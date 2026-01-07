Игорь Прокопенко: Если Украина и Европа выведут ВСУ из Славянска-Краматорска, рухнет "коалиция желающих"

https://ukraina.ru/20260107/igor-prokopenko-esli-ukraina-i-evropa-vyvedut-vsu-iz-slavyanska-kramatorska-rukhnet-koalitsiya-1074050481.html

Глобальные вызовы для мира не зацикливаются на Донбассе. Помните, как у нас роптали: "Мы год брали Курахово, потом столько же — Красноармейск". Но дело не в том, с какой скоростью продвигаться. Если мы посмотрим на карту, отведя немного глаза от ДНР, то увидим Ближний Восток, где наступила совершенно иная геополитическая реальность.

Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру. Франция, Великобритания и Украина по итогам встречи "коалиции желающих" подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил на Украине, сообщило 6 января агентство Reuters.— Игорь Станиславович, европейцы продолжают, как мне кажется, усугублять ситуацию по Украине, в том числе подобными соглашениями. Однако, ранее армия России освободила Гуляйполе и Димитров, после чего Владимир Путин заявил, что заинтересованность Москвы в уходе ВСУ с занимаемых территорий "близится к нулю". То есть президент дал понять, что мы готовы достигать целей СВО военным путем. Как вы считаете, как дальше будет продвигаться переговорный процесс?— Практика показывает, что все наши внешнеполитические успехи куются на поле боя. Достижения армии России в зоне СВО — это и есть основа наших переговорных позиций. Поэтому Владимир Владимирович послал совершенно конкретный сигнал: "Нам все равно, готовы вы с нами договариваться или нет, будете вы выводить войска или нет".Я, кстати, не верю, что ВСУ пойдут на вывод войск из Славянско-Краматорской агломерации. Зеленский вместе с европейцами прижаты к стенке и просто не могут на это пойти. Иначе просто рухнет вся эта "коалиция желающих". И жесткое заявление Путина — это такой посыл: "Мы и без вас достигнем целей СВО". Это касается и самого Трампа.— А есть ли у нас силы на то, чтобы достигать целей СВО военным путем? Все-таки боевые действия идут уже четыре года, и ситуация, судя по действиям Европы, лишь ухудшается?— Кто-то подсчитал, что СВО длится дольше Великой Отечественной войны. Многие наши коллеги впадают в ступор по поводу этой даты. На самом деле эти события — два разных явления. Скажем, арабо-израильский конфликт длится столько, сколько существует Израиль как государство, но никто не сравнивает его продолжительность с периодом Второй мировой войны.Отмечу также, что, в отличие от Великой Отечественной войны, не все задачи СВО решаются на поле боя. Есть ли у нас задача присоединить всю Украину? Нет, задачи такой никто не ставит. Несмотря на то, что наши горячие головы рассуждают о том, до каких рубежей нам надо дойти: до Днепра, Львова или вообще до линии "Одер-Нейсе".В современном мире международные вопросы не решаются присоединением территорий. СВО — это тоже не война за территории. Это война за геополитическое влияние. И нам неважно, где будет проходить граница. Нам важно, что будет происходить на территории бывшей Украинской ССР: каков будет режим, какие будут установлены порядки, как будут складываться отношения между людьми, каково будет взаимодействие с Россией, США и Европой.Нам будет достаточно лояльного и нейтрального режима. И когда говорят: "Одесса — русский город. Нам обязательно ее надо присоединить", я обычно отвечаю: "Желательно. Но для этого нужно много работать". Одесса останется русским городом вне зависимости от принадлежности к тому или иному государству. Вопрос в том, какова будет территория, на которой останется русский город Одесса.— Вы сказали, что нам нужна смена режима на Украине. Но я бы хотела поговорить с вами о настроениях украинских граждан. С одной стороны, они начинают понимать, до чего страну довел режим Зеленского. С другой стороны, они долго обрабатывались прозападной и антирусской пропагандой. Сможем ли мы восстановить с ними нормальные отношения?— Вы правы, что пропагандистская машина, которая работает на Украине, очень эффективна. Она прагматична и цинична. Как человек, который по роду деятельности читает американские, британские и украинские новости, могу сказать, что если вы будете это потреблять двое суток, то сознание перевернется на 180 градусов. А этому процессу не двое суток, а много-много лет.Эту кашу, которая сидит в голове даже у пророссийски настроенных украинцев, нельзя недооценивать. Это сложная история. Но все войны заканчиваются. Всякое происходило на нашей планете между разными народами. Украинцы и русские жили в составе Российской Империи и Советского Союза почти 300 лет, а эти годы исторического самосознания никуда не выкинуть, какая бы плесень не наросла за последние лет 30. Поэтому рано или поздно вся эта песня закончится.Мы обречены жить вместе. Мы соседи. Мы действительно один народ, хоть и с некоторыми различиями по языку и менталитету. Придет время, когда мы переосмыслим все происходящее. Обнимемся. Поплачем по поводу всех этих жертв. Удивимся, как это нас сумели рассорить, а потом пойдем вместе.Глобальные вызовы для человечества не зацикливаются на Донбассе. Помните, как у нас роптали: "Мы год брали Курахово, потом еще год брали Красноармейск". Но дело не в том, с какой скоростью продвигаться. Но если мы если мы посмотрим на карту и немного отодвинем взгляд от Донбасса, мы увидим Ближний Восток, где совсем другие процессы происходят.Еще лет десять назад Саудовская Аравия считалась золотым краником США, а сейчас в Эр-Рияде президента России принимают с такими почестями, с какими не всегда встречают американского президента. И саудиты на полном серьезе пытаются вступить в сотрудничество с БРИКС. Это совершенно другая геополитическая реальность.А если мы еще немного отодвинем взгляд, то увидим Китай и Индию. Если мы будем сравнивать геополитическое влияние Китая и Германии, то это уже несоизмеримые спарринг-партнеры. В этом смысле российско-украинский конфликт — это только маленькое пятно на теле современного мира, которое быстро рассосется и станет лишь одной из точек глобального противостояния. Да, сейчас это катализатор этих процессов. Но катализатор — это не вещество, а только лишь добавка. Настоящие глобальные проблемы лежат далеко за пределами Донбасса.— Кстати, в конце 2025 года у нас установили день памяти жертв геноцида советского народа. Как вы это прокомментируете?— Это важный, но запоздалый шаг, который, по моему мнению необходимо было сделать гораздо раньше.Целых 80 лет с момента окончания Второй мировой войны мир жил под впечатлением ужаса от геноцида еврейского народа. Это действительно было страшно. Также мы знаем свидетельства геноцида армянского народа в начале 20 века. Но никто и никогда не задумывался над тем, что же происходило с советским и русским народом в годы Великой Отечественной войны.В силу разных причин мы все эти вопросы прятали. Мы хотели идти вперед. Мы же знали, что на Советский Союз напала Фашистская Германия. Хотя под Воронежем находится самое крупное в Европе военное захоронение венгров, которые творили там страшные ужасы. Кстати, Воронеж — это чуть ли не единственный оккупированный город, где венгры не смогли найти ни бургомистра, ни полицаев среди местных жителей. Это была мертвая земля. Они постояли, постояли и ушли.А многострадальная Курская земля? Задокументировано, что там 80 тысяч женщин были вывезены в Германию в качестве рабынь. Я уже не говорю о русских людях, которые погибли от бесчеловечного обращения в концлагерях наравне с евреями.Мы знаем немало тех, кто спасал еврейских женщин и детей. А кто спасал русских женщин, детей и солдат? Это большой вопрос. Поэтому тема геноцида советского народа давно назрела, и указ Путина даст толчок к тому, чтобы мы всему миру рассказали, как это было.— У вас вышел фильм "Дорогой Вилли. История о тайной дипломатии". Что вы этим сериалом хотели сказать?— В этой истории я себе напоминаю новичка, который зашел в казино и сразу сорвал Джекпот. Это не первый мой игровой проект, но самый масштабный. Он вошел в тройку сериалов 2025 года и собрал положительные отзывы. Значит что-то мы смогли сделать такого, что затронуло сердца и рядовых зрителей, и критиков, и профессиональных историков.Фильм о том, как в конце 1960-х годов Леонид Брежнев, на тот момент энергичный и сильный политик, вопреки логике холодной войны за кулисами мировой политики договорился с канцлером Вилли Брандтом и пошел на заключение мирного соглашения с Германией. В результате мы получили порядка 30 лет политики мирного сосуществования.Что такое мирный договор с Германией? В 1970 году, спустя 25 лет после окончания Великой Отечественной войны, были юридически закреплены послевоенные границы. То есть война закончилась не 9 мая 1945 года, а в августе 1970 года. Именно этим соглашением было закреплено и то, что Калининград — не фактическая, а юридическая часть Советского Союза.У нас над Брежневым до сих пор принято смеяться. Но что такое Брежнев? Это договор о ПРО, соглашение о запрете химического и бактериологического оружия, документ об ограничении стратегических наступательных вооружений. Это Хельсинские договоренности, встречи с Никсоном и визиты в ФРГ. В конце концов, Брежнев подсадил Западную Европу на дешевый советский газ, после чего огромное количество технологий и валюты пошли из Европы в СССР.То есть Брежнев — первый глобалист. А то, что в СССР не сумели воспользоваться этим шансом — это другой вопрос. Конечно, Брежневу не повезло: два инсульта, клиническая смерть, после 1976 года он стал совершенно другим человеком. Но то, кем он был до этого, говорит о его колоссальной роли.Так вот в основу моего сериала положены реальные события. В течение последних 35 лет я общался с разными политиками, дипломатами и сотрудниками спецслужб. В частности, я дружил с Эгоном Баром, знаменитым архитектором "Новой восточной политики" и соратником Брандта. Был в хороших отношениях с Маркусом Вольфом, самым засекреченным человеком 20 века, начальником разведки Восточной Германии. Он единственный был не осужден, потому что считался разведчиком “в белых перчатках” — к нему ничего не прилипло. Также общался с Вячеславом Кеворковым, который осуществлял тайные миссии в отношениях с Баром, Брежневым и Брандтом; поддерживал связи с Сергеем Кондрашовым, начальником немецкого отдела КГБ в Берлине. Не обошлось в этой истории и без американских шпионов, поэтому я много беседовал с начальником советского отдела ЦРУ в Берлине Дэвидом Мерфи, который прекрасно знал русский язык и русскую культуру — дураков там не держали.Как журналист и историк я снимал и записывал все, что они говорили — просто для себя, потому что в те времена это было никому неинтересно. Но уже к 2020 году понял: история о том, как два лидера, наплевав на собственную безопасность, реноме и мнение глубинных государств, сумели тайно договориться и достичь мира, востребована. Так появился фильм.Сейчас идёт подготовка ко второму сезону, который посвящён советско-американским отношениям с участием Киссинджера и Никсона. Эгон Бар однажды мне сказал: "Когда мы договорились с Советским Союзом о подписании мира, приехал Киссинджер и сказал: если разрядка, то это делаете не вы, а мы. Так мыслят великие державы".Мне также нравится фраза Александра Дюма: "История – это гвоздь, на который я вешаю свои романы". И реальная история, которую я вам рассказываю, достойна своего романа. Надеюсь, он у нас получится и во втором сезоне.Помимо всего прочего Запад, который живет без царя в голове, постарался сделать Украину территорией Эпштейна, где нет никаких нравственных и юридических законов, а также нет религиозных запретов. Об этом в интервью Дмитрий Выдрин: Украина перестала быть православной, потому что Запад превратил ее в остров Эпштейна.

