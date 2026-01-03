Фронтовая сводка за 2 января от канала "Дневник десантника" - 03.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260103/frontovaya-svodka-za-2-yanvarya-ot-kanala-dnevnik-desantnika-1073938050.html
Фронтовая сводка за 2 января от канала "Дневник десантника"
Фронтовая сводка за 2 января от канала "Дневник десантника" - 03.01.2026 Украина.ру
Фронтовая сводка за 2 января от канала "Дневник десантника"
Канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку продвижения частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях украинского фронта за 2 января
2026-01-03T07:31
2026-01-03T07:31
новости
украина.ру
россия
наступление вс рф
вс рф
сво
новости сво
война на украине
сумская область
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067655303_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b4b8b00f1d45fedca87b7e4e3d8103a8.jpg
🟥 Сумское направление: Группировка войск "Север" наступает на нескольких участках в Сумской области. В районе Грабовского (приграничье, напротив Красной Яруги Белгородской области) противник безуспешно контратаковал двумя штурмовыми группами. Сейчас ВСУ перебрасывают в этот район стратегические резервы и возводят укрепления, пытаясь вернуть утраченные позиции;🟥 Купянское направление: В районе Купянска противник, используя условия плохой видимости, пытается перебрасывать живую силу. ВС РФ отразили три попытки наката, сорвав эти планы. Отмечается важность наличия тяжёлых грузовых беспилотников для снабжения передовых частей;🟥 Харьковское направление: В Харьковской области ВС РФ продолжают наступление почти на всех участках. Не прекращаются ожесточённые бои, наиболее активные боевые действия происходят южнее Волчанска. Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий освободили населённый пункт Богуславка Харьковской области;🟥 Северское направление: Значительных корректировок по линии боевого соприкосновения за прошедшие сутки не наблюдается. Тем не менее, активность боевых действий на данном направлении фронта не утихает.Больше подробностей в публикации "Дневник десантника" рассказал о ситуации на Харьковском направлении.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сумская область
харьковская область
купянск
купянское направление
северск
днр
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067655303_170:0:1130:720_1920x0_80_0_0_31066d449e7001841284321abd292833.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, наступление вс рф, вс рф, сво, новости сво, война на украине, сумская область, харьковская область, купянск, купянское направление, северск, днр, всу, вооруженные силы украины, украина
Новости, Украина.ру, Россия, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, новости СВО, война на Украине, Сумская область, Харьковская область, Купянск, Купянское направление, Северск, ДНР, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

Фронтовая сводка за 2 января от канала "Дневник десантника"

07:31 03.01.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку продвижения частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях украинского фронта за 2 января
🟥 Сумское направление: Группировка войск "Север" наступает на нескольких участках в Сумской области. В районе Грабовского (приграничье, напротив Красной Яруги Белгородской области) противник безуспешно контратаковал двумя штурмовыми группами. Сейчас ВСУ перебрасывают в этот район стратегические резервы и возводят укрепления, пытаясь вернуть утраченные позиции;
🟥 Купянское направление: В районе Купянска противник, используя условия плохой видимости, пытается перебрасывать живую силу. ВС РФ отразили три попытки наката, сорвав эти планы. Отмечается важность наличия тяжёлых грузовых беспилотников для снабжения передовых частей;
🟥 Харьковское направление: В Харьковской области ВС РФ продолжают наступление почти на всех участках. Не прекращаются ожесточённые бои, наиболее активные боевые действия происходят южнее Волчанска. Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий освободили населённый пункт Богуславка Харьковской области;
🟥 Северское направление: Значительных корректировок по линии боевого соприкосновения за прошедшие сутки не наблюдается. Тем не менее, активность боевых действий на данном направлении фронта не утихает.
Больше подробностей в публикации "Дневник десантника" рассказал о ситуации на Харьковском направлении.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссиянаступление ВС РФВС РФСВОновости СВОвойна на УкраинеСумская областьХарьковская областьКупянскКупянское направлениеСеверскДНРВСУВооруженные силы УкраиныУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:29Несколько вертолетов Chinook замечено над Каракасом, что может говорить о десантной операции США в Венесуэле
09:26Момент мощного прилета по Каракасу
09:25ВС РФ продолжают наступление широким фронтом на Сумском направлении
09:24В столице Венесуэлы звучит воздушная тревога, очевидцы также слышат звук самолетов над городом
09:21В столице Венесуэлы Каракасе шесть прилетов: сообщается о возможном ударе США, — СМИ
09:20От деградации к коллапсу ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
09:00Чебурашкины рекорды, "Ирония судьбы" идёт на Западе, украинские писатели воюют за рынок. События культуры
08:54Украинские аналитики готовят страну к очередной волне мобилизации
08:51"Герани" нанесли ночные удары по целям на Украине. Другие новости к этому часу
08:26Обзор событий 2 января в формате "одной строки" от канала "Украина.ру
08:00"Политический лицей": история организации и самоорганизации
07:46Силы ПВО отразили ночную атаку украинских БПЛА на южные регионы России
07:31Фронтовая сводка за 2 января от канала "Дневник десантника"
07:07Игорь Нагаев: США используют Венесуэлу, чтобы подготовиться к блокаде Китая и войне с Россией на Балтике
07:03"Дневник десантника" рассказал о ситуации на Харьковском направлении
21:12Ход конем. Станет ли Буданов* триумвиром?
20:09Украинские политики ожидаемо начали раскручивать провокацию в Харькове
20:05Украинская кухня: рецепт картопляников с грибами
19:51Стало известно о появлении новой модификации БПЛА "Герань"
19:43Более 13 тысяч мужчин были схвачены на границе при попытке бежать с Украины в 2025 году - ГПСУ
Лента новостейМолния