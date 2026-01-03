https://ukraina.ru/20260103/frontovaya-svodka-za-2-yanvarya-ot-kanala-dnevnik-desantnika-1073938050.html

Фронтовая сводка за 2 января от канала "Дневник десантника"

Канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку продвижения частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях украинского фронта за 2 января

🟥 Сумское направление: Группировка войск "Север" наступает на нескольких участках в Сумской области. В районе Грабовского (приграничье, напротив Красной Яруги Белгородской области) противник безуспешно контратаковал двумя штурмовыми группами. Сейчас ВСУ перебрасывают в этот район стратегические резервы и возводят укрепления, пытаясь вернуть утраченные позиции;🟥 Купянское направление: В районе Купянска противник, используя условия плохой видимости, пытается перебрасывать живую силу. ВС РФ отразили три попытки наката, сорвав эти планы. Отмечается важность наличия тяжёлых грузовых беспилотников для снабжения передовых частей;🟥 Харьковское направление: В Харьковской области ВС РФ продолжают наступление почти на всех участках. Не прекращаются ожесточённые бои, наиболее активные боевые действия происходят южнее Волчанска. Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий освободили населённый пункт Богуславка Харьковской области;🟥 Северское направление: Значительных корректировок по линии боевого соприкосновения за прошедшие сутки не наблюдается. Тем не менее, активность боевых действий на данном направлении фронта не утихает.Больше подробностей в публикации "Дневник десантника" рассказал о ситуации на Харьковском направлении.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

