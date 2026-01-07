7 января 2026 года, вечерний эфир

https://ukraina.ru/20260107/7-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1074055239.html

Сегодня в эфире:* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог.* "Тема дня". Новогодние праздники и начало года в Донецке. Гость:Алексей Руцкой - заместитель главного редактора издания "Блокнот Донецк".* "Трудовая быль". Тонкости приготовления пряников к Новому году и Рождеству. Гость: Татьяна Ильчакова - создатель уникальных пряников.

