7 января 2026 года, вечерний эфир
7 января 2026 года, вечерний эфир
7 января 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 07.01.2026
2026-01-07T20:08
2026-01-07T20:08
донецк
михаил павлив
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог.* "Тема дня". Новогодние праздники и начало года в Донецке. Гость:Алексей Руцкой - заместитель главного редактора издания "Блокнот Донецк".* "Трудовая быль". Тонкости приготовления пряников к Новому году и Рождеству. Гость: Татьяна Ильчакова - создатель уникальных пряников.
донецк
донецк, михаил павлив, новороссия сегодня
Донецк, Михаил Павлив, Новороссия сегодня

7 января 2026 года, вечерний эфир

20:08 07.01.2026
 
Сегодня в эфире:
* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог.
* "Тема дня". Новогодние праздники и начало года в Донецке. Гость:
Алексей Руцкой - заместитель главного редактора издания "Блокнот Донецк".
* "Трудовая быль". Тонкости приготовления пряников к Новому году и Рождеству. Гость: Татьяна Ильчакова - создатель уникальных пряников.
