус подготовил подборку своих юношеских стихов, которая в 1959 году вышла в газете "Литературная Украина" (органе Союза писателей) с восторженным вступительным словом Андрея Малышко.В 1959 году Василий Стус окончил институт с отличием, и получил работу учителя украинского языка и литературы в селе Таужное Кировоградской области. Там он проработал всего три года, и был призван на военную службу, которую проходил на Урале. Позже Стус называл Таужное "настоящей, не донецкой Украиной", но после армии он вернулся в Донбасс, и в 1961-63 годах работал учителем украинского языка и литературы в школе №23 города Горловка.В марте 1963 года Василий Стус выхлопотал себе место литературного редактора в украиноязычной версии газеты "Социалистический Донбасс", ради чего даже пришлось даже неделю поработать на шахте "Октябрьская" в Донецке. В ноябре 1963 года он был зачислен в очную аспирантуру Института литературы Академии наук УССР по специальности "теория литературы".В Киеве он опубликовал несколько литературно-критических статей и переводов стихотворений Гёте, Рильке и Лорки, а в начале 1965 года сдал в печать свой первый поэтический сборник – "Круговерть". Но его принадлежность к созданному "шестидесятниками" Клубу творческой молодёжи оказалась сильнее поэтического и научного призвания: 4 сентября 1965 года Василий Стус стал одним из самых активных участников протеста богемы на премьере фильма Параджанова "Тени забытых предков" в кинотеатре "Украина" в Киеве.Стус был исключён из аспирантуры, его книгу отказались печатать, но после нескольких месяцев работы на стройке и в котельной, уже в январе 1966 года, он устроился сначала младшим, а потом и старшим научным сотрудником Центрального государственного архива УССР. Оттуда поэт уволился через полгода, и получил непыльную работу инженера отдела технической информации в Министерстве строительных материалов УССР – от которого вскоре получил квартиру.Стус продолжал подписывать коллективные письма диссидентов типа "Письма 139" в адрес Брежнева, Косыгина и Подгорного (1968), писал личные обращения-памфлеты руководству Союза писателей Украины, ЦК КПУ, КГБ УССР, Президиума Верховного Совета УССР – которые сразу же выходили в изданиях украинской диаспоры.Главным своим призванием в то время Стус считал написание "в стол" критических по отношению к советской власти статей. В 1970 Стус подготовил второй поэтический сборник – "Зимние деревья", но киевские издательства его отклонили. И тогда поэт передал сборник на Запад, где он был немедленно издан – формально в Брюсселе, но фактически в издательстве бандеровского крыла ОУН* в Лондоне. В ноябре того же года поэт на похоронах художницы Аллы Горской публично обвинил КГБ в её убийстве. Ещё через год на Западе вышел сборник антисоветских стихотворений Стуса под названием "Весёлое кладбище" (под этим образом подразумевался СССР).И – ни вызовов в КГБ, ни обысков, ни увольнения с работы. Стус, как и десятки других профессиональных деятелей искусств УССР находились под покровительством руководителя Советской Украины Петра Шелеста, который к началу 1970 рассматривался как возможный сменщик Леонида Брежнева.Шелест сделал идеологическую ставку на "национальную самобытность", что устраивало руководство других республиканских компартий, которому особенно нравилась идея Шелеста предоставить местной партийно-хозяйственной номенклатуре право самостоятельно вести внешнеэкономическую деятельность.Брежнев не собирался сдаваться без боя. Руководство КГБ решило организовать провокацию, которая показала бы, что Шелест не просто "распустил Украину", но и сам потворствует сепаратизму и национализму. Был разработан сценарий, который позволял запустить антишелестовский заговор так, чтобы сам Шелест дал на него санкцию.В декабре 1971 года Украину как турист посетил гражданин Бельгии Ярослав Добош – украинец по происхождению, член бандеровского Союза украинской молодежи, которому едва исполнилось 20 лет. Он встретился с десятками деятелей искусств, в том числе и со Стусом. При выезде из СССР в начале января 1972 года в его багаже была обнаружена книга находящегося в заключении по политической статье лингвиста Святослава Караванского. Шелест слишком поздно понял, что вся эта операция направлена против него.На следствии Добош дал показания о содержании своих разговоров с "деятелями искусств". Да и массовые обыски у них в январе 1972 года дали КГБ УССР массу материалов об антирусских, антисоветских и антикоммунистических настроениях. В частности, у Стуса было изъято стихотворение со строфой следующего содержания:"Кубло бандитів-кадебістів,Злодіїв і відставників,В столичному засіло містіЯк партія більшовиків".Примечательно, что это стихотворение в приговоре Стусу не упоминается – его никто не видел до обыска, то есть на "распространение антисоветских материалов" оно не тянуло, в отличие от обнаруженного эссе о Павле Тычине "Феномен эпохи". Стус написал о его "поэтической смерти" с 1930-х годов, и охотно делился копией своего произведения с коллегами.В сентябре 1972 года Стус получил "за антисоветскую пропаганду и агитацию" пять лет лагерей и три года ссылки, и был оправлен отбывать наказание в Мордовию. Жёсткому приговору поспособствовал тот факт, что как раз во время следствия на Западе был издан очередной сборник поэта – "Время творчества".На момент объявления приговора Стусу Шелест уже был освобождён от должности первого секретаря ЦК КПУ и переведён на должность заместителя Председателя Совета Министров СССР. В апреле 1973-го вывели из состава Политбюро и отправили на пенсию по состоянию здоровья.К тому времени репрессии против диссидентов на Украине давно прекратились. Но Стус после ареста и суда, что называется, "закусился", сыпал обвинениями в адрес следователей, прокурора, судей, экспертов-литературоведов, принципиально отказывался даже разговаривать с сотрудниками КГБ. Потому неудивительно, что срок в Мордовии он отбыл до конца, а после ссылки в Магаданской области вернулся в Киев только в 1979 году. В заключении и ссылке он подготовил свой поэтический сборник "Палимпсесты", который был опубликован в 1986 году.Стус, которого в 1978 году заочно приняли в международный PEN-клуб, сразу же стал использовать свою известность для выступлений в защиту других диссидентов. Он присоединился к деятельности Украинской Хельсинской группы, что в условиях административного надзора гарантировало скорый арест. Он не заставил себя ждать: в мае 1980 года Стус был арестован, а в октябре того же года – осуждён на 10 лет заключения и пять лет ссылки "за антисоветскую пропаганду и агитацию".Ныне вину за такой приговор пытаются возложить на тогдашнего адвоката Василия Стуса – Виктора Медведчука, но рецидивисты всегда получали больше, чем в первый раз. Сам Медведчук настаивает, что роль адвоката в таких процессах была минимальна:"Если кто-то думает, что я мог спасти Стуса, то он или лжец, или никогда не жил в СССР и не знает, что это. Решение по таким делам принималось не в суде, а в партийных инстанциях и КГБ. Суд только официально утверждал оглашенный приговор".Стус отбывал наказание в колонии в посёлке Кучино Пермской области, из-за конфликтов с администрацией с 1981 года был лишён свиданий с родными. В январе 1983 года за передачу на Запад тетради со стихами на год был брошен в камеру-одиночку. По легенде, администрация колонии также отобрала и уничтожила сборник "Птица души" с 300 стихотворениями поэта.28 августа 1985 года Стуса отправили в карцер под предлогом нарушения режима, в знак протеста он объявил бессрочную сухую голодовку. 4 сентября поэт умер, по официальной версии – от остановки сердца, хотя сокамерники считали, что причиной смерти было переохлаждение. Его тело было похоронено на кладбище села Борисово, в нескольких километрах от колонии.Но уже осенью 1989 года всё изменилось. 28 сентября был снят с должности первый секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий. 19 ноября 1989-го прах Василия Стуса вместе с останками ещё двух бывших узников колонии в Кучино – Юрия Литвина и Алексея Тихого – был перезахоронен на Байковом кладбище в Киеве. Акция сопровождалась многотысячным митингом и шествием от памятника Тарасу Шевченко в центре города до кладбища.В 1990 году прокурор УССР Михаил Потебенько опротестовал приговоры судебных коллегий по уголовным делам Киевского областного суда в отношении Стуса от 7 сентября 1972 года и от 2 октября 1980 года. В том же году Постановлением Пленума Верховного Суда УССР и Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда УССР Василий Стус был посмертно реабилитирован.В 1991 году Стус посмертно получил Государственную премию Украины имени Шевченко за сборник стихов "Дорога боли" (1990). 26 ноября 2005 года Виктор Ющенко посмертно присвоил Стусу звание Героя Украины. А к 70-летию со дня рождения поэта в 2008 году была выпущена юбилейная монета номиналом в 2 гривны.Из Василия Стуса пытались слепить и героя для Донбасса, который поэт не считал "настоящей Украиной". В 2001 году на фасаде филологического корпуса Донецкого университета, где учился Стус, был установлен барельеф в его честь – но его демонтировали по решению властей ДНР в мае 2015 года. В ответ киевские власти назвали именем Василия Стуса так называемый "Донецкий национальный университет", расположенный в Виннице.* Террористическая организация, запрещённая в России.

