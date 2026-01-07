РФ объявила в международный розыск гражданина, задержанного в Таиланде по запросу США - 07.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260107/rf-obyavila-v-mezhdunarodnyy-rozysk-grazhdanina-zaderzhannogo-v-tailande-po-zaprosu-ssha-1074034344.html
РФ объявила в международный розыск гражданина, задержанного в Таиланде по запросу США
РФ объявила в международный розыск гражданина, задержанного в Таиланде по запросу США - 07.01.2026 Украина.ру
РФ объявила в международный розыск гражданина, задержанного в Таиланде по запросу США
Российские власти объявили в международный розыск своего гражданина, который был задержан в ноябре прошлого года в Таиланде по запросу США по подозрению в киберпреступлениях, сообщают российские информагентства
2026-01-07T09:51
2026-01-07T09:51
новости
таиланд
сша
фбр
мвд
россия
преступления
киберпреступность
кибербезопасность
кибершпионаж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0e/1045333633_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4822d108749dd658eafb7aa5ab0216a5.jpg
По информации российских информагентств, мужчине вменяют организацию преступного сообщества и кражу с использованием информационных технологий. Суд в Москве уже санкционировал его заочный арест.Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении российских СМИ, 35-летний россиянин был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. В документах указано, что он покинул территорию России и в настоящее время находится в Таиланде.Мужчина был задержан 6 ноября на острове Пхукет по запросу американских правоохранительных органов, подозревающих его в совершении киберпреступлений. По сведениям местной полиции, он подозревается в хакерской деятельности "мирового класса", связанной со взломом систем безопасности государственных учреждений в Европе и США. Подозреваемый прибыл в Таиланд 30 октября и проживал в провинции Пхукет.В ходе совместной операции с ФБР США у задержанного были изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и цифровые кошельки для проведения дальнейшей экспертизы. После задержания он был отправлен в Бангкок.Также на эту тему в новостях: В МВД РФ раскрыли самые частые уловки мошенников для кражи доступа к "Госуслугам" на сайте Украина.ру.
таиланд
сша
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0e/1045333633_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_8954827c15dda96419d7daaa901d36f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, таиланд, сша, фбр, мвд, россия, преступления, киберпреступность, кибербезопасность, кибершпионаж, европа, безопасность, главные новости
Новости, Таиланд, США, ФБР, МВД, Россия, преступления, киберпреступность, кибербезопасность, кибершпионаж, Европа, безопасность, Главные новости

РФ объявила в международный розыск гражданина, задержанного в Таиланде по запросу США

09:51 07.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские власти объявили в международный розыск своего гражданина, который был задержан в ноябре прошлого года в Таиланде по запросу США по подозрению в киберпреступлениях, сообщают российские информагентства
По информации российских информагентств, мужчине вменяют организацию преступного сообщества и кражу с использованием информационных технологий. Суд в Москве уже санкционировал его заочный арест.
Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении российских СМИ, 35-летний россиянин был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. В документах указано, что он покинул территорию России и в настоящее время находится в Таиланде.
Мужчина был задержан 6 ноября на острове Пхукет по запросу американских правоохранительных органов, подозревающих его в совершении киберпреступлений.
По сведениям местной полиции, он подозревается в хакерской деятельности "мирового класса", связанной со взломом систем безопасности государственных учреждений в Европе и США. Подозреваемый прибыл в Таиланд 30 октября и проживал в провинции Пхукет.
В ходе совместной операции с ФБР США у задержанного были изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и цифровые кошельки для проведения дальнейшей экспертизы. После задержания он был отправлен в Бангкок.
Также на эту тему в новостях: В МВД РФ раскрыли самые частые уловки мошенников для кражи доступа к "Госуслугам" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиТаиландСШАФБРМВДРоссияпреступлениякиберпреступностькибербезопасностькибершпионажЕвропабезопасностьГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19Когда праздновать Рождество, почему спорят из-за церковного календаря и что будет дальше - Ищенко
11:15Politico: США отказались от обязательств по Украине в итоговой декларации "коалиции желающих"
11:006 января 2026 года, вечерний эфир
10:59Американские СМИ: Запад хочет поставить Россию перед фактом, введя свои войска на Украину
10:57В Венесуэле объявили 7-дневный траур, в Конгрессе призывают к импичменту Трампа. Главное к этому часу
10:36Два мира — два Рождества: в России возводят новые храмы, а на Украине — "могильная тишина"
09:51РФ объявила в международный розыск гражданина, задержанного в Таиланде по запросу США
09:30Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в американской тюрьме
09:12"Не играйте в игры с Россией": Медведев поздравил православных христиан с Рождеством
08:46Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Рождеством Христовым
08:42Усиление личной власти Зеленского или хаотичные метания. Что говорят на Украине о перестановках во власти
08:29ABC News: США потребовали от Венесуэлы "выдворить" Россию, Китай и Иран для доступа к нефти
08:05В Париже подписали декларацию о развертывании многонациональных сил на территории Украины
08:00Алжирский чемодан без ручки
07:56Новогодняя история от бойца ВС РФ с позывным "Вархан". Помню зайца с конфетами
07:45Фронтовая элита: как действуют на передовой российские штурмовики
07:34Новогодняя история от бойца с позывным "Хоттабыч". Сделали салаты, позже спать легли
07:28Экономика Украины и война: ужесточение мобилизации, мусорный кризис и уничтожение маслозаводов
07:00Дмитрий Выдрин: Украина перестала быть православной, потому что Запад превратил ее в остров Эпштейна
06:59Пытаются манипулировать Трампом и берут его "на слабО". Как Киев хочет использовать ситуацию в Венесуэле
Лента новостейМолния