Огневые средства поражения на ударных беспилотниках армии России: от боеприпасов до ПЗРК "Игла"

Стоит напомнить, что переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) предназначены для уничтожения низколетящих воздушных целей, таких как вертолёты, самолёты, беспилотники и крылатые ракеты.

Это оружие может быть оснащено различными типами боеприпасов, в том числе с инфракрасной головкой самонаведения, лазерным наведением или ручным управлением. На российском ударном беспилотном летательном аппарате (БПЛА) типа "Герань" впервые обнаружили переносной зенитно-ракетный комплекс (ЗРК). Об этом сообщают ряд информационных источников со ссылкой на специалиста по радиотехнологиям Сергея Бескрестнова с позывным Флеш. По его словам, данный комплекс, скорее всего, российские военные установили для противодействия авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ).Если сообщения об установке переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) на дроны-камикадзе "Герань" подтвердятся, то это станет еще одним логичным шагом по развитию одного из самых эффективных средств поражения за время проведения спецоперации. Об этом пишут авторы Telegram-канала "Военная хроника". Российские дроны-камикадзе типа "Герань" не перестают удивлять противника. Не успели в Киеве обсудить появление модификации дрона с ракетой Р-60 "воздух-воздух", как российские специалисты преподнесли новый сюрприз, оснастив беспилотник переносным зенитно-ракетным комплексом.Кстати, о появлении на вооружении ВС РФ новой модификации "Герани" с ПЗРК сообщают вражеские ресурсы со ссылкой на обнаруженный беспилотник, упавший где-то на территории Украины. Как утверждается, дрон несет один ПЗРК, а запуск ракет по цели осуществляется оператором. В Киеве подтверждают, что такая "Герань" имеет все шансы сбить украинский истребитель или вертолет, которые специально охотятся за дронами-камикадзе.Также поступили сообщения, что на российских БПЛА подобного типа был обнаружен инфракрасный прожектор на барражирующем боеприпасе. Например, ранее "Украинская правда" сообщала, что Россия устанавливает радиомодемы на барражирующие боеприпасы Shahed и Gerber, формируя сеть из БПЛА, которыми можно управлять из России в режиме реального времени. В ноябре камеры заднего вида чаще замечались на российских беспилотниках в качестве контрмеры против украинских зенитных БПЛА. Также были обнаружены похожие камеры о российских разведывательных беспилотниках "Орлан".Появилась информация, опять же от противника, что над Украиной была замечена "Герань" с установленной антенной, позволяющей осуществлять навигацию по радиомаякам VOR/DME. VOR/DME — это система всесторонне направленных передатчиков ультракоротковолнового радиодиапазона для навигации воздушных судов. Она позволяет определять расположение и выдерживать курс полета благодаря полученным радиосигналам, передаваемым через сеть наземных радиомаяков. Такие беспилотники не зависят от спутниковой навигации.Российские дроны-камикадзе семейства "Герань" остаются одним из основных средств для массированных ударов по целям в глубине украинской территории. В 2025 году российская промышленность в разы нарастила темпы производства аппаратов. По подсчетам западных аналитиков, уже к началу ноября количество примененных в ходе конфликта "Гераней" превысило 40 тысяч. Тот же источник отмечает, что за весь 2024 год было запущено около 11 тысяч беспилотников. Это говорит об отладке производственных процессов и четко выстроенных цепочках поставок. Такие масштабы выпуска позволяют в рамках одной атаки задействовать большое количество беспилотников, которые сковывают и истощают систему ПВО противника. Так, в ходе удара в начале июля применили 539 "Гераней" и дронов ложных целей, а через несколько дней во время ночной атаки было запущено 728 беспилотников. 44,2 тысяч дронов-камикадзе "Герань" применили за 10 месяцев 2025 года.Кроме того, разросшиеся производственные мощности оставляют задел для создания и ввода в строй новых модификаций аппаратов. В частности, "Герани" начали оснащать осколочно-фугасными боевыми частями с воздушным подрывом, который увеличивает зону поражения площадных целей. При этом массу базовой боеголовки увеличили с 50 до 90 килограммов. Еще одной новинкой стала модификация с камерой и системой прямого управления, позволяющими более гибко применять дрон.Изначально "Герани" — это аппараты, которые идут к цели по заданным координатам. Также в семейство дронов вошли аппараты с авиационными ракетами класса "воздух — воздух" Р-60, которые стали ответом на попытки перехвата огнем самолетов и вертолетов. В определенных условиях такая "Герань" может сбить летательный аппарат противника благодаря наличию у Р-60 инфракрасной головки самонаведения.Крейсерская скорость "Герани-2" составляет около 170 километров в час, что делает ее перехват не очень сложной задачей. Поэтому наряду с дронами, оснащенными двигателями внутреннего сгорания, начали активно применять реактивные "Герани-3". За счет более высокой скорости их сложнее перехватить.Параллельно в России продолжили совершенствование средств и тактику защиты от беспилотников противника. Так, операторы FPV-дронов стали чаще использовать квадрокоптеры для перехвата разведывательных беспилотников ВСУ. Кроме того, полноценным элементом антидронового "зонтика" стало использование вооруженных легкомоторных самолетов. Также Вооруженные силы России внедряют принципиально новые антидроновые средства. Например, дроны-ПВО "Елка", состоящие из ручной пусковой установки и кинетического перехватчика. После пуска аппарат с системой самонаведения автономно идет к цели для нанесения удараЕще одной новинкой в арсенале российских охотников за дронами стали лазеры, применение которых обходится в разы дешевле зенитных ракет. В августе появился ролик, демонстрирующий поражение украинского беспилотника лучом лазера. Пока свидетельств массового применения таких установок нет, но можно допустить, что вскоре лазеры полноценно займут свою нишу в системе ПВО.Говоря о лазерах, следует упомянуть систему лазерного разминирования "Игнис", которую установили на наземный робототехнический комплекс "Курьер". Луч лазера позволяет наземному дрону прожигать различные взрывоопасные предметы на дистанции около 150 метров. В сентябре минувшего года "Курьера" с "Игнисом" испытали, а в ноябре стало известно, что систему применили в ходе разминирования в Курской области.По мнению военных экспертов и специалистов, "Герани" насыщаются ПЗРК не массово, а на ограниченных партиях для решения конкретных задач: например, для сопровождения ударных волн дронов, а также для работы по районам, тщательно прикрытым ПВО. Отмечается, что украинские военные все активнее используют вертолеты и специальные дроны для охоты на "Герани". Появление ПЗРК должно резко повысить риск для противодействия российским беспилотникам."Если эксперимент окажется успешным, последствия будут не столько тактическими, сколько экономическими. Противнику либо придется терять более дорогие средства перехвата, либо увеличивать плотность ПВО, либо менять саму концепцию борьбы с дронами", — считают аналитики. Ранее было опубликовано видео "Герани" с ракетой от ПЗРК "Игла". На кадрах видно, что ракета в штатном транспортно-пусковом контейнере закреплена на фюзеляже дрона.Для начала стоит определить, с какими дронами целесообразно бороться, применяя беспилотную технику. Самыми массовыми стали сегодня летающие аппараты. Начиная с малогабаритных FPV-дронов и до тяжелых бомбардировщиков, разведчиков и дронов-камикадзе тактического уровня и дальнего действия. Особенность первых в том, что они имеют высокую маневренность, но малую мощность двигателей — в такой дрон сложно попасть, но его легко сбить. Более крупные и тяжелые аппараты проще обнаруживать, но сложнее уничтожать — иногда его сложно догнать другим дроном и не всегда получается уничтожить просто тараном. С более крупными, которые сопоставимы по размерам с обычными самолетами, вертолетами и крылатыми ракетами, эффективно могут бороться штатные системы ПВО.Морские беспилотники сегодня представлены относительно малогабаритными глиссерами-брандерами и подводными дронами. Борьбу с последними могут вести современные торпедные комплексы, которые могут бороться не только с кораблями и подводными лодками, но и с торпедами и подводными необитаемыми аппаратами. Для борьбы с высокоскоростными надводными дронами вполне возможно создание соответствующих дронов-истребителей. Наконец, пока не столь широко применяемые наземные беспилотники также требуют внимания. С их развитием и расширением сфер их применения с ними также необходимо будет бороться. И здесь безусловно пригодится и будет использован опыт войны дронов против дронов.Идея сбивать летающие беспилотники с помощью других беспилотников возникла до СВО — еще в 2019 году в СКБ МАИ был представлен один из первых в мире дронов перехватчиков. Высокоманевренный по-самолетному летающий аппарат взлетает и садится как квадрокоптер и оснащен автоматическим карабином 12-го калибра, созданного на базе гладкоствольного карабина "Вепрь-12 Молот". Аэродинамическая схема "утка", масса 23 кг, продолжительность полета до 40 минут, и уникальная система стабилизации в воздухе при прицеливании.ВСУ применяют тяжелые гексакоптеры "Баба-яга", которые фактически выполняют роль дронов-бомбардировщиков. Российские фронтовые умельцы научились переделывать обычные FPV-дроны для борьбы с этими тяжелыми аппаратами. Модернизируются стартовые опоры БПЛА за счет установки более длинных стальных трубок, которые могут разрушать винты "Бабы-яги": дрон-перехватчик заходит сверху и разрушает винт аппарата, тот теряет устойчивость и падает. Также можно и просто поражать крупную цель штатным зарядом FPV-дрона. Остается лишь решить вопрос обнаружения и целеуказания расчетам беспилотников, которые способны организовать такую охоту.Еще один образец дрона-перехватчика создан алтайскими разведчиками на СВО — аппарат, который может сбрасывать сетку на вражеский беспилотник. Сетка препятствует работе винтов, и он падает. Есть только одна проблема — сложность прицеливания в движущийся с большой скоростью аппарат. Но с зависшими объектами этот метод работает вполне эффективно. Другой и более совершенный вариант — захват дронов противника сетью. Это может выполнять более крупный тяжелый беспилотник. Такого рода экспериментальные машины уже применялись в зоне СВО в минувшем году. Дрон-охотник зависает над вражеским аппаратом, выстреливает в него сеткой на тросе и уносит запутавшийся вражеский дрон для последующей утилизации.В ходе специальной военной операции стало ясно, что в современных боевых действиях происходит своеобразная революция — применение дронов играет всё большую роль и меняет, собственно, сам характер общевойскового боя.О других технических новшествах, применяемых Российской армией в ходе боевых действий - в статье Геннадия Алёхина "Надёжная мухобойка против беспилотников ВСУ и другие конструктивные находки российских оружейников"

