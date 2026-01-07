Светлый праздник Рождества Христова в Туле - 07.01.2026 Украина.ру
Светлый праздник Рождества Христова в Туле
Светлый праздник Рождества Христова в Туле - 07.01.2026 Украина.ру
Светлый праздник Рождества Христова в Туле
Тула - один из древнейших городов России, где особо почитают православную веру. А еще Тула - это город оружейников, и это тоже во многом историческое место... Украина.ру, 07.01.2026
Тула - один из древнейших городов России, где особо почитают православную веру. А еще Тула - это город оружейников, и это тоже во многом историческое место. Поэтому в светлый праздник Рождества Христова корреспонденты Украина.ру решили отправиться сюда - где чтут Православие и в тылу куют нашу Победу. О том, как проходило богослужение в одном из главных храмов города, рассказывают корреспонденты Алексей Туманов и Федор Громов. Репортаж с места событий.
Тула - один из древнейших городов России, где особо почитают православную веру. А еще Тула - это город оружейников, и это тоже во многом историческое место. Поэтому в светлый праздник Рождества Христова корреспонденты Украина.ру решили отправиться сюда - где чтут Православие и в тылу куют нашу Победу.
О том, как проходило богослужение в одном из главных храмов города, рассказывают корреспонденты Алексей Туманов и Федор Громов. Репортаж с места событий.
