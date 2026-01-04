https://ukraina.ru/20260104/nadzhnaya-mukhoboyka-protiv-bespilotnikov-vsu-i-drugie-konstruktivnye-nakhodki-rossiyskikh-oruzheynikov-1073976065.html

Надёжная мухобойка против беспилотников ВСУ и другие конструктивные находки российских оружейников

Надёжная мухобойка против беспилотников ВСУ и другие конструктивные находки российских оружейников

В наступившем году в войска российской армии поступят новые и усовершенствованные зенитно-ракетные комплексы, а также прошедшие испытания системы поражения вражеских целей

"Крона"На днях официальные представители концерна "Калашников" сообщили о том, что испытания новой ЗРК ближнего радиуса действия "Крона" находится на завершающем этапе и в 2026 году начнётся еë серийное производство. Также сообщается о том, что завершена подготовка к освоению серийного производства новой ракеты для "Кроны" - 9М340.Все новости касающиеся ЗРК "Крона" очень радуют, так как данный тип вооружения сейчас крайне востребован, особенно в контексте проблемы атак БПЛА противника на объекты гражданской и военной инфраструктуры в российском тылу. Напомним, "Крона" — это развитие концепции ЗРК "Стрела-10" и непосредственная модернизация опытной ЗРК "Сосна". Обнаружение и наведение на цель обеспечивается не по РЛС, а по оптическому каналу."Российская система борьбы с беспилотниками "Крона-Э" - результат опыта Москвы, накопленного в ходе боевых действий… "Крона-Э" стала серьёзным шагом вперёд в решении назревшей беспилотной проблемы. "Крона-Э" разрабатывалась для защиты объектов ключевой инфраструктуры, правительственных зданий и городских территорий и сочетает в себе передовые средства обнаружения, высокий уровень автоматизации и высокоточные управляемые ракеты для противодействия широкому спектру воздушных угроз с упором на беспилотники… Иными словами, "Крона-Э" может создать надёжный и эффективный защитный "купол" вокруг стратегических объектов", - отметили ведущие и авторитетные эксперты на Западе.Стоит отметить, что зенитно-ракетный комплекс "Крона", в отличие от предыдущих отечественных ЗРК ближнего радиуса действия, не предназначен для прикрытия действующих на передовой или вблизи неё подразделений Сухопутных войск. Его задача - во взаимодействии с более мощными комплексами ПВО (С-300, С-350, "Панцирь" и т.д.) обеспечивать защиту инфраструктуры в тылу, специализируясь, прежде всего, на уничтожении вражеских ударных беспилотников самолётного типа. Эта специализация "Кроны" подчёркивается самой классификацией нового ЗРК - зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны.В связи с тем, что уровень угрозы, которую в ходе боевых действий создают беспилотные летательные аппараты среднего класса, в дальнейшем будет только расти, востребованность таких систем ПВО, как ЗРК "Крона" - эффективных и относительно дешёвых, явно будет увеличиваться не только в России, но и за её пределами. Что создаёт неплохие экспортные перспективы для нашего зенитного ЗРК ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны. Но, конечно, сначала "Кроны" должны появиться в ВС РФ."Крона" — полностью автономная боевая единица, сочетающая в себе средства обнаружения, управления и поражения. За поиск воздушных целей в любое время суток и сопровождение части зенитных управляемых ракет (ЗУР) отвечает многоканальная оптико-электронная система управления (ОЭСУ) от ЗРК "Сосна", способная работать в полностью автоматическом режиме. Кроме того, ЗРК может получать данные от выносного малогабаритного радиолокационного комплекса или путём обмена информацией с батарейными командными пунктами.Особенностью первого типа ракет является наведение с помощью телеориентирования в лазерном луче. Самостоятельно ракета цель не поражает, и ОЭСУ сопровождает летательный аппарат лазерным лучом вплоть до самого попадания. Луч модулируется таким образом, чтобы при отклонении ЗУР от направления её бортовые устройства самостоятельно определяли величину рассогласования и вырабатывали соразмерные команды для органов управления. В отличие от командных систем телеуправления, такой подход отличается большей точностью. Это высокоскоростная ракета (900 м/с), способная поражать цели на высоте до пяти и на дальности до 10 километров.Второй тип ракет — свежая модификация устаревшей ЗУР (новая ЗУР завершила испытания и пошла в серийное производство в 2020 году). В отличие от прежней, эта ракета обладает головкой самонаведения (ГСН) и применяется по принципу "выстрелил-забыл". ГСН способна работать в трёх режимах: фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом. Ракета развивает скорость на уровне 550 м/с, максимальная дальность — 6 километров, досягаемость по высоте — 3,5 километра.Именно в одновременном применении двух ракет от двух разных ЗРК — главная сила "Кроны". При раннем обнаружении беспилотников на близкой к максимальной дистанции по целям начинает работать одна ракета, уничтожая угрозу задолго до её сближения с прикрываемым объектом. Однако если атака оказывается массовой и объект атакуется одновременно с нескольких направлений, поочерёдное телеориентирование каждой ЗУР в лазерном луче для БПЛА на каждом направлении может оказаться делом очень расточительным по времени.Если за счёт массовости атаки, сложных метеоусловий или особенностей рельефа местности дроны всё же приблизились к прикрываемому объекту на расстояние в несколько километров, "Крона" пускает в ход второй тип ракет с головками самонаведения, которые уничтожают цели уже без участия самого комплекса. В этом случае ЗРК может переключаться между целями сразу после пуска каждой из четырёх ЗУР.Не стоит забывать, что зенитные комплексы и их ракеты — недешёвое удовольствие. Даже самая простая ЗУР будет во много раз сложнее и дороже украинских беспилотников, многие из которых — обычная кустарщина с планером из фанеры и простенькой винтомоторной установкой. А если вспомнить, что в ходе ночных атак противник нередко одновременно использует сотни беспилотников, экономическая составляющая выходит на лидирующие планы. Именно поэтому сбивать столь лёгкие цели, которые летят на низких скоростях и неспособны к активному маневрированию, более совершенными и дорогостоящими ЗРК вроде "Панцирь-С1", "Тор-М2", "Бук", "С-300" или "С-400" — точно бить мух выстрелами из ружья."Крона" же в этом случае — своеобразная мухобойка, у которой сравнительно дешёвые ЗУР от "Сосны" в качестве основы и самонаводящиеся ракеты от "Стрелы-10М" для подстраховки. Таким образом, система не только заменяет сразу несколько ЗРК ближнего радиуса действия, но и позволяет отражать регулярные атаки сравнительно недорого. Причём последнее в условиях продолжающегося конфликта — серьёзное подспорье. "Крона-Э" использует оптико-электронные и радиолокационные системы обнаружения и отслеживания целей. Также возможен приём целеуказания от других систем обнаружения. После этого автоматика обрабатывает данные и выдаёт решение для стрельбы.Новый ЗРК должен использовать управляемые ракеты двух типов. Для поражения воздушных целей на дальностях до 10 км и высотах до 5 км предназначается ЗУР 9М340, ранее разработанная для комплекса "Сосна". На боевом модуле помещается шесть таких изделий в транспортно-пусковых контейнерах. Система наведения — лазерная лучевая с полётом ракеты в направлении, заданном автоматикой комплекса.Также используется ракета 9М333, заимствованная у поздних комплексов серии "Стрела-10". Она имеет дальность 5 км и сопоставимую высоту поражения. Такая ЗУР комплектуется тепловой головкой самонаведения с защитой от помех. Ввиду больших размеров, на пусковой установке "Кроны" помещается только четыре ТПК с такими ракетами.Боевой модуль "Крона-Э" и система управления совместимы с различными шасси. В ранних материалах проекта демонстрировалась боевая машина на базе бронетранспортёра БТР-80/82. Недавно был показан макет аналогичного ЗРК на основе боевой машины пехоты БМП-2. Не исключается применение иных базовых машин, имеющих подходящие габариты и грузоподъёмность. "Крона-Э" сохраняет все преимущества, свойственные самоходным ЗРК. Он может в течение длительного времени дежурить на одной позиции и при необходимости перемещаться на новую, в т.ч. по пересеченной местности. Комплекс может работать самостоятельно или в составе многокомпонентных систем ПВО.Конкурентным преимуществом является модульная архитектура. Заказчик может выбрать шасси для установки боевого модуля и получить желаемый уровень всех основных характеристик. Уже представлено два варианта ЗРК на разных шасси. Кроме того, в материалах организации-разработчика упоминалась возможность создания стационарного комплекса. Модуль "Крона-Э" создан с использованием современных систем и компонентов, которые дают высокие технические и эксплуатационные характеристики. Кроме того, он должен использовать ракеты новых моделей, имеющие очевидные преимущества.В состав ЗРК "Крона" входят ЗУР, разработанные для других современных комплексов. Ракеты 9М333 и 9М340 имеют разные характеристики и принципы наведения, а также несут разные боевые части. Это повысит гибкость боевой работы комплекса и его способность эффективно перехватывать различные цели.При этом в проекте "Крона" заложены возможности для модернизации. В таком случае в будущем комплекс получит новое оптико-электронное или радиоэлектронное оборудование, а также новые ракеты. Всё это приведет к дополнительному росту технических характеристик, боевых возможностей и коммерческого потенциала.О высокой степени готовности зенитно-ракетного комплекса "Крона", испытаниях самоходного артиллерийского орудия "Лотос", запуске в серию новых дронов рассказал гендиректор Концерна "Калашников" Алан Лушников. ЗРК ближнего радиуса действия территориальной ПВО "Крона" находится в высокой степени готовности. В 2026 году комплекс будет готов к серийному производству, уверен Лушников. Кроме того, "Калашников" завершил подготовку и освоение серийного производства ракеты 9М340 для "Кроны". Этому помогло расширение компетенций компании по таким высокоточным изделиям, как "Вихрь", "Китолов", ракета 9М333 для комплекса "Стрела"."А еще "Лотос", "Голиаф", "Каракурт" и другиеКроме того, в ближайшее время в войска поступят и другие системы. Государственные испытания 120-мм перспективной самоходной артиллерийской установки "Лотос" проходят штатно в соответствии с утвержденным графиком. В настоящее время на одном из полигонов в Московской области выполняются артиллерийские стрельбы, а на одном из вододромов на юге страны – испытания на плавучесть. Беспилотники "Голиаф" и "Каракурт" востребованы, они успешно прошли апробацию в зоне СВО. Работа над ними продолжается. Концерн близок к их серийному производству: мощности для этого есть, инфраструктура полностью готова."Калашников" получил разрешение на экспорт управляемых боеприпасов "КУБ-2Э" и "КУБ-10Э". Кроме того, завершена интеграция "КУБов" с разведывательными беспилотниками СКАТ 350 М. Концерн досрочно выполнил годовые обязательства по поставкам "КУБов" государству – хотя задание на этот год кратно превышало прошлогодний заказ. Успешно выполнен проект "Хаска-10". Это судно может двигаться в любых условиях при температуре до -50 °С со скоростью 40 узлов, транспортировать до 10 тонн груза и выступает альтернативой воздушному транспорту для труднодоступных территорий Крайнего Севера. Заказ поступил от Минпромторга, но есть интерес и от силовых структур. Идет работа над проектом "Хаска-2.0" грузоподъёмностью 20 тонн.Уже не раз сообщалось, что Концерн "Калашников" нарастил выпуск продукции военного и гражданского назначения в полтора раза. В основных подразделениях плановые показатели выполнены на 100%. Выручка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась. В "Калашникове" подчеркнули, что госконтракты исполняются в полном объеме, отгрузки идут без задержек.Возвращаясь к зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) "Крона-Э", специалисты особо подчеркивают, что его создание проходило на основе опыта, полученного в ходе конфликта на Украине, что делает его одной из уникальнейших систем. Спецоперация показала, как активно используются беспилотники. С учетом полученного опыта Россия создала новейшие технологии для противодействия этим угрозам. По данным западных СМИ, "Крона-Э" может уничтожить самое мощное оружие украинской армии. Помимо беспилотников, в число возможных целей ЗРК входят крылатые ракеты и даже вертолеты.

