Обзор событий 2 января в формате "одной строки" от канала "Украина.ру - 03.01.2026
Обзор событий 2 января в формате "одной строки" от канала "Украина.ру
Обзор событий 2 января в формате "одной строки" от канала "Украина.ру - 03.01.2026 Украина.ру
Обзор событий 2 января в формате "одной строки" от канала "Украина.ру
Обзор событий на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строки" опубликовал 3 января телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВС РФ освободили населённый пункт Богуславка Харьковской области, — Минобороны РФ;🟥 Российские войска также продолжают продвижение в Константиновке;🟥 На Краматорском направлении успехов удалось достичь в районе сёл Марково и Майское;🟥 Не сбавляет оборотов и ВПК, появились новые модификации "Гераней", слепящие вражеские перехватчики;🟥 Руководство ВСУ, тем временем, пытается отвечать самоубийственными пиар-акциями, которые заканчиваются для их бойцов трагически;🟦 Киевский режим попытался устроить провокацию, обвинив ВС РФ в "ударе по Харькову", где на самом деле взорвался украинский военный склад;🟦 Количество жертв реального военного преступления — украинского теракта в Хорлах Херсонской области, достигло 28;🟦 Между тем Владимир Зеленский уже начинает готовить почву для нового теракта, предположительно, удара по православному храму во время рождественской службы;🟦 Особенно показательны в этом плане кадровые решения — главой офиса президента на Украине стал убийца и террорист Кирилл Буданов*, ответственный за множество ударов по мирному населению;🟦 Впрочем, на других властных постах Зеленский по классике меняет одних воров на других — предложил главе Минцифры Михаилу Федорову стать новым министром обороны;🟦 Пока украинская социология "рисует" половине граждан страны желание воевать до последнего человека, за 2025 год на границах схватили 13 тысяч беглецов от ТЦК;🟦 Украинские пограничники укрепляют западные границы чуть ли не мощнее восточных;🟦 А запертые внутри украинские мужчины находят всё новые способы пустить кровь людоловам при попытках похищения.Подробнее о действиях ВС РФ в зоне СВО в публикации - Фронтовая сводка за 2 января от канала "Дневник Десантника".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Украина.ру
Новости
Обзор событий 2 января в формате "одной строки" от канала "Украина.ру

08:26 03.01.2026 (обновлено: 08:29 03.01.2026)
 
© Украина.руУкраина итоги недели
Украина итоги недели - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Украина.ру
Обзор событий на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строки" опубликовал 3 января телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВС РФ освободили населённый пункт Богуславка Харьковской области, — Минобороны РФ;
🟥 Российские войска также продолжают продвижение в Константиновке;
🟥 На Краматорском направлении успехов удалось достичь в районе сёл Марково и Майское;
🟥 Не сбавляет оборотов и ВПК, появились новые модификации "Гераней", слепящие вражеские перехватчики;
🟥 Руководство ВСУ, тем временем, пытается отвечать самоубийственными пиар-акциями, которые заканчиваются для их бойцов трагически;
🟦 Киевский режим попытался устроить провокацию, обвинив ВС РФ в "ударе по Харькову", где на самом деле взорвался украинский военный склад;
🟦 Количество жертв реального военного преступления — украинского теракта в Хорлах Херсонской области, достигло 28;
🟦 Между тем Владимир Зеленский уже начинает готовить почву для нового теракта, предположительно, удара по православному храму во время рождественской службы;
🟦 Особенно показательны в этом плане кадровые решения — главой офиса президента на Украине стал убийца и террорист Кирилл Буданов*, ответственный за множество ударов по мирному населению;
🟦 Впрочем, на других властных постах Зеленский по классике меняет одних воров на других — предложил главе Минцифры Михаилу Федорову стать новым министром обороны;
🟦 Пока украинская социология "рисует" половине граждан страны желание воевать до последнего человека, за 2025 год на границах схватили 13 тысяч беглецов от ТЦК;
🟦 Украинские пограничники укрепляют западные границы чуть ли не мощнее восточных;
🟦 А запертые внутри украинские мужчины находят всё новые способы пустить кровь людоловам при попытках похищения.
Подробнее о действиях ВС РФ в зоне СВО в публикации - Фронтовая сводка за 2 января от канала "Дневник Десантника".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
