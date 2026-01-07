https://ukraina.ru/20260107/rf-obyavila-v-mezhdunarodnyy-rozysk-grazhdanina-zaderzhannogo-v-tailande-po-zaprosu-ssha-1074034344.html

РФ объявила в международный розыск гражданина, задержанного в Таиланде по запросу США

Российские власти объявили в международный розыск своего гражданина, который был задержан в ноябре прошлого года в Таиланде по запросу США по подозрению в киберпреступлениях, сообщают российские информагентства

По информации российских информагентств, мужчине вменяют организацию преступного сообщества и кражу с использованием информационных технологий. Суд в Москве уже санкционировал его заочный арест.Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении российских СМИ, 35-летний россиянин был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. В документах указано, что он покинул территорию России и в настоящее время находится в Таиланде.Мужчина был задержан 6 ноября на острове Пхукет по запросу американских правоохранительных органов, подозревающих его в совершении киберпреступлений. По сведениям местной полиции, он подозревается в хакерской деятельности "мирового класса", связанной со взломом систем безопасности государственных учреждений в Европе и США. Подозреваемый прибыл в Таиланд 30 октября и проживал в провинции Пхукет.В ходе совместной операции с ФБР США у задержанного были изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и цифровые кошельки для проведения дальнейшей экспертизы. После задержания он был отправлен в Бангкок.Также на эту тему в новостях: В МВД РФ раскрыли самые частые уловки мошенников для кражи доступа к "Госуслугам" на сайте Украина.ру.

